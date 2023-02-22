MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 77
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Виртуалка с пингом 0.6 ms (< 1 ms). Модификации ордеров/позиций длятся от нескольких десятков до тысяч миллисекунд. Логи сервера показывают значения < 1 ms.
LatencyMon показал такой ужас.
Проверяйте свои удаленные машины. Нулевой пинг - ни о чем. Может оказаться, что с домашней машины торговать выгоднее.
ЗЫ Как проверить VPS от MQ - нисколько не понятно.
ЗЫ Как проверить VPS от MQ - нисколько не понятно.
Элементарно.
1. Арендуете VPS от MQ
2. Мигрируете экспертов на 32 графиках
3. Пока не прошло 24 часа, отменяете аренду, предварительно скачав с VPS логи терминала и экспертов.
Элементарно.
1. Арендуете VPS от MQ
2. Мигрируете экспертов на 32 графиках
3. Пока не прошло 24 часа, отменяете аренду, предварительно скачав с VPS логи терминала и экспертов.
Такую процедуру можно повторять?
Под проверкой имел в виду LatencyMon.
Такую процедуру можно повторять?
Под проверкой имел в виду LatencyMon.
На VPS от MQ только самостоятельно замерять.
Ибо мигрировать можете только экспертов. Ещё индикаторы, но только на графиках, к которым прикреплён эксперт
Виртуалка с пингом 0.6 ms (< 1 ms). Модификации ордеров/позиций длятся от нескольких десятков до тысяч миллисекунд. Логи сервера показывают значения < 1 ms.
LatencyMon показал такой ужас.
Проверяйте свои удаленные машины. Нулевой пинг - ни о чем. Может оказаться, что с домашней машины торговать выгоднее.
Жаль, не могу проверить свой VPS, бесплатная версия через RDP не работает.
Как убрать двойное потребление памяти Терминалом?
Результат.
Виртуалка с пингом 0.6 ms (< 1 ms). Модификации ордеров/позиций длятся от нескольких десятков до тысяч миллисекунд. Логи сервера показывают значения < 1 ms.
LatencyMon показал такой ужас.
Проверяйте свои удаленные машины. Нулевой пинг - ни о чем. Может оказаться, что с домашней машины торговать выгоднее.
ЗЫ Как проверить VPS от MQ - нисколько не понятно.
Что мы многократно и обьясняли.
Почему такого ужаса нет на наших VPS, тоже многократно предлагалось прочесть и принять в детальнейшей статье: почему наш VPS лучше.
Как убрать двойное потребление памяти Терминалом?
Результат.
У вас непонимание простых вещей.
У вас непонимание простых вещей.
Правильно понимаю, что память терминала складывается и памяти программ терминала мкл, тикс и других.
У вас непонимание простых вещей.
Взаимно. Возьмем Ваш VPS. На нем не могут работать скринеры рынка.
ЗЫ Хорошо бы избавить от зависаний, что в течение нескольких месяцев происходят. Запустите этот скрипт на машине с бесконечной ОЗУ. Например, я не могу закачать тики с 1-го июня всего по одному символу. Просто висит CopyTicks с нулевым потреблением ресурсов.