Создание графической библиотеки с нуля - страница 13

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Реter Konow:
Случайно нашел справа ползунок. Полоса прокрутки тоже невидима.))

:))))

Говорю, основная фишка в движке а не графике

 
Aliaksandr Hryshyn:

Можно сделать и по центру

Замечания:

1. Ручка перемещения окна должна быть видима, находится, положенном месте и занимать соответствующее ей пространство.

2. Все элементы прокрутки должны быть видимы и узнаваемы (сначала вообще не понял, что за квадратики слева на верху и лишь случайно обнаружил прокрутку).

 
Aliaksandr Hryshyn:

:))))

Говорю, основная фишка в движке а не графике

Так движок графический ведь...))

 

Можно и так, невидимые ячейки таблицы :)))


Файлы:
Test_v_grid.ex5  499 kb
 
Реter Konow:

Так движок графический ведь...))

Нет :)

 
Aliaksandr Hryshyn:

Можно и так, невидимые ячейки таблицы :)))


Невидимость все портит. Возникает ощущение "разломанности". Кстати, дотянуться до нижней (горизонтальной) полосы прокрутки можно только на 27"" дюймовом мониторе, а на ноуте невозможно. 

 
Еще, почему так много объектов в списке Object List? Ведь канвас же... Аж 183.
 
Реter Konow:
Еще, почему так много объектов в списке Object List? Ведь канвас же... Аж 183.
Для каждого стакана по три канваса, сетка таблицы, фиксированный столбец и заголовок, и прямоугольники
 
По идее можно всё на канвасе рисовать, но так исторически сложилось :)
 
Aliaksandr Hryshyn:
По идее можно всё на канвасе рисовать, но так исторически сложилось :)
Aliaksandr Hryshyn:
Для каждого стакана по три канваса, сетка таблицы, фиксированный столбец и заголовок, и прямоугольники

Ясно. Лучше, если будет ОДИН стакан со списком символов, и пользователь выберет нужный. В остальном, все неплохо, как и говорил. )

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