Работа вхолостую - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да. Возможно. Но когда компьютер работает без остановки годами, почему бы частично не компенсировать эту работу..
Почитал. Кто то при нынешних ценах на электро ставит себе этих агентов? Серьезно?
Вы не поняли главную идею: агенты сдаются на ПРОСТАЮВАЮЩИХ мощностях. MQL5 Cloud Network - это НЕ МАЙНИНГ!!!. За аренду ПРОСТАИВАЮЩИХ мощностей оплачивается время, но никто не говорил что ЭТО ЗАРАБОТОК!
но никто не говорил что ЭТО ЗАРАБОТОК!
/
/
Вам тоже нужно читать внимательно. Вы смотрите в книгу, но не видите смысла. Читайте, анализируйте, пожалуйста.