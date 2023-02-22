MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 80
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ЗЫ Хорошо бы избавить от зависаний, что в течение нескольких месяцев происходят. Запустите этот скрипт на машине с бесконечной ОЗУ. Например, я не могу закачать тики с 1-го июня всего по одному символу. Просто висит CopyTicks с нулевым потреблением ресурсов.
b2699 - исправлено, Спасибо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Акцептирование SL/TP-ордеров
fxsaber, 2020.12.11 09:17
// Измеряет размер лага между приходом тика на MT5-сервер и MT5-Терминал. // Запускать на той же машине, на которой установлен MT5-сервер.
Было обработано 100 тиков. Лаг прихода между сервером и Терминалом тиков колеблется от одной до восьми миллисекунд. В среднем - немного больше четырех миллисекунд. Это как раз равно отставанию срабатывания TP-ордеров, с которого началась эта ветка.
Сам лаг находится внутри MT5-сервера. Канал Server->Terminal не при чем.
Большая просьба разработчиков устранить этот лаг. Сейчас на биржах при нулевом пинге имеем постоянное приличное запаздывание прихода тиков не только в Терминал, но и на Сервере. В частности, акцепты ордеров.
Неожиданно нарвался на отсутствие тика в истории, несмотря на то, что он приходил в Обзор рынка: SymbolInfoTick.
Распечатка этих же тиков через MQL выдает интересный флаг.
Этот флаг образовался у тика в истории прямо перед пропавшим тиком Обзора рынка. Возможно, это подскажет, где проблема.
ЗЫ К сожалению, такое происходит систематически. История тиков не содержит всех тиков, что приходят в Терминал.
Неожиданно нарвался на отсутствие тика в истории, несмотря на то, что он приходил в Обзор рынка: SymbolInfoTick.
Распечатка этих же тиков через MQL выдает интересный флаг.
Этот флаг образовался у тика в истории прямо перед пропавшим тиком Обзора рынка. Возможно, это подскажет, где проблема.
ЗЫ К сожалению, такое происходит систематически. История тиков не содержит всех тиков, что приходят в Терминал.
так и есть. скажем, ЕА торгует целый день на реальном счете, получаем прибыль.
на следующий день прогоняю тестер на прошлом дне, получаю убыток.
причина непонятна, то-ли брокер дает неправильные тики, то-ли еще что...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2021.01.04 20:51
Неожиданно нарвался на отсутствие тика в истории, несмотря на то, что он приходил в Обзор рынка: SymbolInfoTick.
Запустил параллельный Терминал, в котором tkc не формировался Терминалом, а закачался с Сервера.
На скрине этот Терминал слева - тик присутствует. А на другом Терминале (справа) - нет!
Получается, что сам Терминал не все приходящие тики запихивает в историю тиков. И если хотите историю без пропусков, то сейчас нужно прибивать tkc-файл и тянуть его с Сервера.
Неприятный баг.
Такой советник поймать пропущенные в истории тики не смог. Боевой - ловил. Видимо, эти тики не инициируют OnTick.
Сами пропущенные тики могут быть актуальными десяток миллисекунд.
Выше был пост с исходником. Сейчас там пусто. Причина?
Запустил параллельный Терминал, в котором tkc не формировался Терминалом, а закачался с Сервера.
На скрине этот Терминал слева - тик присутствует. А на другом Терминале (справа) - нет!
Запустил на обоих Терминалах такой скрипт.
В зависимости от того, какой интервал запрашиваешь, tkc может меняться (синхронизироваться с Сервером). Поэтому некоторые тики, что отсутствовали до запроса, могут начать присутствовать.
Несмотря на это, удалось все же выявить несколько на разных символах. Пришлось применять фильтр флагов, т.к. очень сильно они у тиков отличаются на разных Терминалах.
Вот так выглядят различия.
EURJPY.
USDCHF
В общем, при торговле в реальном времени в близкой истории тиков может не быть некоторых тиков, что приходили в Терминал и есть на Сервере.
Надо править этот баг.