MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 77

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Виртуалка с пингом 0.6 ms (< 1 ms). Модификации ордеров/позиций длятся от нескольких десятков до тысяч миллисекунд. Логи сервера показывают значения < 1 ms.

LatencyMon показал такой ужас.

Проверяйте свои удаленные машины. Нулевой пинг - ни о чем. Может оказаться, что с домашней машины торговать выгоднее.


ЗЫ Как проверить VPS от MQ - нисколько не понятно.

Resplendence Software - LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks
Resplendence Software - LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks
  • Resplendence Software Projects
  • www.resplendence.com
LatencyMon: suitability checker for real-time audio and other tasks
 
fxsaber:

ЗЫ Как проверить VPS от MQ - нисколько не понятно.

Элементарно.

1. Арендуете VPS от MQ

2. Мигрируете экспертов на 32 графиках

3. Пока не прошло 24 часа, отменяете аренду, предварительно скачав с VPS логи терминала и экспертов.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
 
Slava:

Элементарно.

1. Арендуете VPS от MQ

2. Мигрируете экспертов на 32 графиках

3. Пока не прошло 24 часа, отменяете аренду, предварительно скачав с VPS логи терминала и экспертов.

Такую процедуру можно повторять?

Под проверкой имел в виду LatencyMon.

 
fxsaber:

Такую процедуру можно повторять?

Под проверкой имел в виду LatencyMon.

На VPS от MQ только самостоятельно замерять.

Ибо мигрировать можете только экспертов. Ещё индикаторы, но только на графиках, к которым прикреплён эксперт

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
 
fxsaber:

Виртуалка с пингом 0.6 ms (< 1 ms). Модификации ордеров/позиций длятся от нескольких десятков до тысяч миллисекунд. Логи сервера показывают значения < 1 ms.

LatencyMon показал такой ужас.

Проверяйте свои удаленные машины. Нулевой пинг - ни о чем. Может оказаться, что с домашней машины торговать выгоднее.

Жаль, не могу проверить свой VPS, бесплатная версия через RDP не работает.

 

Как убрать двойное потребление памяти Терминалом?

#define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A) + " MB.");

void OnStart()
{
  int MemoryTerminal = TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED);
  int MemoryMQL = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);
  
  MqlTick Ticks[];
  
  const int MemoryTicks = (CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2020.08.01' * 1000) * sizeof(MqlTick)) >> 20;

  MemoryTerminal = TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED) - MemoryTerminal;
  MemoryMQL = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED) - MemoryMQL;
  
  PRINT(MemoryTicks)
  PRINT(MemoryTerminal)
  PRINT(MemoryMQL)
}


Результат.

        MemoryTicks = 1226 MB.
        MemoryTerminal = 2616 MB.
        MemoryMQL = 1244 MB.
 
fxsaber:

Виртуалка с пингом 0.6 ms (< 1 ms). Модификации ордеров/позиций длятся от нескольких десятков до тысяч миллисекунд. Логи сервера показывают значения < 1 ms.

LatencyMon показал такой ужас.

Проверяйте свои удаленные машины. Нулевой пинг - ни о чем. Может оказаться, что с домашней машины торговать выгоднее.


ЗЫ Как проверить VPS от MQ - нисколько не понятно.

Что мы многократно и обьясняли.

Почему такого ужаса нет на наших VPS, тоже многократно предлагалось прочесть и принять в детальнейшей статье: почему наш VPS лучше.

Лучшее VPS-решение для торговли на Форекс – VPS для MetaTrader 4/5
Лучшее VPS-решение для торговли на Форекс – VPS для MetaTrader 4/5
  • www.mql5.com
Универсальными средствами очень сложно добиться рекордных показателей. Обычным VPS-решением очень сложно получить по-настоящему быстрое исполнение. И мы покажем вам почему. Инфраструктура обычных VPS-решений Хостинг-провайдеры берут достаточно мощный сервер и запускают на нем много виртуальных операционных систем. Скажем, имеется машина с...
 
fxsaber:

Как убрать двойное потребление памяти Терминалом?


Результат.

У вас непонимание простых вещей.

 
Renat Fatkhullin:

У вас непонимание простых вещей.

Правильно понимаю, что память терминала складывается и памяти программ терминала мкл, тикс и других. 

 
Renat Fatkhullin:

У вас непонимание простых вещей.

Взаимно. Возьмем Ваш VPS. На нем не могут работать скринеры рынка.

ЗЫ Хорошо бы избавить от зависаний, что в течение нескольких месяцев происходят. Запустите этот скрипт на машине с бесконечной ОЗУ. Например, я не могу закачать тики с 1-го июня всего по одному символу. Просто висит CopyTicks с нулевым потреблением ресурсов.

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