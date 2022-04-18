Работа вхолостую - страница 12

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Никогда не доверял этим агентам. По мне так пустая трата машинного времени с таким то заработком....
 
Да. Возможно. Но когда компьютер работает без остановки годами, почему бы частично не компенсировать эту работу..
 
Bigyurik #:
Да. Возможно. Но когда компьютер работает без остановки годами, почему бы частично не компенсировать эту работу..
Отрицательная компенсация между заработком и расходом на эл. энергию и амортизацию? Сомнительно!!!!
 
Почитал. Кто то при нынешних ценах на электро ставит себе этих агентов? Серьезно?
 
Pavel Dzenisenka #:
Почитал. Кто то при нынешних ценах на электро ставит себе этих агентов? Серьезно?

Вы не поняли главную идею: агенты сдаются на ПРОСТАЮВАЮЩИХ мощностях. MQL5 Cloud Network - это НЕ МАЙНИНГ!!!. За аренду ПРОСТАИВАЮЩИХ мощностей оплачивается время, но никто не говорил что ЭТО ЗАРАБОТОК! 

Computación distribuida en la red MQL5 Cloud Network
Computación distribuida en la red MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Ganar dinero vendiendo los recursos de su ordenador a los participantes de la red de computación distribuida en nube
 
Vladimir Karputov #:

 но никто не говорил что ЭТО ЗАРАБОТОК! 

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Igor Makanu #:

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Вам тоже нужно читать внимательно. Вы смотрите в книгу, но не видите смысла. Читайте, анализируйте, пожалуйста.

 
У меня комп работает 365/24/7. И нагрузка на проц практически отсутствует. При этом я имею компенсацию электричества Tester-ом от 20 до 30 долларов в месяц.
 
Хотелось бы чтобы Tester использовал все имеющиеся ядро-потоки. Ресурс есть, но простаивает. Может разработчикам стоит пересмотреть код таким образом, что если ОЗУ на поток больше чем минимально необходимое, то можно использовать все ядро-потоки.
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