Создание графической библиотеки с нуля - страница 14
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Попробуйте сделать полноценное окно. Как виндоус форма. Можно без динамичности, но раз уж Вы ее частично реализовали, думаю получится виндоус-подобное "резиновое" окно.
Самое сложное будет нарисовать кнопочки :))
Да, я так и понял, что это самое сложное, потому что их нет.))))
Прокрутки делались отдельно, их можно применять к определённой конфигурации окон, остальное(события,изменения необходимых свойств) будет сделано автоматически. Подключение их очень простое:
По поводу сложности создания таблицы: движок очень хороший получился, поэтому создание таблицы, используя его, не так уж сложно.
Да, я так и понял, что это самое сложное, потому что их нет.))))
Демка для вашего монитора. За правый нижний угол можно изменять размер таблицы
Демка для вашего монитора. За правый нижний угол можно изменять размер таблицы
Спс за демку для моего монитора.
И так:
но при изменении размеров:
По идеи, Вы должны прийти к подобному варианту:
Ну а в целом, Вы конечно, молодец! Не ожидал.))))
вспомнил !
я вспомнил что всё это мне напоминает...
демки от GVision (один из потомков TVision).
Году эдак около 93-95 упомянутое можно было купить (*кто не в курсе - софт продавался в розницу) в книжном магазине "Дом Тех.Книги" на Ленинском.
Даже стоял отдельный монитор где демка прокручивалась,и можно было "попробовать". Это было круто - таблички, кнопочки, чек/радио-боксы, и в графике..
но я тогда купил Zortec-C. Увесистая коробка, с 5 томами документации и сколько-то дискеток :-)
приятно вспомнить.
Спс за демку для моего монитора.
И так:
но при изменении размеров:
По идеи, Вы должны прийти к подобному варианту:
Ну а в целом, Вы конечно, молодец! Не ожидал.))))
1. Используются прямоугольники и канвасы в большом количестве с динамикой, может и не моргало если бы всё было на одном канвасе, тут уже ограничения платформы, а рисовать всё на одном канвасе нету желания. Может только если сразу всё на DirectX перевести...
2. Просто добавил один небольшой компонент, который реализует растягивание, на таблице тестировал. А целостности и нету, это просто сборные элементы, и не обязательно графические
Что не ожидали? Растягивание? Так это легко всё делается у меня. Я делаю эти штуки для своего проекта, создавать библиотеку графических элементов управления у меня нету в планах, хотя основа для её создания очень хорошая
1. Используются прямоугольники и канвасы в большом количестве с динамикой, может и не моргало если бы всё было на одном канвасе, тут уже ограничения платформы, а рисовать всё на одном канвасе нету желания. Может только если сразу всё на DirectX перевести...
2. Просто добавил один небольшой компонент, который реализует растягивание, на таблице тестировал. А целостности и нету, это просто сборные элементы, и не обязательно графические
Что не ожидали? Растягивание? Так это легко всё делается у меня: