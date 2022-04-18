Работа вхолостую - страница 6

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Aleksandr Matveev:

Каталоги TEMP в \Tester\Agent-0.0.0.0-xxxx\, где xxxx порт конкретного агента

Спасибо большое.

 

У вас под боком мировой рынок, авто-торговля, сигналы и целый мат. аппарат, а вы заморачиваетесь за пять баксов в месяц и те вам не отдают.

Я ничего не пропустил?

 

И снова час в холостую протарахтели три агента. 

Целый час не было НИ ОДНОГО СЕРВИСНОГО сообщения в лог-файл. Вообще не понятно, что делает агент этот час. И только после отрубании интернета агент родил несколько строк из которых вообще не ясно - а что он делал целый час с небольшим (с 12:12 по 13:26)?

MR      0       11:52:36.198    Network authorized on agent3.mql5.net for barabashkakvn
MO      0       12:12:48.640    Network 4372 bytes of account info loaded
LS      0       12:12:48.640    Network 1470 bytes of tester parameters loaded
DP      0       12:12:48.640    Network 61116 bytes of input parameters loaded
GE      0       12:12:48.641    Network 4307 bytes of symbols list loaded (571 symbols)
KR      0       12:12:48.641    Tester  job 6937929405037570688 received from Cloud Server
CD      0       12:12:48.641    Tester  file added, 279311 bytes loaded
FM      0       12:12:48.641    Network 81360 bytes of optimized inputs info loaded
RF      0       12:12:48.642    Tester  successfully initialized
CN      0       12:12:48.642    Network 441 Kb of total initialization data received
RI      0       12:12:48.642    Tester  Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 32574 MB
CM      0       12:12:48.642    Tester  optimization pass 265 started
IH      0       12:12:48.651    Symbols DE30: symbol to be synchronized
CO      0       12:12:48.675    Symbols DE30: symbol synchronized, 4080 bytes of symbol info received
IJ      0       12:12:48.698    History DE30: load 23 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.022
FD      0       12:12:48.698    History DE30: history synchronized from 2016.01.04 to 2021.02.26
NL      0       12:12:48.704    History DE30,H1: history cache allocated for 31741 bars and contains 5684 bars from 2016.01.04 00:00 to 2016.12.30 23:00
PS      0       12:12:48.704    History DE30,H1: history begins from 2016.01.04 00:00
PH      0       12:12:48.721    History DE30,M5: history cache allocated for 318378 bars and contains 5684 bars from 2016.01.04 00:00 to 2016.12.30 23:00
PE      0       12:12:48.721    History DE30,M5: history begins from 2016.01.04 00:00
OI      0       13:26:50.902    Network MQL5 Cloud Network server agent3.mql5.net selected after rescan (ping 17 ms)


Когда уже будут выводиться какие-то промежуточные сервисные сообщения в лог-файл - нужно понимать: агент завис или он просто взял очень тяжёлую задачу и грызёт её целый час ...

 
Vyacheslav Vorobev:

Ну я бы не сказал что работа агентов меня сильно напрягает.......  У меня же остались еще для меня ядра процессора немного, но как то уже не удобно. Наверное тоже нужно их удалить.


Вы всегда можете некоторую часть агентов отключить: зайдите в MetaTester 5 Agent Manager во вкладку "Службы" и правым кликом отключите некоторые агенты.

 
Vyacheslav Vorobev:

Сегодня прям агенты развеселились......  40 гигов памяти "как агентом сдуло"


Как Ваше сообщение соотносится с названием темы? Вы заметили что агенты проработали и ничего не выдали в логах? Если нет - то пожалуйста пишите только по теме.

 
Vladimir Karputov:

Как Ваше сообщение соотносится с названием темы? Вы заметили что агенты проработали и ничего не выдали в логах? Если нет - то пожалуйста пишите только по теме.

Я то это как раз давно замечаю. 

Извините, больше вас не побеспокою.

 
Vyacheslav Vorobev:

Я то это как раз давно замечаю. 

Извините, больше вас не побеспокою.

Нет, если замечаете - пишите, но не просто картинки, а больше деталей давайте. Вроде запустились работали час-два ..., а в логах пусто или нет ни одной выполненной работы. В общем чтобы можно было увидеть ошибки.

 
Vladimir Karputov:

Нет, если замечаете - пишите, но не просто картинки, а больше деталей давайте. Вроде запустились работали час-два ..., а в логах пусто или нет ни одной выполненной работы. В общем чтобы можно было увидеть ошибки.

Если бы я понимал точно что должно происходить??? Просто наблюдения за пару месяцев, то память висит , проц отдыхает, то в паре под сотку что аж проц начинает частоты скидывать. Ну думаю, завтра поднасыпет, а там 0,02-0,05 цента за день. Понятно что он работает не все время а там минут пять или чуть больше, но иногда особо и не замечаешь загрузки, а скинут 0,2 бакса. Вот сегодняшний момент. Мне например это ничего не объясняет, может вы конечно поймете. Первая фотка это время создания скриншота, а вторая лог за сегодня агента. Я ХЗ что и как. Но в файле даже нет этого времени.....

 

 

Когда работа взята и выполнена, записи примерно такие (обязательно есть слово started и passed )

MI      0       08:06:32.183    Tester  optimization pass 21474836778 (5, 298) started
FP      0       08:06:32.265    History EURUSD,M3: history cache allocated for 272613 bars and contains 124113 bars from 2019.01.02 00:00 to 2019.12.31 20:57
FM      0       08:06:32.266    History EURUSD,M3: history begins from 2019.01.02 00:00
FO      0       08:06:32.321    History EURUSD,M15: history cache allocated for 54537 bars and contains 24837 bars from 2019.01.02 00:00 to 2019.12.31 20:45
DN      0       08:06:32.321    History EURUSD,M15: history begins from 2019.01.02 00:00
PI      0       08:06:32.373    History EURUSD,H12: history cache allocated for 1137 bars and contains 518 bars from 2019.01.02 00:00 to 2019.12.31 12:00
JG      0       08:06:32.373    History EURUSD,H12: history begins from 2019.01.02 00:00
IN      0       08:07:01.187    Tester  21474836778 (5, 298) : passed in 0:00:29.000
NR      0       08:07:01.187    Tester  optimization finished
GR      0       08:07:23.310    Tester  tester agent shutdown started
GE      0       08:07:23.310    Tester  shutdown tester machine
GQ      0       08:07:23.320    Tester  tester process stopped
FE      0       08:07:23.320    Tester  tester agent shutdown finished
 
Vladimir Karputov:

Когда работа взята и выполнена, записи примерно такие (обязательно есть слово started и passed )

Вы же видели загрузку от агентов? Но в логах получается что работы не было? Я правильно понял.

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