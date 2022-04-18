Работа вхолостую - страница 6
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Каталоги TEMP в \Tester\Agent-0.0.0.0-xxxx\, где xxxx порт конкретного агента
Спасибо большое.
У вас под боком мировой рынок, авто-торговля, сигналы и целый мат. аппарат, а вы заморачиваетесь за пять баксов в месяц и те вам не отдают.
Я ничего не пропустил?
И снова час в холостую протарахтели три агента.
Целый час не было НИ ОДНОГО СЕРВИСНОГО сообщения в лог-файл. Вообще не понятно, что делает агент этот час. И только после отрубании интернета агент родил несколько строк из которых вообще не ясно - а что он делал целый час с небольшим (с 12:12 по 13:26)?
Когда уже будут выводиться какие-то промежуточные сервисные сообщения в лог-файл - нужно понимать: агент завис или он просто взял очень тяжёлую задачу и грызёт её целый час ...
Ну я бы не сказал что работа агентов меня сильно напрягает....... У меня же остались еще для меня ядра процессора немного, но как то уже не удобно. Наверное тоже нужно их удалить.
Вы всегда можете некоторую часть агентов отключить: зайдите в MetaTester 5 Agent Manager во вкладку "Службы" и правым кликом отключите некоторые агенты.
Сегодня прям агенты развеселились...... 40 гигов памяти "как агентом сдуло"
Как Ваше сообщение соотносится с названием темы? Вы заметили что агенты проработали и ничего не выдали в логах? Если нет - то пожалуйста пишите только по теме.
Как Ваше сообщение соотносится с названием темы? Вы заметили что агенты проработали и ничего не выдали в логах? Если нет - то пожалуйста пишите только по теме.
Я то это как раз давно замечаю.
Извините, больше вас не побеспокою.
Я то это как раз давно замечаю.
Извините, больше вас не побеспокою.
Нет, если замечаете - пишите, но не просто картинки, а больше деталей давайте. Вроде запустились работали час-два ..., а в логах пусто или нет ни одной выполненной работы. В общем чтобы можно было увидеть ошибки.
Нет, если замечаете - пишите, но не просто картинки, а больше деталей давайте. Вроде запустились работали час-два ..., а в логах пусто или нет ни одной выполненной работы. В общем чтобы можно было увидеть ошибки.
Если бы я понимал точно что должно происходить??? Просто наблюдения за пару месяцев, то память висит , проц отдыхает, то в паре под сотку что аж проц начинает частоты скидывать. Ну думаю, завтра поднасыпет, а там 0,02-0,05 цента за день. Понятно что он работает не все время а там минут пять или чуть больше, но иногда особо и не замечаешь загрузки, а скинут 0,2 бакса. Вот сегодняшний момент. Мне например это ничего не объясняет, может вы конечно поймете. Первая фотка это время создания скриншота, а вторая лог за сегодня агента. Я ХЗ что и как. Но в файле даже нет этого времени.....
Когда работа взята и выполнена, записи примерно такие (обязательно есть слово started и passed )
Когда работа взята и выполнена, записи примерно такие (обязательно есть слово started и passed )
Вы же видели загрузку от агентов? Но в логах получается что работы не было? Я правильно понял.