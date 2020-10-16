Создание графической библиотеки с нуля - страница 8
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Сколько времени в день готовы посвящать труду над библиотекой?
Нисколько :(
Просто хочу чтобы за основу взяли мои наработки
Есть ещё идеи по улучшению быстродействия, полезно для большого количества дочерних элементов(например, для нескольких тысяч элементов списка)
Просто у всех публичных на форуме проектов есть проблемы с проработкой событий, есть у кого проблемы с созданием объектов, слишком много нюансов из-за слабой архитектурой, хотел взять готовое решение, но не нашёл подходящего, чтобы всё работало как надо, пускай и с мелкими недочётами.
Недочёты недочётами, но события и управление окнами должно работать хорошо, это основа. Вот и пришлось делать оконный движок самому, только у меня нету планов делать библиотеку элементов управления, только для проекта нужны определённые вещи, да и дизайнерством заниматься не люблю.
Нисколько :(
Просто хочу чтобы за основу взяли мои наработки
Есть ещё идеи по улучшению быстродействия, полезно для большого количества дочерних элементов(например, для нескольких тысяч элементов списка)
На самом деле, частичные решения сложно куда то интегрировать. Можно использовать их идеи в других решениях.
Это для того, кто желает всё с нуля создавать
Это для того, кто желает всё с нуля создавать
Я создал свою графику с нуля, и по факту, МТ для меня стал настоящей лабораторией, возможности которой никто больше не сможет использовать настолько же полноценно. Поэтому, иногда это того стоит. :)
У вас тоже не проработаны события
У вас тоже не проработаны события
Почему? :)(И какие?)
Почему? :)(И какие?)
Берём пример отсюда:
Нажимаем мышкой на уменьшение лота, выводим с области окна и отпускаем: текст(число) пропадает, при наведение мышки(без нажатой левой кнопки) происходит изменение числа, как будто мышка нажата
Ещё:
Нажимаем на области окна правой мышкой, появляется меню. Сдвигаем мышку и нажимаем левой. В результате окно смещается.
Берём пример отсюда:
Нажимаем мышкой на уменьшение лота, выводим с области окна и отпускаем: текст(число) пропадает, при наведение мышки(без нажатой левой кнопки) происходит изменение числа, как будто мышка нажата
Был такой баг. Исправил. Само событие фиксируется в порядке, но баги возникают при разных изменениях, которые нельзя избежать при развитии кода.