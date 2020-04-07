MetaTester 5 Agent Manager получает задания, но деньги не начисляются

Все настроено, вроде, правильно, аккаунт, разумеется, указан, компьютер получает задания, молотит на полную, но агенты не отображаются в личном кабинете и ничего не начисляется. Вообще, всего 3 компьютера. С двумя другими все в порядке. Этот был несколько месяцев выключен, агенты самоудалились из списка, через некоторое время. После включения обнаружилось, что metatester64.exe не запускается - он сам переместился в папку LiveUpdate. Удалил, и переустановил все заново, но теперь вот такая ерунда. Три дня наблюдаю, другие компьютеры выключил (остановил агенты) для чистоты эксперимента. Пройдено тестов 2933, 4 часа 43 мин., но эти агенты так и не появились в личном кабинете. Для примера 1 лог файл во вложении.

Файлы:
20191002.log  217 kb
 
у меня та же проблема. вроде всё работает, задания выполняются, но в статистике ничего нет аж с 30 сентября, и деньги, соответственно, не начисляются.
 
Бедненькие... 
 
4 месяца прошло, проблема не решена. Все по-прежнему, компьютер задания получает, но деньги не начисляются. В личном кабинете агенты не появляются.

 
Посмотрите в агенте стоит ли ваш логин в поле "Аккаунт".

 
Да, конечно стоит. Без ошибок, копи-пастом. Это один из 3 компьютеров, на двух других все нормально. Вопрос, конечно, копеечный. Здесь больше спортивный интерес, должно работать, а не работает. Непорядок.

 
Покажите технические детали на текущий день, пожалуйста.

Для чистоты эксперимента лучше рестартаните агентов и приложите логи и скриншот главной страницы менеджера как отработает первую задачу.

 
Во вложении. 

Файлы:
20200219.log  113 kb
pic.jpg  346 kb
 
Вы не показали скриншот вкладки MQL5 Cloud Network

Но судя по логам, Вы не указали на этой вкладке MQL5.community логин, на который должна перечисляться оплата за использование агентов облачной сетью.

Ну как же, указал.

Во вложении скриншоты и коротенький лог из c:\metatester64\Tester\Manager\logs\20200219.log там видно:

DG 0 19:34:02.261 MQL5 Cloud Network public use of agents enabled (for account victor3m)

Этот комп. должен появиться под именем HP800

Еще заметил, что не обновляется build 2170, на других уже 2321.

Может, радикально, переустановить win?

 
вложения
Файлы:
20200219.log  3 kb
pic.jpg  155 kb
statistics.jpg  423 kb
