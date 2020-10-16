Создание графической библиотеки с нуля - страница 5
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Как продвигается библиотека?
все более чем хорошо.
Тоже заморочился делать графическую библиотеку, только с необходимыми мне элементами.
Главная фишка библиотеки в его оконном движке:
Создание и удаление стандартного объекта OBJ_RECTANGLE_LABEL , проще некуда
Тут реализуем метод для изменения свойств стандартного объекта OBJ_RECTANGLE_LABEL, шуршание по справке и использование интересующих свойств
Текстовая метка реализована через канвас по причине того, что объекту OBJ_LABEL нельзя изменить ширину и высоту, и по этой причине прорисовка происходит при поступлении событии CHARTEVENT_ON_PAINT (необходимость перерисовки)
Что просчитывать и обновлять определяется автоматически. Логируется время просчёта свойств и до вызова ChartRedraw() . События, что не привели к перерисовке графика пропускаются
Демка в прикрепленном файле, выше исходники используются в ней.
Демка не отображает все возможные свойства, только некоторые из них:
Ещё всё процессе разработки, пока так.
Демка не отображает все возможные свойства, только некоторые из них:
Ещё всё процессе разработки, пока так.
Удачи в разработке! :)
Удачи в разработке! :)
Спасибо :)
Проверил работоспособность и потенциал функционала 3D графики в МТ5 на слабом компе с 4 гигами оперативки и 2-умя ядрами процессора.
Осваивается нормально, даже после затяжной паузы в программировании. Но, вещь тяжелая и чтобы создать что то серьезное - нужно немало потрудиться.
Проверил работоспособность и потенциал функционала 3D графики в МТ5 на слабом компе с 4 гигами оперативки и 2-умя ядрами процессора.
Осваивается нормально, даже после затяжной паузы в программировании. Но, вещь тяжелая и чтобы создать что то серьезное - нужно немало потрудиться.
Для HFT, 3D думаю будет полезно при создании графического анализа объемов стакана и потока ордеров.
Но как интерпретировать такую информацию, не вникал.
бог ты мой ! зачем все это ?