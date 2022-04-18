Работа вхолостую - страница 5
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Клауд-сервер сказал агенту, чтобы он прекращал работу под номером 6935738598054429536
Спасибо. А по #37, #33 и более ранним сообщениям скажите? Встречаю ситуации когда агенты тарахтят вхолостую час или полтора.
Спасибо. А по #37, #33 и более ранним сообщениям скажите? Встречаю ситуации когда агенты тарахтят вхолостую час или полтора.
Какие-то проблемы со связью
Агент получал одно и то же задание много раз
Какие-то проблемы со связью
Агент получал одно и то же задание много раз
Можно в такие моменты зависания агентов хоть что-то выводить в лог-файл?
Что означают строки - это агент себя отключил? (я точно ничего не выключал)
Заметил, что когда появляется эта строчка в логе, то вся работа перед ней не засчитывается. У меня было, что 11 часов 12 физических ядер молотили, при этом отжав всю оперативку у остальных приложений, но никакой оплаты и отображения в личном кабинете этой работы не было. Также часто на много часов, а иногда и больше суток остаются временные файлы в папках каждого агента по 11 Гигабайт у каждого агента, и когда места на диске из-за этого становится меньше 10Гб, то агенты уже не берут выполнять никакую работу из облачного сервера. Обнаруживал, что несколько дней агенты стояли впустую, пока не удалишь эти временные файлы, которые в сумме бывало больше 60 Гигабайт занимали.
И я уже писал Ренату на счет этого в ответ на какое-то мое сообщение в другой ветке, но ответа не последовало. Потом еще где-то писал и везде полный игнор от разработчиков.
Хотел подключить пару стоек с серверами у себя в офисе для работы агентов, но как увидел после тестов дома на 4х компьютерах, что часто ресурсы не оплачиваются и память не освобождается часами после работы агентов, решил отложить эту затею, пока агенты тестирования не доработают так, чтоб при простое они сразу освобождали ресурсы для других задач, т.к. для серверов это критично, они отказывают в ресурсах пользовательским задачам и внутренним сервисам, когда память под завязку забита агентами, которые при этом ее не используют и простаивают.
Да на ***мне такая благотворительность? Если ресурс позиционируется как средство раздачи ресурсов за оплату, причем со строго регламентированными ценами, то он должен выполнять этот функционал, а не тратить мое электричество и ресурсы впустую.
Подскажите, где регламентированы цены оплаты за работу агентами? А то нигде не нашел...
Теперь вот такая картина: выполнил агент задание (одно или парочку) и отключается от сети:
причем надолго отключается (может и пол-часа спать)
Я думал только у меня так!!!! 3 числа тишина а память под 38 гигов занято было да и проц подустал немного.
Заметил, что когда появляется эта строчка в логе, то вся работа перед ней не засчитывается. У меня было, что 11 часов 12 физических ядер молотили, при этом отжав всю оперативку у остальных приложений, но никакой оплаты и отображения в личном кабинете этой работы не было. Также часто на много часов, а иногда и больше суток остаются временные файлы в папках каждого агента по 11 Гигабайт у каждого агента, и когда места на диске из-за этого становится меньше 10Гб, то агенты уже не берут выполнять никакую работу из облачного сервера. Обнаруживал, что несколько дней агенты стояли впустую, пока не удалишь эти временные файлы, которые в сумме бывало больше 60 Гигабайт занимали.
И я уже писал Ренату на счет этого в ответ на какое-то мое сообщение в другой ветке, но ответа не последовало. Потом еще где-то писал и везде полный игнор от разработчиков.
Хотел подключить пару стоек с серверами у себя в офисе для работы агентов, но как увидел после тестов дома на 4х компьютерах, что часто ресурсы не оплачиваются и память не освобождается часами после работы агентов, решил отложить эту затею, пока агенты тестирования не доработают так, чтоб при простое они сразу освобождали ресурсы для других задач, т.к. для серверов это критично, они отказывают в ресурсах пользовательским задачам и внутренним сервисам, когда память под завязку забита агентами, которые при этом ее не используют и простаивают.
Подскажите, а в каком месте удалять эти файлы. А то я думаю, кто же мою ссд кушает систематически, а оно вон оно что?????
Подскажите, а в каком месте удалять эти файлы. А то я думаю, кто же мою ссд кушает систематически, а оно вон оно что?????
Каталоги TEMP в \Tester\Agent-0.0.0.0-xxxx\, где xxxx порт конкретного агента