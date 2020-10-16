Создание графической библиотеки с нуля - страница 9
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Нажимаем на области окна правой мышкой, появляется меню. Сдвигаем мышку и нажимаем левой. В результате окно смещается.
Возможно. Что б вы понимали, я сам разрабатываю и сам тестирую, в результате, о некоторых багах просто ничего не знаю, пока в процессе работы случайно не столкнусь с ними. Я ж один все делаю...
Вот мой пример, в прикрепленном файле, там три окна наложенных друг на друга.
Создание одного окна с подокнами такое, только использование движка без дополнительного кода. Кроме обработки события нажатия на верхние кнопки.
Обработка события нажатия на кнопки вверху:
Кнопок несколько, а родителькое окно только одно
Был такой баг. Исправил. Само событие фиксируется в порядке, но баги возникают при разных изменениях, которые нельзя избежать при развитии кода.
Да, всё непросто
Картинка с демки:
Просто в таком деле в перкую очередь надо хорошо прорабатывать события и управления окнами, остальное уже проще, хотя по остальному значительно больше работы.
Задел уже есть.
1: окна должны иметь кнопки закрытия и сворачивания (как минимум).
2: окна должны перерисовываться поверх друг друга при нажатии.
3: окна должны перемещаться мышкой.
4. Окна должны "обнаруживаться" (попадать в фокус) на графике при движении курсора (событие pointed).
5. Все элементы окон должны быть на общей "карте" окна и обнаруживатся при наведении мышки (событие pointed).
Самые простые элементы:
1. Статичное, неизменное в размерах и несворачиваемое Окно.
2. Кнопка.
3. Чекбокс.
4. Радио-кнопка.
5. Вкладка.
6. Линия, рамка, разделитель, прямоугольник.
Элементы средней сложности:
1. Слайдеры.
2. Прогресс бары.
3. Поля ввода.
4. Поля с прокруткой.
5. Пункты простого списка.
Элементы высокой степени сложности.
1. Выпадающий список (очень сложный элемент).
2. Динамичное (растягиваемое) окно. Супер-сложно.
Всего имеется около 50-ти типов элементов управления. Каждый должен обладать общим и уникальным набором свойств поддерживаемым соответствующим функционалом движка. Свойств не менее 100, иначе, работа элементов будет сильно ограничена.Простым формам и линиям много свойств не нужно, но чем сложнее элемент, тем их больше.
Блин! Забыл про таблицы! Там вообще джунгли...))))
И древовидный список, и всякие сворачиватели разных мастей...
Блин! Забыл про таблицы! Там вообще джунгли...))))
И древовидный список, и всякие сворачиватели разных мастей...
В моём случае "джунгли" делаются не сложнее чем средне: окно отображения(видимая область таблицы), полноразмерное окно, в которое должны помещаться все ячейки, оно будет сдвигаться внутри основного окна, окна для строк и в них ячейки, плюс прокрутки(ползунок,ограниченный полосой). Ограничения по относительному расположению определяется свойствами. Только для ползунка надо перехватывать события перемещения объекта и уже корректировать позицию "полноразмерного окна". Это всё делается виртуальными окнами, к нему надо прикрутить визуальную часть, без визуальной части будут окна для строк и полноразмерное окно. Ну и для редактируемой ячейки сделать поле ввода(это уже самому), всё остальное взаимодействие реализуется движком: будут поступать правильные события для каждой ячейки(события мыши, перерисовка, перемещения).... Такие возможности, есть ещё пару идей для увеличения быстродействия в случае когда окон очень много(большие списки,таблицы, несколько тысяч окон).