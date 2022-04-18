Работа вхолостую - страница 10
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Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус.
:))
2863
До сих пор ничего не поменялось: в 16:06:34.463 получили задачу, тарахтели вхолостую до 16:16:13.313 . Что агент (точнее три агента) десять минут делали остаётся загадкой. Никакой информации о выполненной работе в эти десять минут нет. И снова таки нет элементарного сброса информации в лог файл состояние агента (процент выполнения работы)
Ситуация повторяется - агенты молотят целый час, а в лог-файл ничего не пишется. Последняя запись была в 12:46:02.921. Пришлось убить агентов в 13:47:50.660
Как видно между 12:46:02.921 и 13:47:50.660 вообще нет никаких сообщений.
Просьба: можно ли сделать вывод служебной информации, например каждые три минуты - мол работа № такой-то, процесс идёт?
На неделю удалю всех агентов, возможно за неделю что-то будет изменено.
Вчера агенты работали без малого час с небольшим. Выхлоп оказался немного неожиданным:
Архив четырёх агентов за 13.01.2022 прикрепляю.
Агенты проработали час
стало
При PR 163 оплата составила $0.05.
Что случилось? Понизили плату за агентов? Эта сумма в три-четыре раза ниже обычного. Или агенты некоторые так-же работают в зацикленном режиме, но бесплатно?
Логи за 17-е число прикрепляю.
Агенты получили задания. Тарахтели минут 25-30. Но счетчик не изменился.
Вот это задание (взял лог одного агента). История, символ, тики синхронизировались, но в растёт работы ничего не пошло.
Можно ли в журнал писать более развёрнутый комментарий о судьбе работы: например была ли работа остановлена на стороне заказчика или была ли работа прервана на моей стороне ... ?
Всех приветствую. У меня такая же ситуация. 16 ядер молотили два часа в результате выполнено одно задание. Короче оставил 4 ядра буду сравнивать.
Ну хотя бы что то дали разработчики в пояснение. Я думаю что вся проблема в памяти. Чем больше у Вас памяти тем объемнее задания Вам дают. И меньше шанс отработать.
Есть еще предположение что одно и то же задание выдается многим агентам, кто успел первым тот и закрыл.
Но это мое предположение.
Как ужаться под задач? Нужно ограничить память на поток.
К примеру в папке base находится куча скачанных историй для синхронизации, которые могут больше никогда не использоваться.
Ждем объяснений. Я открыл по ошибке такую же тему. Нужно ее закрыть и обсуждать здесь.
Агенты получили задания. Тарахтели минут 25-30. Но счетчик не изменился.
Вот это задание (взял лог одного агента). История, символ, тики синхронизировались, но в растёт работы ничего не пошло.
Можно ли в журнал писать более развёрнутый комментарий о судьбе работы: например была ли работа остановлена на стороне заказчика или была ли работа прервана на моей стороне ... ?
Может Вам поможет. Я снес программу. Удалил каталог и все что с ним связано. Почистил реестр и все ссылки на слово тестер. Переустановил агентов. Начали снова ковырять потихоньку.