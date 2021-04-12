Маркет. Вопросы, проблемы с продуктами. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос: Сможет ли этот клиент приобрести бесплатно новою версию продукта под аренду, снова за месяц ?
Здравствуйте! Второй день бьюсь с добавление советника на маркет. Уже добавил кучу функций проверки из ваших статей на все что только можно было, но все равно вашу проверку советник не может пройти. При этом я не понимаю конкретную причину. Маркет выдает что нет торговых операций судя по моему скрину, указывает на каких парах и с каким таймфреймом, НО я делаю тест на этих же парах с таким же таймфреймом и у меня ордера открываются. В журнале проверил что ошибок нет. Функции проверки размера лота и нехватки денег уже добавил. Ошибок в моих тестах в журнал ни каких не пишет, сделки открывается! Помогите разобраться, у меня кончились идеи что еще может быть не так.
Здравствуйте! Второй день бьюсь с добавление советника на маркет. Уже добавил кучу функций проверки из ваших статей на все что только можно было, но все равно вашу проверку советник не может пройти. При этом я не понимаю конкретную причину. Маркет выдает что нет торговых операций судя по моему скрину, указывает на каких парах и с каким таймфреймом, НО я делаю тест на этих же парах с таким же таймфреймом и у меня ордера открываются. В журнале проверил что ошибок нет. Функции проверки размера лота и нехватки денег уже добавил. Ошибок в моих тестах в журнал ни каких не пишет, сделки открывается! Помогите разобраться, у меня кончились идеи что еще может быть не так.
стоит попробовать тест с балансом в 1$
Здравствуйте! Второй день бьюсь с добавление советника на маркет. Уже добавил кучу функций проверки из ваших статей на все что только можно было, но все равно вашу проверку советник не может пройти. При этом я не понимаю конкретную причину. Маркет выдает что нет торговых операций судя по моему скрину, указывает на каких парах и с каким таймфреймом, НО я делаю тест на этих же парах с таким же таймфреймом и у меня ордера открываются. В журнале проверил что ошибок нет. Функции проверки размера лота и нехватки денег уже добавил. Ошибок в моих тестах в журнал ни каких не пишет, сделки открывается! Помогите разобраться, у меня кончились идеи что еще может быть не так.
Есть ветка об этом (Замучила ошибка there are no trading operations) и там 21 лист.
Вот нашел в ветке два поста с примерами кода (этот пост #73 и пост #74) - могут быть полезны.
Есть ветка об этом (Замучила ошибка there are no trading operations) и там 21 лист.
Вот нашел в ветке два поста с примерами кода (этот пост #73 и пост #74) - могут быть полезны.
Обнаружил примерно такое поведение: терминал создает кэш советника. Причем фрагментами. При небольших изменениях в коде он обращается к кэшированному рабочему фрагменту. Но если поставить терминал с 0 - поведение скрипта локально становится таким-же как в маркете. Других объяснений не нахожу. Если совет помог - сообщите.
Возможен ли возврат денег за советник если он меня не устроил?
Если не было активаций продукта, то возвращают.