MetaTester 5 Agent Manager получает задания, но деньги не начисляются
Все настроено, вроде, правильно, аккаунт, разумеется, указан, компьютер получает задания, молотит на полную, но агенты не отображаются в личном кабинете и ничего не начисляется. Вообще, всего 3 компьютера. С двумя другими все в порядке. Этот был несколько месяцев выключен, агенты самоудалились из списка, через некоторое время. После включения обнаружилось, что metatester64.exe не запускается - он сам переместился в папку LiveUpdate. Удалил, и переустановил все заново, но теперь вот такая ерунда. Три дня наблюдаю, другие компьютеры выключил (остановил агенты) для чистоты эксперимента. Пройдено тестов 2933, 4 часа 43 мин., но эти агенты так и не появились в личном кабинете. Для примера 1 лог файл во вложении.
у меня та же проблема. вроде всё работает, задания выполняются, но в статистике ничего нет аж с 30 сентября, и деньги, соответственно, не начисляются.
4 месяца прошло, проблема не решена. Все по-прежнему, компьютер задания получает, но деньги не начисляются. В личном кабинете агенты не появляются.
4 месяца прошло, проблема не решена. Все по-прежнему, компьютер задания получает, но деньги не начисляются. В личном кабинете агенты не появляются.
Посмотрите в агенте стоит ли ваш логин в поле "Аккаунт".
Посмотрите в агенте стоит ли ваш логин в поле "Аккаунт".
Да, конечно стоит. Без ошибок, копи-пастом. Это один из 3 компьютеров, на двух других все нормально. Вопрос, конечно, копеечный. Здесь больше спортивный интерес, должно работать, а не работает. Непорядок.
Да, конечно стоит. Без ошибок, копи-пастом. Это один из 3 компьютеров, на двух других все нормально. Вопрос, конечно, копеечный. Здесь больше спортивный интерес, должно работать, а не работает. Непорядок.
Покажите технические детали на текущий день, пожалуйста.
Для чистоты эксперимента лучше рестартаните агентов и приложите логи и скриншот главной страницы менеджера как отработает первую задачу.
Покажите технические детали на текущий день, пожалуйста.
Для чистоты эксперимента лучше рестартаните агентов и приложите логи и скриншот главной страницы менеджера как отработает первую задачу.D
Во вложении.
Во вложении.
Вы не показали скриншот вкладки MQL5 Cloud Network
Но судя по логам, Вы не указали на этой вкладке MQL5.community логин, на который должна перечисляться оплата за использование агентов
облачной сетью.
- cloud.mql5.com
Вы не показали скриншот вкладки MQL5 Cloud Network
Но судя по логам, Вы не указали на этой вкладке MQL5.community логин, на который должна перечисляться оплата за использование агентов
облачной сетью.
Ну как же, указал.
Во вложении скриншоты и коротенький лог из c:\metatester64\Tester\Manager\logs\20200219.log там видно:
DG 0 19:34:02.261 MQL5 Cloud Network public use of agents enabled (for account victor3m)
Этот комп. должен появиться под именем HP800
Еще заметил, что не обновляется build 2170, на других уже 2321.
Может, радикально, переустановить win?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Все настроено, вроде, правильно, аккаунт, разумеется, указан, компьютер получает задания, молотит на полную, но агенты не отображаются в личном кабинете и ничего не начисляется. Вообще, всего 3 компьютера. С двумя другими все в порядке. Этот был несколько месяцев выключен, агенты самоудалились из списка, через некоторое время. После включения обнаружилось, что metatester64.exe не запускается - он сам переместился в папку LiveUpdate. Удалил, и переустановил все заново, но теперь вот такая ерунда. Три дня наблюдаю, другие компьютеры выключил (остановил агенты) для чистоты эксперимента. Пройдено тестов 2933, 4 часа 43 мин., но эти агенты так и не появились в личном кабинете. Для примера 1 лог файл во вложении.