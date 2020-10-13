Die neue MetaTrader 5 Plattform build 2650: Verbesserungen beim Laden von Hintergrundcharts und des MQL5-Code-Profilers
Hallo,
seit dem vorletzten Update gibt es ein major BUG im debugger!
Klammern werden in der Prüfung nicht mehr aufgelöst. Es kommt die Fehlermeldung: "Expression could not be evaluated"
please fix.
Das Update der MetaTrader 5 Plattform wird am Freitag, den 9. Oktober 2020 veröffentlicht. Die neue Version realisiert folgende Änderungen:
Um Datenverkehr zu sparen, lädt die Handelsplattform die Historie der Symbolpreise nur dann herunter, wenn die entsprechenden Daten angefordert werden, z.B. beim Öffnen des Preischarts oder beim Start von Tests. Bei aktiv verwendeten Symbolen ist dies jedoch nicht immer sinnvoll. Wenn Sie die neue Option aktivieren, werden die Charts der Symbole, für die Sie offene Positionen oder Pending Orders haben, im Hintergrundmodus aktualisiert, sobald Sie die Plattform starten. Auf diese Weise müssen Sie nach der Chart-Eröffnung nicht auf das Herunterladen der Daten warten, und die relevanten Daten stehen sofort zur Analyse zur Verfügung.
Neue Parameter wurden hinzugefügt
Wir haben bereits früher die Anwendung der Beispielmethode für den neuen Profiler angekündigt. Der Profiler macht Pausen in der MQL-Programmoperation (~1000 Mal pro Sekunde) und sammelt Statistiken darüber, wie viele Pausen in bestimmten Codesegmenten durchgeführt wurden. Dazu gehört auch die Analyse von Aufrufstapeln, um den Anteil jeder Funktion an der gesamten Code-Operationszeit zu bestimmen. Nach dem Profiling erhalten die Nutzer Statistiken darüber, wie oft die Operation angehalten wurde und wie oft jede der Funktionen im Aufrufstapel erschien:
Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, die Funktion Inlining während des Profiling zu deaktivieren
Bei der Kompilierung von MQL-Programmen werden Funktionen inlined, d.h. der Funktionscode wird direkt der Funktionsaufrufseite hinzugefügt. Dies ermöglicht eine erhebliche Beschleunigung. Allerdings erschwert dieses Verfahren das Profiling von Funktionen. Um einen Bericht "rein" über die Funktionen zu erhalten, können Sie Inlining in den Einstellungen des MetaEditors deaktivieren:
Aktualisierter Berichtsentwurf
Wir haben den Bericht über das Profiling und die Darstellung der Informationen über das Profiling im Quellcodefenster neu gestaltet. Das modernisierte Design wird den Nutzern von Visual Studio vertrauter sein.
Zusätzlich ist es jetzt möglich, die Randfarbe für die Tooltips der Funktion anzupassen.
Die Aktualisierung wird über das Live-Update-System verfügbar sein.