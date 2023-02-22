MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 85
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@Anton, во многих штатных функциях можно вместо символа указывать NULL. Влияет ли это на скорость выполнения?
Или никакой разницы для Терминала/Тестера?
@Anton, во многих штатных функциях можно вместо символа указывать NULL. Влияет ли это на скорость выполнения?
Или никакой разницы для Терминала/Тестера?
Я с уверенностью сказать не могу, но интуитивно никогда не пишу NULL нигде.
Теоретически, не должно влиять. Думаю при компиляции NULL меняется на нормальное значение, а глазами мне не нравится видеть непонятно что.
Я с уверенностью сказать не могу, но интуитивно никогда не пишу NULL нигде.
Теоретически, не должно влиять. Думаю при компиляции NULL меняется на нормальное значение, а глазами мне не нравится видеть непонятно что.
Аналогично. Но волнует скорость.
Не понимаю, как в секундном таймере на выходных может тормозить SymbolInfoTicks?!
20 чартов различных символов, на каждом запущен советник, который в секундном таймере берет только тик своего символа.
Чему здесь тормозить в выходной день?!
ЗЫ 3374 MB на скрине - это час назад запросил тики за неделю. Экономия ресурсов такая.
Не понимаю, как в секундном таймере на выходных может тормозить SymbolInfoTicks?!
20 чартов различных символов, на каждом запущен советник, который в секундном таймере берет только тик своего символа.
Чему здесь тормозить в выходной день?!
У вас:
У вас:
Меня интересует, почему SymbolInfoTick является такой избранной для торможения функцией?
Меня интересует, почему SymbolInfoTick является такой избранной для торможения функцией?
Не является.
Вы всегда в любом месте любой программы будете ловить рандомные задержки. Начните следить за всем и ужаснетесь реалиям Windows. Я это уже несколько раз объяснял в деталях.
Мы тоже в свое время удивлялись, когда ловили рандомные выбросы 60-80 мс вместо 0 мс на системных WinAPI функциях.
Сейчас мы массово переводим большую часть своих Windows решений на специально обезжиренные Windows Server 2019 Core версии, а .NET Core веб-проекты на Линукс. Это дает громадную экономию по системным ресурсам и серьезно снижает системные задержки.
Первым этапом обезжиривания MataTrader 5 терминалов начали внедрять таск менеджер, чтобы на лету следить за потреблением ресурсов. Для себя у нас больше информации собирается.
Уже выяснилось, что мы:
Теоретически, не должно влиять. Думаю при компиляции NULL меняется на нормальное значение, а глазами мне не нравится видеть непонятно что.
Теоретически как раз должно влиять, но не влияет, потому что в
_Symbol передается не по значению (как это следует из описания в Справке), а по ссылке
Не является.
Вы всегда в любом месте любой программы будете ловить рандомные задержки. Начните следить за всем и ужаснетесь реалиям Windows. Я это уже несколько раз объяснял в деталях.
Спасибо, проверю.
Просьба подумать о такой функции.
Проблема получения СВЕЖИХ тиков без пропусков сейчас решается только через CopyTicks*. Это очень громоздкий механизм для данной распространенной задачи. Как из пушки по воробьям.
Отсюда тормоза, удержание огромных кешей и т.д.
Теоретически как раз должно влиять, но не влияет, потому что в
_Symbol передается не по значению (как это следует из описания в Справке), а по ссылке
Внутри функции еще нужно перейти к соответствующему символу тику. Это время на анализ string-переменной. С NULL такого делать ненужно.