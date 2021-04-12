Маркет. Вопросы, проблемы с продуктами.
Mechanic, 2014.07.23 11:51
Извиняюсь тоже за оффтоп, но тоже хочется обратить внимание на проблемы.
На сайте неправильно сортируются продукты.
Продукт который ежедневно покупается, имеет отзывы не поднимается не на ступень в рейтинге. Вчера появились новые продукты в маркете и сразу по появлению стали популярнее моего продукта.
Пожалуйста, помогите
Contender, 2014.07.23 11:14
Ренат, как Вы, как лицо и совесть компании, продвигающей сервисы "Маркет" и "Сигналы", относитесь к подобным высказываниям:
Нужна помощь. Тема - удаленное управление роботом.
abolk, 2014.06.10 21:11
Повторю выссказанный мной тезис:
Продавец любого советника, поставщик любого сигнала, владелец любого ПАММа -- это сознательный мошенник. С той лишь разницей, что степень его мошенничества определяется тем насколько добросовестно и полно он раскрывает ньюансы своего продукта.
?
Новый продукт появился вчера и стал популярнее моего продукта, про который я говорил. Поэтому считаю что ошибка в расчете рейтинга популярности присутствует
а что такое, по-вашему, популярный продукт -- какими критериями популярный продукт должен обладать?
почему вы решили, что рейтинг маркета -- строится только по популярности, а не какие-то другие факторы?
Я надеюсь, что этот секрет раскроют как строится рейтинг или на хотя бы намекнут,)
а почему вы решили, что на форуме -- так важны ответы, даже если и задаются вопросы?
вы и живите со своим мнением.
p.s. любой форум -- это каждый участник в себе.
Потому что понимаю, что вопросы без ответов это прямой путь к гипнотическому состоянию и люди подсознательно сопротивляются этому, спросите любого студента психолога..... что нельзя тупо стоять на рынке и слушать циганку, нужно ей постоянно что-то отвечать, не важно что иначе она вас поимеет.... аналогична и обратная ситуация, множество вопросов в пустоту(безответных) порождают состояние транса и этому тоже люди подсознательно сопротивляются, правильная схема общения такова
Вопрос - ответ вопрос - ответ вопрос - ответ ... между этими элементами есть ещё одна важная составляющая... но это надолго....
есть разные формы вопросов -- есть риторические вопросы, т.е. вопросы не требующие ответов.
на форуме львиная доля диалогов -- это показать себЯ любимого -- поэтому важно сказать или задать вопрос -- но совершенно не важно получить ответ -- т.к. любой ответ не меняет мнение.
есть, конечно, вопросные диалоги -- но в таких диалогах нет и флуда -- там всё просто -- задал вопрос, получил ответ, тема закрыта.
но большинство диалогов -- это диалоги-выпендрёжи не несущие в себе никакой информационной ценности, бестолковые, короче.
конечно, часто в таких бестолковых диалогах кто-то начинает воспринимать всё серьёзно -- вот для этого и нужен модератор со всеми его преимуществами.
Вопросы, проблемы с размещением или изменением продуктов. Предложения по улучшению.
Проблемы, на которые требуется решение: