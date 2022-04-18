Работа вхолостую - страница 10

Новый комментарий
 
Всем привет. Я вот подумал, что бы меня самого жаба не душила пока сервис не наведет порядок, удалю агентов, ну их. Вроде они не мешают, но когда начинаешь вникать, то понимаешь что кто то тратит в пустую ресурсы моего  компьютера.  Но буду обязательно наблюдать что будет дальше, задумка интересная но до конца не доделана.
 

Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус.

:))

 

2863

До сих пор ничего не поменялось: в 16:06:34.463 получили задачу, тарахтели вхолостую до 16:16:13.313 . Что агент (точнее три агента) десять минут делали остаётся загадкой. Никакой информации о выполненной работе в эти десять минут нет. И снова таки нет элементарного сброса информации в лог файл состояние агента (процент выполнения работы)

QP      0       16:01:28.144    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
PJ      0       16:06:34.463    Network 4372 bytes of account info loaded
MQ      0       16:06:34.463    Network 1470 bytes of tester parameters loaded
RE      0       16:06:34.463    Network 42684 bytes of input parameters loaded
PP      0       16:06:34.463    Network 1138 bytes of symbols list loaded (165 symbols)
JD      0       16:06:34.463    Tester  job 6945803875387462663 received from Cloud Server
RG      0       16:06:34.463    Tester  file added, 256322 bytes loaded
IO      0       16:06:34.463    Network 55812 bytes of optimized inputs info loaded
IE      0       16:06:34.566    Tester  successfully initialized
KH      0       16:06:34.566    Network 378 Kb of total initialization data received
MK      0       16:06:34.566    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
PL      0       16:06:34.566    Tester  optimization pass 89 started
GL      0       16:06:34.575    Symbols GER30: symbol to be synchronized
DH      0       16:06:34.596    Symbols GER30: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
HD      0       16:06:35.780    History GER30: load 25 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.035
FQ      0       16:06:35.780    History GER30: history synchronized from 2019.01.02 to 2021.03.30
RS      0       16:06:35.861    History GER30,M15: history cache allocated for 50292 bars and contains 19020 bars from 2019.01.02 09:00 to 2019.12.30 22:45
CR      0       16:06:35.861    History GER30,M15: history begins from 2019.01.02 09:00
EK      0       16:06:36.800    History GER30,M1: history cache allocated for 752845 bars and contains 283773 bars from 2019.01.02 09:00 to 2019.12.30 22:59
HJ      0       16:06:36.801    History GER30,M1: history begins from 2019.01.02 09:00
IP      0       16:16:13.313    Tester  tester agent shutdown started
JF      0       16:16:13.313    Tester  shutdown tester machine
GR      0       16:16:13.595    Tester  tester process stopped
GJ      0       16:16:13.596    Tester  tester agent shutdown finished
 

Ситуация повторяется - агенты молотят целый час, а в лог-файл ничего не пишется. Последняя запись была в 12:46:02.921. Пришлось убить агентов в 13:47:50.660

RD      0       12:35:50.087    Tester  optimization pass 12884902275 (3, 387) started
LP      0       12:35:50.097    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
PK      0       12:35:50.177    Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
RR      0       12:45:49.677    History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:09:59.490
PL      0       12:45:49.677    History EURUSD: history synchronized from 1999.01.04 to 2021.05.14
LE      0       12:45:49.762    History EURUSD,M1: history cache allocated for 8321790 bars and contains 294777 bars from 1999.01.04 10:22 to 1999.12.31 23:01
NG      0       12:45:49.762    History EURUSD,M1: history begins from 1999.01.04 10:22
FR      0       12:46:02.691    History EURUSD,H1: history cache allocated for 139958 bars and contains 6175 bars from 1999.01.04 10:00 to 1999.12.31 23:00
RK      0       12:46:02.691    History EURUSD,H1: history begins from 1999.01.04 10:00
OL      0       12:46:02.748    History EURUSD,H6: history cache allocated for 23336 bars and contains 1039 bars from 1999.01.04 06:00 to 1999.12.31 18:00
HS      0       12:46:02.749    History EURUSD,H6: history begins from 1999.01.04 06:00
QK      0       12:46:02.799    History EURUSD,H4: history cache allocated for 35004 bars and contains 1558 bars from 1999.01.04 08:00 to 1999.12.31 20:00
RH      0       12:46:02.800    History EURUSD,H4: history begins from 1999.01.04 08:00
JE      0       12:46:02.857    History EURUSD,M6: history cache allocated for 1396942 bars and contains 59107 bars from 1999.01.04 10:18 to 1999.12.31 23:00
FE      0       12:46:02.857    History EURUSD,M6: history begins from 1999.01.04 10:18
LR      0       12:46:02.921    History EURUSD,M3: history cache allocated for 2788497 bars and contains 112826 bars from 1999.01.04 10:21 to 1999.12.31 23:00
FL      0       12:46:02.921    History EURUSD,M3: history begins from 1999.01.04 10:21
GJ      0       13:47:50.660    Startup service shutdown initialized
RQ      0       13:47:50.660    Exit    shutdown thread started
PJ      0       13:47:50.716    Server  MetaTester 5 stopped

Как видно между  12:46:02.921 и 13:47:50.660 вообще нет никаких сообщений.

Просьба: можно ли сделать вывод служебной информации, например каждые три минуты - мол работа № такой-то, процесс идёт?


На неделю удалю всех агентов, возможно за неделю что-то будет изменено.

