Как теперь обновлять продукты в Маркете на автомате?

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Получил в результате попытки обновить версию продукта такой вердикт.

log files size exceeded 2067 MB, test terminated

И где посмотреть логи? Да, продукт выводит в лог некоторые сообщения, например, об отсутствии синхронизации с сервером. Если у автотестера случились проблемы с коннектом, это же не значит, что нужно из продукта убирать полезные принты. Как всегда, локально я у себя гигантских логов не наблюдаю. Для исправления ошибки нужно как минимум её локализовать.

Раз уж взят курс на автоматизацию Маркета, почему не давать разработчикам результаты автотетстирования?

PS. Продукт только что опубликован самим авто-Маркетом (то есть прошел проверку), и с точки зрения логов в нем ничего не менялось с начальной версии.

 
Stanislav Korotky:

Раз уж взят курс на автоматизацию Маркета, 

Вот и первые результаты автоматизации.

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Vitalii Ananev, 2018.08.21 15:19

Вот дали волю продавцам в маркете. Вывалили целую кучу индикаторов с одинаковым и мало информативным описанием.



 
Чувствую, Маркет превратится в помойку. Вообще, Админам надо как-то организовать пожизненный бан с удалением всех продуктов таких маркето-"спамеров".
 
Кирдык маркету короче
 
Evgeniy Zhdan:
Чувствую, Маркет превратится в помойку. Вообще, Админам надо как-то организовать пожизненный бан с удалением всех продуктов таких маркето-"спамеров".

Немного странно это слышать от человека, который разместил 70+ продуктов :)

 
Andrey Barinov:

Немного странно это слышать от человека, который разместил 70+ продуктов :)

За более чем  5 лет.  Каждый мой продукт уникален. А я имел ввиду тех, кто размещает одинаковые продукты с одинаковым описанием....

 
Evgeniy Zhdan:

За более чем  5 лет.  Каждый мой продукт уникален. А я имел ввиду тех, кто размещает одинаковые продукты с одинаковым описанием....

Все норм. Мне не жалко :). Просто те люди тоже считают, что у них каждый продукт уникален и убавить нечего :) 

 
Evgeniy Zhdan:

За более чем  5 лет.  Каждый мой продукт уникален. А я имел ввиду тех, кто размещает одинаковые продукты с одинаковым описанием....

Видимо, Вы не разбираетесь в деталях. )))


 
Как вариант если сделают ограничитель на 1-2 новых продукта в месяц. Обновление без ограничений. То спамеров таких не будет.
 
Andrey Barinov:

Все норм. Мне не жалко :). Просто те люди тоже считают, что у них каждый продукт уникален и убавить нечего :) 

мда, один ваш графический конструктор стратегий на 2-3к $ тянет по стоимости разработки - такие вещи должны продаваться при поддержке админов мкл, про уникальность я вообще молчу - такое в терминал засунуть
 
Aleksey Semenov:
на 2-3к $ тянет по стоимости разработки

Вы очень дешево цените свое время. Или очень круто кодите :)

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