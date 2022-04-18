Работа вхолостую - страница 7

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Vyacheslav Vorobev:

Вы же видели загрузку от агентов? Но в логах получается что работы не было? Я правильно понял.

Нужно смотреть сам файл, а не скриншот.

 
Vladimir Karputov:

Нужно смотреть сам файл, а не скриншот.

Если интересно могу скинуть, только как? Вот вопрос.

 
Vyacheslav Vorobev:

Если интересно могу скинуть, только как? Вот вопрос.

Например можно прикрепить лог-файл агента при помощи кнопки  Прикрепить файл

 
Vladimir Karputov:

Например можно прикрепить лог-файл агента при помощи кнопки 

Вот это я деревянный!!!!! Вверху все пересмотрел, а глаза в низ опустить не судьба.

Файлы:
20210312.log  51 kb
 
Vyacheslav Vorobev:

Вот это я деревянный!!!!! Вверху все пересмотрел, а глаза в низ опустить не судьба.

Если нет терминала, а есть агент MT5 как проверить логи, час "играли",100%CPU, на сайте тет загрузки.

 
Volodymyr Zubov:

Если нет терминала, а есть агент MT5 как проверить логи, час "играли",100%CPU, на сайте тет загрузки.

На сайте информация обновляется в полночь. А результаты видны если запустить 'MetaTrader 5 Strategy Tester' и посмотреть вкладку 'Обзор'.

 
Volodymyr Zubov:

Если нет терминала, а есть агент MT5 как проверить логи, час "играли",100%CPU, на сайте тет загрузки.

C:\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs

У меня тут они сидят. Если я конечно правильно понял вопрос, а то я сегодня что то ручник дернул и никак растормозиться не могу.

 
Vyacheslav Vorobev:

Вот это я деревянный!!!!! Вверху все пересмотрел, а глаза в низ опустить не судьба.

Насколько могу судить работа ( 6938761258598418993 ) получена и потом вообще не ясно что агент делал с 16:45:49.725 по 17:17:33.542

LQ      0       16:41:02.139    Tester  job 6938761258598418993 received from Cloud Server
CE      0       16:41:02.139    Tester  file added, 1531238 bytes loaded
IL      0       16:41:02.139    Network 11472 bytes of optimized inputs info loaded
GI      0       16:41:02.139    Tester  successfully initialized
DR      0       16:41:02.139    Network 1532 Kb of total initialization data received
EJ      0       16:41:02.139    Tester  Intel Xeon  X5675 @ 3.07GHz, 53182 MB
FQ      0       16:41:02.140    Tester  optimization pass 36104 started
HE      0       16:41:02.185    Symbols GBPUSD: symbol to be synchronized
NQ      0       16:41:14.312    Symbols GBPUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
QI      0       16:42:13.472    History GBPUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.859
LG      0       16:42:13.472    History GBPUSD: history synchronized from 2015.01.02 to 2021.02.26
EP      0       16:42:13.682    History GBPUSD,M1: history cache allocated for 804605 bars and contains 524830 bars from 2019.01.02 06:00 to 2020.05.29 23:54
OM      0       16:42:13.682    History GBPUSD,M1: history begins from 2019.01.02 06:00
DS      0       16:42:14.819    Symbols USDJPY: symbol to be synchronized
IN      0       16:42:15.589    Symbols USDJPY: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
PR      0       16:42:16.902    History USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:01.039
LF      0       16:42:16.902    History USDJPY: history synchronized from 2017.01.02 to 2021.02.26
MD      0       16:42:17.133    History USDJPY,M1: history cache allocated for 804600 bars and contains 524825 bars from 2019.01.02 06:00 to 2020.05.29 23:54
HI      0       16:42:17.133    History USDJPY,M1: history begins from 2019.01.02 06:00
DN      0       16:42:17.224    Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
CE      0       16:42:17.979    Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
II      0       16:42:18.737    History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.757
IM      0       16:42:18.737    History EURUSD: history synchronized from 2014.01.01 to 2021.02.26
KK      0       16:42:18.991    History EURUSD,M1: history cache allocated for 804613 bars and contains 524838 bars from 2019.01.02 06:00 to 2020.05.29 23:54
MS      0       16:42:18.992    History EURUSD,M1: history begins from 2019.01.02 06:00
QH      0       16:45:49.524    Symbols GBPJPY: symbol to be synchronized
QR      0       16:45:49.616    Symbols GBPJPY: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
PE      0       16:45:49.725    History GBPJPY: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.107
LI      0       16:45:49.725    History GBPJPY: history synchronized from 2017.01.02 to 2021.02.26
DL      0       17:17:33.542    Tester  tester agent shutdown started
HH      0       17:17:33.542    Tester  shutdown tester machine
HR      0       17:17:33.610    Tester  tester process stopped
JM      0       17:17:33.611    Tester  tester agent shutdown finished
ED      0       17:17:33.611            rescan needed
FR      0       17:17:35.894    Network connected to agent1.mql5.net
 
Vladimir Karputov:

Насколько могу судить работа ( 6938761258598418993 ) получена и потом вообще не ясно что агент делал с 16:45:49.725 по 17:17:33.542

А вот теперь время когда сделал скриншот с полной загрузкой.


 

Я вообще не понимаю что должно быть и как. Но просто по моим наблюдениям супер пупер загрузка системы не всегда означает что будет больше вознаграждение.

МОжет вот эти пропуски и есть время работы агента, до этого это типа инициализации, потом пустота-работа агента. Ну а потом завершение. Если так рассудить, то скриншот был сделан как раз в то время когда не было записей в лог файле.

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