 

Вчера агенты работали без малого час с небольшим. Выхлоп оказался немного неожиданным:


Архив четырёх агентов за 13.01.2022 прикрепляю.

Файлы:
13.01.2022.zip  76 kb
 

Агенты проработали час

стало

При PR 163 оплата составила $0.05. 

Что случилось? Понизили плату за агентов? Эта сумма в три-четыре раза ниже обычного. Или агенты некоторые так-же работают в зацикленном режиме, но бесплатно?


Логи за 17-е число прикрепляю.

Файлы:
Tester.zip  119 kb
 
Я удалил у себя, толку вообще стало мало , а комп иногда бросается ЦП в 100% и это уже стало напрягать. Мне походу проще майнинг включить на видеокарте чем агентов содержать...... Как то так
 

Агенты получили задания. Тарахтели минут 25-30. Но счетчик не изменился.

Вот это задание (взял лог одного агента). История, символ, тики синхронизировались, но в растёт работы ничего не пошло.

Можно ли в журнал писать более развёрнутый комментарий о судьбе работы: например была ли работа остановлена на стороне заказчика или была ли работа прервана на моей стороне ... ?

GN      0       10:19:02.373    History XAUUSD,M5: history begins from 2021.01.04 01:00
FI      0       10:19:02.529    Tester  job 7058008938217744221 received from Cloud Server
NM      0       10:19:02.529    Tester  file added, 8987 bytes loaded
JJ      0       10:19:02.624    History XAUUSD,M30: history cache allocated for 12705 bars and contains 11809 bars from 2021.01.04 01:00 to 2021.12.31 20:30
HI      0       10:19:02.624    History XAUUSD,M30: history begins from 2021.01.04 01:00
PQ      0       10:19:02.700    History XAUUSD,M10: history cache allocated for 38109 bars and contains 35422 bars from 2021.01.04 01:00 to 2021.12.31 20:50
KF      0       10:19:02.700    History XAUUSD,M10: history begins from 2021.01.04 01:00
JN      0       10:19:02.779    History XAUUSD,H2: history cache allocated for 3307 bars and contains 3083 bars from 2021.01.04 00:00 to 2021.12.31 20:00
JP      0       10:19:02.779    History XAUUSD,H2: history begins from 2021.01.04 00:00
NH      0       10:19:11.826    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
NO      0       10:19:11.928    Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
QO      0       10:19:12.372    History EURUSD: load 12 Kb of history data to synchronize in 0:00:00.077
LD      0       10:19:12.372    History EURUSD: history synchronized from 2017.01.02 to 2022.01.27
CL      0       10:19:12.376    Ticks   EURUSD: ticks synchronization started
OE      0       10:19:12.689    Ticks   EURUSD: load 712 Kb of tick data to synchronize in 0:00:00.313
JF      0       10:19:12.689    Ticks   EURUSD: history ticks synchronized from 2013.04.01 to 2022.01.26
JS      0       10:19:12.711    Symbols XAUEUR: symbol to be synchronized
JG      0       10:19:12.792    Symbols XAUEUR: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
CG      0       10:19:13.260    History XAUEUR: load 2.26 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.466
LL      0       10:19:13.260    History XAUEUR: history synchronized from 2021.01.04 to 2022.01.27
RD      0       10:19:13.260    Ticks   XAUEUR: ticks synchronization started
FM      0       10:19:14.862    Ticks   XAUEUR: load 10.03 Mb of tick data to synchronize in 0:00:01.594
JN      0       10:19:14.862    Ticks   XAUEUR: history ticks synchronized from 2022.01.03 to 2022.01.26
CE      0       10:57:59.709    Tester  tester agent shutdown started
PQ      0       10:57:59.709    Tester  shutdown tester machine
HI      0       10:57:59.720    Tester  tester process stopped
FO      0       10:57:59.721    Tester  tester agent shutdown finished
DL      0       10:57:59.721            rescan needed
OI      0       10:58:04.559    Network connected to agent1.mql5.net
EN      0       10:58:05.948    Network connected to agent2.mql5.net
 

Всех приветствую. У меня такая же ситуация. 16 ядер молотили два часа в результате выполнено одно задание. Короче оставил 4 ядра буду сравнивать.

Ну хотя бы что то дали разработчики в пояснение.  Я думаю что вся проблема в памяти. Чем больше у Вас памяти тем объемнее задания Вам дают. И меньше шанс отработать.

Есть еще предположение что одно и то же задание выдается многим агентам, кто успел первым тот и закрыл. 

Но это мое предположение. 

Как ужаться под задач? Нужно ограничить память на поток.

К примеру в папке base находится куча скачанных историй для синхронизации, которые могут больше никогда не использоваться. 

Ждем объяснений. Я открыл по ошибке такую же тему. Нужно ее закрыть и обсуждать здесь. 

 
Vladimir Karputov #:

Агенты получили задания. Тарахтели минут 25-30. Но счетчик не изменился.

Вот это задание (взял лог одного агента). История, символ, тики синхронизировались, но в растёт работы ничего не пошло.

Можно ли в журнал писать более развёрнутый комментарий о судьбе работы: например была ли работа остановлена на стороне заказчика или была ли работа прервана на моей стороне ... ?

Может Вам поможет. Я снес программу. Удалил каталог и все что с ним связано. Почистил реестр и все ссылки на слово тестер. Переустановил агентов. Начали снова ковырять потихоньку. 

1...3456789101112
Новый комментарий