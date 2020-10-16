Создание графической библиотеки с нуля - страница 13
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Случайно нашел справа ползунок. Полоса прокрутки тоже невидима.))
:))))
Говорю, основная фишка в движке а не графике
Можно сделать и по центру
Замечания:
1. Ручка перемещения окна должна быть видима, находится, положенном месте и занимать соответствующее ей пространство.
2. Все элементы прокрутки должны быть видимы и узнаваемы (сначала вообще не понял, что за квадратики слева на верху и лишь случайно обнаружил прокрутку).
:))))
Говорю, основная фишка в движке а не графике
Так движок графический ведь...))
Можно и так, невидимые ячейки таблицы :)))
Так движок графический ведь...))
Нет :)
Можно и так, невидимые ячейки таблицы :)))
Невидимость все портит. Возникает ощущение "разломанности". Кстати, дотянуться до нижней (горизонтальной) полосы прокрутки можно только на 27"" дюймовом мониторе, а на ноуте невозможно.
Еще, почему так много объектов в списке Object List? Ведь канвас же... Аж 183.
По идее можно всё на канвасе рисовать, но так исторически сложилось :)
Для каждого стакана по три канваса, сетка таблицы, фиксированный столбец и заголовок, и прямоугольники
Ясно. Лучше, если будет ОДИН стакан со списком символов, и пользователь выберет нужный. В остальном, все неплохо, как и говорил. )