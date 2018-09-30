Как теперь обновлять продукты в Маркете на автомате?
Раз уж взят курс на автоматизацию Маркета,
Вот и первые результаты автоматизации.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vitalii Ananev, 2018.08.21 15:19
Вот дали волю продавцам в маркете. Вывалили целую кучу индикаторов с одинаковым и мало информативным описанием.
Чувствую, Маркет превратится в помойку. Вообще, Админам надо как-то организовать пожизненный бан с удалением всех продуктов таких маркето-"спамеров".
Немного странно это слышать от человека, который разместил 70+ продуктов :)
Немного странно это слышать от человека, который разместил 70+ продуктов :)
За более чем 5 лет. Каждый мой продукт уникален. А я имел ввиду тех, кто размещает одинаковые продукты с одинаковым описанием....
За более чем 5 лет. Каждый мой продукт уникален. А я имел ввиду тех, кто размещает одинаковые продукты с одинаковым описанием....
Все норм. Мне не жалко :). Просто те люди тоже считают, что у них каждый продукт уникален и убавить нечего :)
За более чем 5 лет. Каждый мой продукт уникален. А я имел ввиду тех, кто размещает одинаковые продукты с одинаковым описанием....
Видимо, Вы не разбираетесь в деталях. )))
Все норм. Мне не жалко :). Просто те люди тоже считают, что у них каждый продукт уникален и убавить нечего :)
на 2-3к $ тянет по стоимости разработки
Вы очень дешево цените свое время. Или очень круто кодите :)
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Получил в результате попытки обновить версию продукта такой вердикт.
И где посмотреть логи? Да, продукт выводит в лог некоторые сообщения, например, об отсутствии синхронизации с сервером. Если у автотестера случились проблемы с коннектом, это же не значит, что нужно из продукта убирать полезные принты. Как всегда, локально я у себя гигантских логов не наблюдаю. Для исправления ошибки нужно как минимум её локализовать.
Раз уж взят курс на автоматизацию Маркета, почему не давать разработчикам результаты автотетстирования?
PS. Продукт только что опубликован самим авто-Маркетом (то есть прошел проверку), и с точки зрения логов в нем ничего не менялось с начальной версии.