Работа вхолостую - страница 5

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Slava:
Клауд-сервер сказал агенту, чтобы он прекращал работу под номером 6935738598054429536

Спасибо. А по   и более ранним сообщениям скажите? Встречаю ситуации когда агенты тарахтят вхолостую час или полтора. 

Работа в холостую
Работа в холостую
  • 2021.02.01
  • www.mql5.com
Здравствуйте. Заметил странное поведение MetaTrader 5 Tester Strategy...
 
Vladimir Karputov:

Спасибо. А по   и более ранним сообщениям скажите? Встречаю ситуации когда агенты тарахтят вхолостую час или полтора. 

Какие-то проблемы со связью

Агент получал одно и то же задание много раз

 
Slava:

Какие-то проблемы со связью

Агент получал одно и то же задание много раз

Можно в такие моменты зависания агентов хоть что-то выводить в лог-файл?

 
Что-то изменили? Агенты после выполнения заданий отключаются от сети. Это способ сброса информации в лог-файл?
 
Vladimir Karputov:

Что означают строки - это агент себя отключил? (я точно ничего не выключал)

PK      0       12:15:21.706            rescan needed

Заметил, что когда появляется эта строчка в логе, то вся работа перед ней не засчитывается. У меня было, что 11 часов 12 физических ядер молотили, при этом отжав всю оперативку у остальных приложений, но никакой оплаты и отображения в личном кабинете этой работы не было. Также часто на много часов, а иногда и больше суток остаются временные файлы в папках каждого агента по 11 Гигабайт у каждого агента, и когда места на диске из-за этого становится меньше 10Гб, то агенты уже не берут выполнять никакую работу из облачного сервера. Обнаруживал, что несколько дней агенты стояли впустую, пока не удалишь эти временные файлы, которые в сумме бывало больше 60 Гигабайт занимали.

И я уже писал Ренату на счет этого в ответ на какое-то мое сообщение в другой ветке, но ответа не последовало. Потом еще где-то писал и везде полный игнор от разработчиков.


Хотел подключить пару стоек с серверами у себя в офисе для работы агентов, но как увидел после тестов дома на 4х компьютерах, что часто ресурсы не оплачиваются и память не освобождается часами после работы агентов, решил отложить эту затею, пока агенты тестирования не доработают так, чтоб при простое они сразу освобождали ресурсы для других задач, т.к. для серверов это критично, они отказывают в ресурсах пользовательским задачам и внутренним сервисам, когда память под завязку забита агентами, которые при этом ее не используют и простаивают.

 
Bigyurik:

Да на ***мне такая благотворительность? Если ресурс позиционируется как средство раздачи ресурсов за оплату, причем со строго регламентированными ценами, то он должен выполнять этот функционал, а не тратить мое электричество и ресурсы впустую.

Подскажите, где регламентированы цены оплаты за работу агентами?  А то нигде не нашел...

 

Теперь вот такая картина: выполнил агент задание (одно или парочку) и отключается от сети:

DO      0       14:16:37.408    Tester  158789981879890 : passed in 0:00:27.040
NF      0       14:16:37.408    Tester  optimization finished
CS      0       14:16:37.427    Tester  tester agent shutdown started
FJ      0       14:16:37.427    Tester  shutdown tester machine
IM      0       14:16:37.799    Tester  tester process stopped
RP      0       14:16:37.799    Tester  tester agent shutdown finished

причем надолго отключается (может и пол-часа спать)

 

Я думал только у меня так!!!! 3 числа тишина а память под 38 гигов занято было да и проц подустал немного.

 
Aleksandr Matveev:

Заметил, что когда появляется эта строчка в логе, то вся работа перед ней не засчитывается. У меня было, что 11 часов 12 физических ядер молотили, при этом отжав всю оперативку у остальных приложений, но никакой оплаты и отображения в личном кабинете этой работы не было. Также часто на много часов, а иногда и больше суток остаются временные файлы в папках каждого агента по 11 Гигабайт у каждого агента, и когда места на диске из-за этого становится меньше 10Гб, то агенты уже не берут выполнять никакую работу из облачного сервера. Обнаруживал, что несколько дней агенты стояли впустую, пока не удалишь эти временные файлы, которые в сумме бывало больше 60 Гигабайт занимали.

И я уже писал Ренату на счет этого в ответ на какое-то мое сообщение в другой ветке, но ответа не последовало. Потом еще где-то писал и везде полный игнор от разработчиков.


Хотел подключить пару стоек с серверами у себя в офисе для работы агентов, но как увидел после тестов дома на 4х компьютерах, что часто ресурсы не оплачиваются и память не освобождается часами после работы агентов, решил отложить эту затею, пока агенты тестирования не доработают так, чтоб при простое они сразу освобождали ресурсы для других задач, т.к. для серверов это критично, они отказывают в ресурсах пользовательским задачам и внутренним сервисам, когда память под завязку забита агентами, которые при этом ее не используют и простаивают.

Подскажите, а в каком месте удалять эти файлы. А то я думаю, кто же мою ссд кушает систематически, а оно вон оно что?????

 
Vyacheslav Vorobev:

Подскажите, а в каком месте удалять эти файлы. А то я думаю, кто же мою ссд кушает систематически, а оно вон оно что?????

Каталоги TEMP в \Tester\Agent-0.0.0.0-xxxx\, где xxxx порт конкретного агента

Файлы:
temp_files.png  7 kb
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