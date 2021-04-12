Маркет. Вопросы, проблемы с продуктами. - страница 2

Вот поэтому желательно иметь не форум и подобные факнутые темы, в которые набиваются в непонятном порядке вопросы и ответы обо всем сразу и даже отвлеченные размышления, а движок вопросов-и-ответов наподобие StackOverflow. Есть вопрос - есть один или несколько ответов именно на этот вопрос, ну или нет ответа вообще. Но однозначно нет свалки в одну кучу. ИМХО, если уж решено было сделать модуль с блогами, то модуль вопросов и ответов не менее нужен.
 
marketeer:
Не всегда достаточно сухого ответа. Часто нужно обсуждение вопроса и вот в таком случае форум незаменим.
Не всегда достаточно сухого ответа. Часто нужно обсуждение вопроса и вот в таком случае форум незаменим. 
abolk:

есть разные формы вопросов -- есть риторические вопросы, т.е. вопросы не требующие ответов.

на форуме львиная доля диалогов -- это показать себЯ любимого -- поэтому важно сказать или задать вопрос -- но совершенно не важно получить ответ -- т.к. любой ответ не меняет мнение.

есть, конечно, вопросные диалоги -- но в таких диалогах нет и флуда -- там всё просто -- задал вопрос, получил ответ, тема закрыта.

но большинство диалогов -- это диалоги-выпендрёжи не несущие в себе никакой информационной ценности, бестолковые, короче. 

конечно, часто в таких бестолковых диалогах кто-то начинает воспринимать всё серьёзно -- вот для этого и нужен модератор со всеми его преимуществами. 

Мдя я много интересовался философами прошлого и сетевой современной бредятиной

Имхо конечно, но сложновато для меня, у меня более простая формула, проверенная на практике и очень эффективная

Абсолютно согласен с вам по поводу выпендрёжа.... 

А вам как то помогает эффективно общаться т схема которую вы описали? 

 
barabashkakvn:
Не всегда достаточно сухого ответа. Часто нужно обсуждение вопроса и вот в таком случае форум незаменим. 

Я не предлагаю убрать форум. Обсуждения нужны. Но здесь с этим явно перебор. Здесь невозможно гарантировать, что задав вопрос, получишь конкретный ответ. Формат сервиса вопросов-и-ответов, в котором, кроме всего прочего можно проголосовать за или против ответа, за что рейтинг соответственно увеличится или уменьшится, позволит, имхо, снизить количество базара. Если человек хочет базара - задаст вопрос на форуме. А если хочет решить проблему - задаст вопрос в вопросах-и-ответах.

Написал заявку в СД. Посмотрим, что ответят. 

 
Между прочим, на stackoverflow есть теги, посвященные метатрейдеру. Но там это направления слабо развито.
Кстати, а как в Маркете перейти к своим покупкам?
 
barabashkakvn:
Кстати, а как в Маркете перейти к своим покупкам?
 
barabashkakvn:
Это не в Маркете, это в Профиле есть такой пункт.
Это не в Маркете, это в Профиле есть такой пункт.
 
marketeer:
Это не в Маркете, это в Профиле есть такой пункт.
Это я знаю, просто заходя в Маркет слева есть пункт "Мои продукты", а вот пункта "Мои покупки нет. Думаю логично покупки отображать в Маркете.
 
'Покупки' есть в профиле
