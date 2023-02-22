MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 83
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Замерял скорость приказов на линуксе, одинаово
у меня лимитки за 97-98 мс уходят при пинге 94, в том же месте
2021.02.17 10:00:00.489 Trades '93067': order #2219801 buy limit 0.1 / 0.1 GBPUSD at 1.37867 done in 96.222 ms
терминал был даже подключен к более медленному серверу 100 мс
билд 2774
@Anton, отправил логи в ЛС.
Тогда в терминале тормоз, методом исключения
Попробую разбить торговлю на несколько терминалов, оставив в Обзоре рынка только торгуемую часть символов.
Не пригодный на практике костыль, конечно. Но для эксперимента сделаю.
терминала под линукс нет.
будет тотже терминал запущенный из под wine.
Ренат бы сказал, что развернул на виртуалке-сделал неправильно. Может действительно может быть выигрыш, если сравнить с машиной реальной?
На реальных машинах смотрел.
Попробую разбить торговлю на несколько терминалов, оставив в Обзоре рынка только торгуемую часть символов.
Не пригодный на практике костыль, конечно. Но для эксперимента сделаю.
На одном счете разбил всю торговлю на пять Терминалов. На другом - оставил все в одном.
Из логов следует, что разбивка на Терминалы уменьшает время работы OnTradeTransaction.
Еще с уверенностью можно сказать, что на время OnTradeTransaction влияет количество отправленных ордеров: чем больше - тем дольше в среднем.
В общем, все останется в тишине, похоже.
При абсолютно нулевом пинге.
MT5-сервер обрабатывал каждый ордер сотые доли мс. Это просто выставление отложек и больше ничего.