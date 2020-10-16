Создание графической библиотеки с нуля - страница 12

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Aliaksandr Hryshyn:
Изменил шаг прокрутки и добавил нехватающей обработки события

Да! Действительно круто.) Теперь сделайте чтобы окно по центру распологалось и не съезжало в сторону.

 
Реter Konow:

К сожалению, окна опять неверно позиционированы и нижние почти не видны (написал выше про этот баг). Не могу полноценно проверить.

За пределы графика выходит? Не делал ограничения.

 
Aliaksandr Hryshyn:

За пределы графика выходит? Не делал ограничения.


не поднимается.

 
Реter Konow:

Да! Действительно круто.) Теперь сделайте чтобы окно по центру распологалось и не съезжало в сторону.

Сами переместите. Перемещение включено у главного окна, за левую верхнюю пустую часть таблицы

 

За эту часть

 
Aliaksandr Hryshyn:

Сами переместите. Перемещение включено у главного окна, за левую верхнюю пустую часть таблицы

Не выходит. Все перепробывал.)

Так это невидно же!!!!


Ну и шутки у Вас...)))

 
Да, невидимое
 
Aliaksandr Hryshyn:
Да, невидимое

А почему сразу не по центру?

 
Реter Konow:

А почему сразу не по центру?

Можно сделать и по центру

 
Случайно нашел справа ползунок. Полоса прокрутки тоже невидима.))
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