Kann mich mit dem MT5 Terminal nicht in der MQL5 Community anmelden

Hallo


Habe heute versucht, mich mit dem Mt5 in die MQL5 Community einzuloggen. Leider funktioniert die Anmeldung nicht, obwohl ich den genau gleichen Benutzername und das gleiche Passwort, wie hier benutze.

Caps-Lock ist auch nicht auf Grossbuchstaben gestellt.

Kennt jemand dieses Problem? Wer kann mir weiterhelfen?

 
Was sagen die Logs?
 

Carl Schreiber:
Was sagen die Logs?



Wenn ich mich im Reiter "Community" versuche anzumelden wird im Journal nichts angezeigt. Das Fenster "Optionen" verschwindet einfach nachdem ich auf "OK" gedrückt habe. Ansonsten passiert nichts.
 
Carl Schreiber:
Was sagen die Logs?
Auch in der Log-Datei wird nichts angezeigt.
 

Ich habe mich gerade eingeloggt:


und wieder ausgeloggt:


Ich habe MT5 b. 2573

 
Eine Anmeldung in die MQL5-Community ist im MT5 nicht möglich. Auch im Log-File oder im Journal wird nichts angezeigt. Nach dem Klick auf "OK" schliesst das Fenster "Optionen" sich einfach ohne eine Meldung anzuzeigen.
Habe heute morgen versucht mich 2x in die Community einzuloggen - im Log-File steht aber nichts. Was kann ich tun?
Du bist doch bereits eingeloggt:


Das steht in Deinem Log mehr steht bei mir auch nicht.
 

Hi,

wie ist die Geschichte denn ausgegangen?


Ich habe ein ähnliches Problem?

Im MetaTrader5 kann ich mich an der Community anmelden. Das funktioniert und überdauert auch den Neustart des Metatraders. (Das Passwort wird also erfolgreich gespeichert)

Wenn ich im MetaEditor bin, bin ich dort nicht eingeloggt. Öffne ich die Einstellungen und versuche das Login zu hinterlegen, bekomme ich die Fehlermeldung 'invalid MQL5 login or password'. Im MetaTrader bin ich dann auch aus der Community raus.

Ich kann mich im MetaTrader neu anmelden und es geht wieder.


Was hat der MetaEditor für ein Problem mit meinem Passwort? Ich habe sowohl Username als auch Passwort mit Copy & Paste eingefügt. Ich würde daher Tippfehler erst einmal ausschließen.

Das verwendete Passwort ist generiert und ziemlich lang.

Hat der MetaEditor andere Regeln für Passwörter als die MQL Webseite und der MetaTrader? Wenn ja welche?


Danke im Voraus für einen hilfreichen Hinweis.

 
Da es bei mir auch so scheint, habe ich das mal gemeldet, mal sehen...
 
Servus habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden ? bei mir scheint es das selbe Problem zu geben. Ich bin im Mtatrader 5. bei meinen GBE Handelskonto angemeldet, jedoch kann ich mich nicht in der MQL5 Community anmelden, Benutzername und Passwort sind richtig jedoch nach drücken des Buttons anmelden hängt sich das Fenster auf und Lädt. ich habe auf der Website im MQL5 Forum kein Problem mich einzuloggen und dort auch einen Indikator zu kaufen. Sobald ich es jedoch über den Metatrader 5 versuche hängt sich die Anmeldung auf. Egal Ob den Anmelde Icon oben Rechts in der Ecke oder über das Menü Extras / Optionen / Community. habt ihr eine Lösung ? Ps: gibt es auch eine andere Möglichkeit den Indikator in MT5 einzuladen, ahja sobald ich über die website gehe den Indikator über Terminal laden, kommt eine weitere Meldung: Safari kann Webadressen die mit mql5buy,, anfangen nicht öffnen :....
