Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян - [ложное срабатывание]
Проверил на https://virusdesk.kaspersky.ru.
Да, действительно ругается.
Как обычно, это ложная тревога.
Вот результаты тестов на 67 антивирусах: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9 и только Касперский среагировал.
Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян (см. принт-скрин). Сразу после обновления терминала metaeditor64.exe удаляется антивирусом из системы.
Собственно я сделал заявку на СервисДеск (#2101518), полагаю что в билде 1882 будет решена.
Более серьезная тема, которую я хочу поднять в рамках данного топика, опираясь на данный случай - введение полного запрета на какие-либо обновления торговых терминалов в рабочие дни.
Так у меня одновременно работает несколько МТ5 терминалов, и проводить подобные массовые обновления в течение торговой сессии это совсем некстати, а тем более когда после обновления антивирус удаляет часть функционала.
Менеджерам MQ важно осознать что МТ5 уже вырос из песочницы, для многих это сейчас полноценная торговая фронт- и мидл-офисная система, на которой завязаны роботы, сканеры рынков и иные разработки. Торговля идет на десятки и сотни тысяч долларов, и подобные обновления это еще один системный фактор риска, риска появления ненужных сбоев.
Альтернативный вариант: как помню, ранее на форуме поднимался вопрос о создании пользовательского "расписания" загрузки обновлений, но он так и не был принят руководством MQ.
Пора сделать выбор: либо релизы остаются принудительными, но проходят только на выходных; либо у пользователей появляется право определить день обновления.
У меня всё нормально, и ни разу не ругался на продукты от MQ. Kaspersky Internet Security 2018
KIS -
полёт нормальный
У меня всё нормально, и ни разу не ругался на продукты от MQ. Kaspersky Internet Security 2018
Он же самый лучший, никогда не перестраховывается! Авира отстой!
Он же самый лучший, никогда не перестраховывается! Авира отстой!
Да, ни единого вируса за много лет. Один недостаток - пускает не на все сайты, но Я ему верю после того, как его отключил и всё-же вошёл на сайт. После этого борол вирус доктор вебом( CureIt )
Да, ни единого вируса за много лет. Один недостаток - пускает не на все сайты, но Я ему верю после того, как его отключил и всё-же вошёл на сайт. После этого борол вирус доктор вебом( CureIt )
Не принимайте лично, я к вам всем ровно отношусь, с уважением , без обид... все дело вкуса. Но Касперский параноик.
Как обычно, это ложная тревога.
Вот результаты тестов на 67 антивирусах: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9 и только Касперский среагировал.
Может, правильнее договориться? Сертифицировать что - нибудь...
Не принимайте лично, я к вам всем ровно отношусь, с уважением , без обид... все дело вкуса. Но Касперский параноик.
Согласен, лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян (см. принт-скрин). Сразу после обновления терминала metaeditor64.exe удаляется антивирусом из системы.
Собственно я сделал заявку на СервисДеск (#2101518), полагаю что в билде 1882 будет решена.
Более серьезная тема, которую я хочу поднять в рамках данного топика, опираясь на данный случай - введение полного запрета на какие-либо обновления торговых терминалов в рабочие дни.
Так у меня одновременно работает несколько МТ5 терминалов, и проводить подобные массовые обновления в течение торговой сессии это совсем некстати, а тем более когда после обновления антивирус удаляет часть функционала.
Менеджерам MQ важно осознать что МТ5 уже вырос из песочницы, для многих это сейчас полноценная торговая фронт- и мидл-офисная система, на которой завязаны роботы, сканеры рынков и иные разработки. Торговля идет на десятки и сотни тысяч долларов, и подобные обновления это еще один системный фактор риска, риска появления ненужных сбоев.
Альтернативный вариант: как помню, ранее на форуме поднимался вопрос о создании пользовательского "расписания" загрузки обновлений, но он так и не был принят руководством MQ.
Пора сделать выбор: либо релизы остаются принудительными, но проходят только на выходных; либо у пользователей появляется право определить день обновления.