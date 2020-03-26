Не могу понять...© В августе 44-го
По логике сумма в данном примере должна быть 3, а она 4. Почему?
Для начала нужно разобраться с двумя вопросами:
1. Как удалось вызвать функцию ObjectGetValueByTime() с тремя аргументами, если у нее четыре обязательных аргумента?
double ObjectGetValueByTime( long chart_id, // идентификатор графика string name, // имя объекта datetime time, // время int line_id // номер линии );
2. Почему значения для каждой из линий на разных барах одинаковые? Для t_h значение на любом баре 1.20377, а для t_l - 1.20233.
- www.mql5.com
Для начала нужно разобраться с двумя вопросами:
1. Как удалось вызвать функцию ObjectGetValueByTime() с тремя аргументами, если у нее четыре обязательных аргумента?
2. Почему значения для каждой из линий на разных барах одинаковые? Для t_h значение на любом баре 1.20377, а для t_l - 1.20233.
Четвёртый аргумент имеет значение по умолчанию.
Второй вопрос не понял...
Понял. Почему - не знаю...Вопрос к разработчикам. ?
Второй вопрос не понял...
Понял. Почему - не знаю...Вопрос к разработчикам. ?
Перед тем, как что-то сообщать разработчикам, лучше убедиться, что вызовы всех функций прошли корректно. Для этого нужно вызов каждой функции сделать отдельной строкой, чтобы в отладчике увидеть возвращаемое значение. Возможно даже время, передаваемое в функцию (rates[2+i].time) вовсе не то, которое Вы ожидаете.
Перед тем, как что-то сообщать разработчикам, лучше убедиться, что вызовы всех функций прошли корректно. Для этого нужно вызов каждой функции сделать отдельной строкой, чтобы в отладчике увидеть возвращаемое значение. Возможно даже время, передаваемое в функцию (rates[2+i].time) вовсе не то, которое Вы ожидаете.
И я так же подумал. Добавил в код
Print(TimeToString(rates[2+i].time));
Время читается правильно, а значение трендовой на всех барах берётся по последней цене построения этой самой трендовой.
2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 2018.01.03 23:00 2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[2].high = 1.20156 > t_h = 1.20156) -1 || summ = 0 2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[2].low = 1.20097 < t_l = 1.20097) +1 || summ = 0 2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 2018.01.03 22:00 2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[3].high = 1.20286 > t_h = 1.20156) -1 || summ = -1 2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[3].low = 1.20097 < t_l = 1.20097) +1 || summ = -1 2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 2018.01.03 21:00 2020.03.17 12:31:32.004 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[4].high = 1.20295 > t_h = 1.20156) -1 || summ = -2 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[4].low = 1.20008 < t_l = 1.20097) +1 || summ = -1 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 2018.01.03 20:00 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[5].high = 1.20289 > t_h = 1.20156) -1 || summ = -2 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[5].low = 1.20215 < t_l = 1.20097) +1 || summ = -2 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 2018.01.03 19:00 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[6].high = 1.20313 > t_h = 1.20156) -1 || summ = -3 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 ~~if(rates[6].low = 1.20239 < t_l = 1.20097) +1 || summ = -3 2020.03.17 12:31:32.008 2018.01.04 01:00:00 summ = -3
Уравнение прямой:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Уравнение прямой | //+------------------------------------------------------------------+ double EquationDirect(const int left_bar,const double left_price,const int right_bar,const double right_price,const int bar_to_search) { return(right_bar==left_bar ? left_price : (right_price-left_price)/(right_bar-left_bar)*(bar_to_search-left_bar)+left_price); } //+------------------------------------------------------------------+
Передаём в функцию: индекс левого бара, цена точки на левом баре, индекс правого бара, цена точки на правом баре, индекс бара, значение цены точки которого будет возвращено.
И не нужно никаких объектов.
Уравнение прямой:
Передаём в функцию: индекс левого бара, цена точки на левом баре, индекс правого бара, цена точки на правом баре, индекс бара, значение цены точки которого будет возвращено.
И не нужно никаких объектов.
Вот-вот.
Мне тоже странно, что простейшая аналитическая задача решается такими серьезными методами.
И без проблем получается значение линии тренда не только на любом баре, но даже между ними !
Уравнение прямой:
Передаём в функцию: индекс левого бара, цена точки на левом баре, индекс правого бара, цена точки на правом баре, индекс бара, значение цены точки которого будет возвращено.
И не нужно никаких объектов.
Артём, спасибо. Работает.
Однако саму проблему не решает. Как я понял, выдаёт результат только между двумя крайними барами? А трендовая линия рисуется "в будущее", и через, к примеру, 10 баров, по идее, можно прочитать значение объекта. А в Вашей формуле, я не пробовал, но сомневаюсь, что можно указать искомый бар с индексом [-10]...
Сергей, это аналитическая функция, она работает с любыми входными данными.
Можно подставлять даже комплексные входные значения.
Единственное ограничение - right_bar <> left_bar, эта проверка обязательно должна делаться перед вызовом функции, и если вдруг
значения равны - то вместо вызова должна выполняться обработка этой исключительной ситуации.
Вот-вот.
Мне тоже странно, что простейшая аналитическая задача решается такими серьезными методами.
И без проблем получается значение линии тренда не только на любом баре, но даже между ними !
Смотрим внимательно выше:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Уравнение прямой | //+------------------------------------------------------------------+ double EquationDirect(const int left_bar,const double left_price,const int right_bar,const double right_price,const int bar_to_search) { return(right_bar==left_bar ? left_price : (right_price-left_price)/(right_bar-left_bar)*(bar_to_search-left_bar)+left_price); } //+------------------------------------------------------------------+
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Доброго дня всем.
В одной из веток, в какой не помню, меня назвали волшебником после моего утверждения, что в тестере можно запросто получить значение трендовой линии на любом баре...
Эта "похвала" не давала мне покоя. И вот я решил убедиться, что хвалили меня не зря.
Написал простенький код. Для более лёгкого контроля ввёл переменную summ. Если low свечи ниже нижней трендовой summ += 1, если high свечи выше верхней трендовой summ -= 1;
При создании объекта вызывается ChartRedraw(chart_ID);
По логике сумма в данном примере должна быть 3, а она 4. Почему? Начальная точка, по которой строилась трендовая оказалась сдвинута!
А дальше веселее.
Эта строка утверждает, что значение трендовой на этой свече равно 1.20417, а при наведении на неё мыши показывает 1.20201
Отсюда вопрос: если значение трендовой определяется корректно, то с какого перепуга в тестер выдаются совершенно неадекватные значения?
Неутешительный вывод - не волшебник я.
И теперь я думаю, что моя ТС, построенная на множестве трендовых, из-за этого и выдавала совершенно не те результаты, которые ожидались? В тестере, само собой....