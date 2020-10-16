Создание графической библиотеки с нуля - страница 12
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Изменил шаг прокрутки и добавил нехватающей обработки события
Да! Действительно круто.) Теперь сделайте чтобы окно по центру распологалось и не съезжало в сторону.
К сожалению, окна опять неверно позиционированы и нижние почти не видны (написал выше про этот баг). Не могу полноценно проверить.
За пределы графика выходит? Не делал ограничения.
За пределы графика выходит? Не делал ограничения.
не поднимается.
Да! Действительно круто.) Теперь сделайте чтобы окно по центру распологалось и не съезжало в сторону.
Сами переместите. Перемещение включено у главного окна, за левую верхнюю пустую часть таблицы
За эту часть
Сами переместите. Перемещение включено у главного окна, за левую верхнюю пустую часть таблицы
Не выходит. Все перепробывал.)
Так это невидно же!!!!
Ну и шутки у Вас...)))
Да, невидимое
А почему сразу не по центру?
А почему сразу не по центру?
Можно сделать и по центру