Kann mich mit dem MT5 Terminal nicht in der MQL5 Community anmelden
Carl Schreiber:
Was sagen die Logs?
Ich habe mich gerade eingeloggt:
und wieder ausgeloggt:
Ich habe MT5 b. 2573
Hi,
wie ist die Geschichte denn ausgegangen?
Ich habe ein ähnliches Problem?
Im MetaTrader5 kann ich mich an der Community anmelden. Das funktioniert und überdauert auch den Neustart des Metatraders. (Das Passwort wird also erfolgreich gespeichert)
Wenn ich im MetaEditor bin, bin ich dort nicht eingeloggt. Öffne ich die Einstellungen und versuche das Login zu hinterlegen, bekomme ich die Fehlermeldung 'invalid MQL5 login or password'. Im MetaTrader bin ich dann auch aus der Community raus.
Ich kann mich im MetaTrader neu anmelden und es geht wieder.
Was hat der MetaEditor für ein Problem mit meinem Passwort? Ich habe sowohl Username als auch Passwort mit Copy & Paste eingefügt. Ich würde daher Tippfehler erst einmal ausschließen.
Das verwendete Passwort ist generiert und ziemlich lang.
Hat der MetaEditor andere Regeln für Passwörter als die MQL Webseite und der MetaTrader? Wenn ja welche?
Danke im Voraus für einen hilfreichen Hinweis.
Hallo
Habe heute versucht, mich mit dem Mt5 in die MQL5 Community einzuloggen. Leider funktioniert die Anmeldung nicht, obwohl ich den genau gleichen Benutzername und das gleiche Passwort, wie hier benutze.
Caps-Lock ist auch nicht auf Grossbuchstaben gestellt.
Kennt jemand dieses Problem? Wer kann mir weiterhelfen?