Работа вхолостую - страница 7
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Вы же видели загрузку от агентов? Но в логах получается что работы не было? Я правильно понял.
Нужно смотреть сам файл, а не скриншот.
Нужно смотреть сам файл, а не скриншот.
Если интересно могу скинуть, только как? Вот вопрос.
Если интересно могу скинуть, только как? Вот вопрос.
Например можно прикрепить лог-файл агента при помощи кнопки
Например можно прикрепить лог-файл агента при помощи кнопки
Вот это я деревянный!!!!! Вверху все пересмотрел, а глаза в низ опустить не судьба.
Вот это я деревянный!!!!! Вверху все пересмотрел, а глаза в низ опустить не судьба.
Если нет терминала, а есть агент MT5 как проверить логи, час "играли",100%CPU, на сайте тет загрузки.
Если нет терминала, а есть агент MT5 как проверить логи, час "играли",100%CPU, на сайте тет загрузки.
На сайте информация обновляется в полночь. А результаты видны если запустить 'MetaTrader 5 Strategy Tester' и посмотреть вкладку 'Обзор'.
Если нет терминала, а есть агент MT5 как проверить логи, час "играли",100%CPU, на сайте тет загрузки.
C:\Program Files\MetaTrader 5 Strategy Tester\Tester\Agent-0.0.0.0-2000\logs
У меня тут они сидят. Если я конечно правильно понял вопрос, а то я сегодня что то ручник дернул и никак растормозиться не могу.
Вот это я деревянный!!!!! Вверху все пересмотрел, а глаза в низ опустить не судьба.
Насколько могу судить работа ( 6938761258598418993 ) получена и потом вообще не ясно что агент делал с 16:45:49.725 по 17:17:33.542
Насколько могу судить работа ( 6938761258598418993 ) получена и потом вообще не ясно что агент делал с 16:45:49.725 по 17:17:33.542
А вот теперь время когда сделал скриншот с полной загрузкой.
Я вообще не понимаю что должно быть и как. Но просто по моим наблюдениям супер пупер загрузка системы не всегда означает что будет больше вознаграждение.
МОжет вот эти пропуски и есть время работы агента, до этого это типа инициализации, потом пустота-работа агента. Ну а потом завершение. Если так рассудить, то скриншот был сделан как раз в то время когда не было записей в лог файле.