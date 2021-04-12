Маркет. Вопросы, проблемы с продуктами.

Новый комментарий
 

Вопросы, проблемы с размещением или изменением продуктов. Предложения по улучшению.

  • сообщения не по теме будут удаляться без предупреждения
  • сообщения в которых будут оскорбления  и выяснение отношений между пользователями будут удаляться без предупреждения 

 

Проблемы, на которые требуется решение:

  1. Нужна возможность для покупателя иметь выбор версий продукта.
  2.  

[Удален]  
+ :-) щас доброхоты начнут искать похожую тему в истории - терпения вам
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по Блогам

Mechanic, 2014.07.23 11:51

Извиняюсь тоже за оффтоп, но тоже хочется обратить внимание на проблемы. 

На сайте неправильно сортируются продукты. 

Продукт который ежедневно покупается, имеет отзывы не поднимается не на ступень в рейтинге. Вчера появились новые продукты в маркете и сразу по появлению  стали популярнее моего продукта.

Пожалуйста, помогите 


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по Блогам

Contender, 2014.07.23 11:14

Ренат, как Вы, как лицо и совесть компании, продвигающей сервисы "Маркет" и "Сигналы", относитесь к подобным высказываниям:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Нужна помощь. Тема - удаленное управление роботом.

abolk, 2014.06.10 21:11

Повторю выссказанный мной тезис:

Продавец любого советника, поставщик любого сигнала, владелец любого ПАММа -- это сознательный мошенник. С той лишь разницей, что степень его мошенничества определяется тем насколько добросовестно и полно он раскрывает ньюансы своего продукта.  

 
Новый продукт появился вчера и стал популярнее моего продукта, про который я говорил. Поэтому считаю что ошибка в расчете рейтинга популярности присутствует 
[Удален]  
новеньких вроде проталкивают по критерию время жизни/количество прсмотров и демозакачек со временем этот показатель падает и все встает на места имхо
 
Mechanic:
Новый продукт появился вчера и стал популярнее моего продукта, про который я говорил. Поэтому считаю что ошибка в расчете рейтинга популярности присутствует 

а что такое, по-вашему, популярный продукт -- какими критериями популярный продукт должен обладать?

почему вы решили, что рейтинг маркета -- строится только по популярности, а не какие-то другие факторы?  

 
abolk:

а что такое, по-вашему, популярный продукт -- какими критериями популярный продукт должен обладать?

почему вы решили, что рейтинг маркета -- строится только по популярности, а не какие-то другие факторы?  

Я надеюсь, что этот секрет раскроют как строится рейтинг или на хотя бы намекнут,)
 
Mechanic:
Я надеюсь, что этот секрет раскроют как строится рейтинг или на хотя бы намекнут,)
На MQL5.communiti нет простых формул для расчёта рейтингов. Тем более периодически появляются сообщения, что "... формулу мы в данный момент апдейтим/изменяем/настраиваем...".
[Удален]  
abolk:

а почему вы решили, что на форуме -- так важны ответы, даже если и задаются вопросы?

вы и живите со своим мнением.

p.s. любой форум -- это каждый участник в себе. 

Потому что понимаю, что вопросы без ответов это прямой путь к гипнотическому состоянию и люди подсознательно сопротивляются этому, спросите любого студента психолога..... что нельзя тупо стоять на рынке и слушать циганку, нужно ей постоянно что-то отвечать, не важно что иначе она вас поимеет.... аналогична и обратная ситуация, множество вопросов в пустоту(безответных) порождают состояние транса и этому тоже люди подсознательно сопротивляются, правильная схема общения такова

Вопрос - ответ вопрос - ответ вопрос - ответ ... между этими элементами есть ещё одна важная составляющая... но это надолго.... 

 
IvanIvanov:

Потому что понимаю, что вопросы без ответов это прямой путь к гипнотическому состоянию и люди подсознательно сопротивляются этому, спросите любого студента психолога..... что нельзя тупо стоять на рынке и слушать циганку, нужно ей постоянно что-то отвечать, не важно что иначе она вас поимеет.... аналогична и обратная ситуация, множество вопросов в пустоту(безответных) порождают состояние транса и этому тоже люди подсознательно сопротивляются, правильная схема общения такова

Вопрос - ответ вопрос - ответ вопрос - ответ ... между этими элементами есть ещё одна важная составляющая... но это надолго.... 

есть разные формы вопросов -- есть риторические вопросы, т.е. вопросы не требующие ответов.

на форуме львиная доля диалогов -- это показать себЯ любимого -- поэтому важно сказать или задать вопрос -- но совершенно не важно получить ответ -- т.к. любой ответ не меняет мнение.

есть, конечно, вопросные диалоги -- но в таких диалогах нет и флуда -- там всё просто -- задал вопрос, получил ответ, тема закрыта.

но большинство диалогов -- это диалоги-выпендрёжи не несущие в себе никакой информационной ценности, бестолковые, короче. 

конечно, часто в таких бестолковых диалогах кто-то начинает воспринимать всё серьёзно -- вот для этого и нужен модератор со всеми его преимуществами. 

12345678
Новый комментарий