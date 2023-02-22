MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 81
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Если во время длительного выполнения на холодную (с закачкой с сервера) CopyTicks сделать модификацию ордера, то она произойдет (не на Сервере, а в Терминале - OnTradeTransaction) со значительным лагом.
Например, в обычном режиме 100 мс, в режиме выше - 2000 мс.
Как сделать CopyTicks по ближайшим тикам быстрым и не потребляющим сотни мегабайтов?
Строка для поиска: Oshibka 024.
Нужно как-то научиться экономно работать с тиками. Не получается.
Как сделать CopyTicks по ближайшим тикам быстрым и не потребляющим сотни мегабайтов?
Строка для поиска: Oshibka 024.
Спасибо, логи хорошо показывают проблему CopyTicks.
Спасибо, логи хорошо показывают проблему CopyTicks.
Саб, индикатор шпион не работаешь с ним?, у меня есть много вопросов
через id, вместо string робот получает рабочий символ, но сегодня 2 терминала получили разное состояние по сделкам
на М1 в шпионе через расчитано=, есть проверка на новый расчет, и потом отправка в робот
Саб, индикатор шпион не работаешь с ним?, у меня есть много вопросов
Только под MT4 - в КБ лежит.
Только под MT4 - в КБ лежит.
кастом базы не смотрю, это для слабых
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MT5 и скорость в боевом исполнении
Dzmitry Manannikov, 2021.02.05 14:38
Если увеличить количество символов, то будет видна и проблема завышенного потребления памяти.
кастом базы не смотрю, это для слабых
Не буду отвечать на посты, смысл которых мне непонятен.