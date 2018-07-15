Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян - [ложное срабатывание]

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Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян (см. принт-скрин). Сразу после обновления терминала metaeditor64.exe  удаляется антивирусом из системы.

Собственно я сделал заявку на СервисДеск (#2101518), полагаю что в билде 1882 будет решена.


Более серьезная тема, которую я хочу поднять в рамках данного топика, опираясь на данный случай - введение полного запрета на какие-либо обновления торговых терминалов в рабочие дни.

Так у меня одновременно работает несколько МТ5 терминалов, и проводить подобные массовые обновления в течение торговой сессии это совсем некстати, а тем более когда после обновления антивирус удаляет часть функционала.

Менеджерам MQ важно осознать что МТ5 уже вырос из песочницы, для многих это сейчас полноценная торговая фронт- и мидл-офисная система, на которой завязаны роботы, сканеры рынков и иные разработки. Торговля идет на десятки и сотни тысяч долларов, и подобные обновления это еще один системный фактор риска, риска появления ненужных сбоев.

Альтернативный вариант: как помню, ранее на форуме поднимался вопрос о создании пользовательского "расписания" загрузки обновлений, но он так и не был принят руководством MQ.

Пора сделать выбор: либо релизы остаются принудительными, но проходят только на выходных; либо у пользователей появляется право определить день обновления.

Файлы:
MT5-Editor_Trojan.jpg  152 kb
 
У меня Kaspersky Free - все нормально, билд 1881 работает.
 

Проверил на https://virusdesk.kaspersky.ru.
Да, действительно ругается.


 

Как обычно, это ложная тревога.

Вот результаты тестов на 67 антивирусах: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9 и только Касперский среагировал.


 
Sergey Lebedev:

Kasperskiy Antivirus определяет Metaeditor из сборки 1881 как Троян (см. принт-скрин). Сразу после обновления терминала metaeditor64.exe  удаляется антивирусом из системы.

Собственно я сделал заявку на СервисДеск (#2101518), полагаю что в билде 1882 будет решена.


Более серьезная тема, которую я хочу поднять в рамках данного топика, опираясь на данный случай - введение полного запрета на какие-либо обновления торговых терминалов в рабочие дни.

Так у меня одновременно работает несколько МТ5 терминалов, и проводить подобные массовые обновления в течение торговой сессии это совсем некстати, а тем более когда после обновления антивирус удаляет часть функционала.

Менеджерам MQ важно осознать что МТ5 уже вырос из песочницы, для многих это сейчас полноценная торговая фронт- и мидл-офисная система, на которой завязаны роботы, сканеры рынков и иные разработки. Торговля идет на десятки и сотни тысяч долларов, и подобные обновления это еще один системный фактор риска, риска появления ненужных сбоев.

Альтернативный вариант: как помню, ранее на форуме поднимался вопрос о создании пользовательского "расписания" загрузки обновлений, но он так и не был принят руководством MQ.

Пора сделать выбор: либо релизы остаются принудительными, но проходят только на выходных; либо у пользователей появляется право определить день обновления.

У меня всё нормально, и ни разу не ругался на продукты от MQ. Kaspersky Internet Security 2018

 

KIS -


полёт нормальный

 
Vitaly Muzichenko:

У меня всё нормально, и ни разу не ругался на продукты от MQ. Kaspersky Internet Security 2018

Он же самый лучший, никогда не перестраховывается! Авира отстой!

 
Evgeny Belyaev:

Он же самый лучший, никогда не перестраховывается! Авира отстой!

Да, ни единого вируса за много лет. Один недостаток - пускает не на все сайты, но Я ему верю после того, как его отключил и всё-же вошёл на сайт. После этого борол вирус доктор  вебом( CureIt )

 
Vitaly Muzichenko:

Да, ни единого вируса за много лет. Один недостаток - пускает не на все сайты, но Я ему верю после того, как его отключил и всё-же вошёл на сайт. После этого борол вирус доктор  вебом( CureIt )

Не принимайте лично, я к вам всем ровно отношусь, с уважением , без обид... все дело вкуса. Но Касперский параноик.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Как обычно, это ложная тревога.

Вот результаты тестов на 67 антивирусах: https://www.virustotal.com/#/file/9c90d08b862633c1f7e6df705949852b164303466dc848b2a8b6d537b99cccf9 и только Касперский среагировал.


Может, правильнее договориться? Сертифицировать что - нибудь... 

 
Evgeny Belyaev:

Не принимайте лично, я к вам всем ровно отношусь, с уважением , без обид... все дело вкуса. Но Касперский параноик.

Согласен, лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей. 

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