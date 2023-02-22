MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 82
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лень, долго описывать,отмена
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
Dzmitry Manannikov, 2021.02.05 14:50
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
Dzmitry Manannikov, 2021.02.05 14:38
мой тест
Спасибо, на Вашей конфигурации совсем плачевно с CopyTicks - каждый запрос отнимает по полсекунды.
Я чего-то не понимаю, наверное. Вот так с нулевым пингом происходит выставление отложек.
Если нужно, могу лог скинуть в ЛС. Получается, что сильно тормозит OnTradeTransaction. Как исправить?
Такая машина.
Укладывание в 1.5 мс случается. Но разброс значений катастрофический. Повторюсь, если нужно, полный лог готов предоставить в ЛС. Боевой счет, не демо.
сильно тормозит OnTradeTransaction. Как исправить?
Сделал запрос серверных логов у брокера. Там за 0.3 мс все происходит.
Получается, что, действительно, Терминал захлебывается в своих же очередях. И ничего не сделать!
ЗЫ Посмотрел логи с другой более мощной машины, где пинг сотые доли миллисекунды. Запущен только один Терминал. Ситуация аналогичная. 50 мс на выставление отложки! Всего лишь поднял торговую активность и все посыпалось.
ЗЫЫ Может ли помочь переход на Linux?
Сделал запрос серверных логов у брокера. Там за 0.3 мс все происходит.
Получается, что, действительно, Терминал захлебывается в своих же очередях. И ничего не сделать!
ЗЫ Посмотрел логи с другой более мощной машины, где пинг сотые доли миллисекунды. Запущен только один Терминал. Ситуация аналогичная. 50 мс на выставление отложки! Всего лишь поднял торговую активность и все посыпалось.
ЗЫЫ Может ли помочь переход на Linux?
Замерял скорость приказов на линуксе, одинаово
у меня лимитки за 97-98 мс уходят при пинге 94, в том же месте
Сделал запрос серверных логов у брокера. Там за 0.3 мс все происходит.
Получается, что, действительно, Терминал захлебывается в своих же очередях. И ничего не сделать!
ЗЫ Посмотрел логи с другой более мощной машины, где пинг сотые доли миллисекунды. Запущен только один Терминал. Ситуация аналогичная. 50 мс на выставление отложки! Всего лишь поднял торговую активность и все посыпалось.
ЗЫЫ Может ли помочь переход на Linux?
По моему ощущению, МТ5 2755 под wine 6.0.0 Ubuntu 18.04 xfce тормозит больше, чем MT5 1755 под WinXP.
И то, и другое - kvm-виртуалки в Debian 10 Buster ( i5-2500K, 32GB, ssd RAID-1).