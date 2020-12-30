Идея мучает давно. - страница 10
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Очень хотелось бы увидеть и прочитать про подтверждающий паттерн.
//даже если это грааль, то по статистике лишь 1% трейдеров будут использовать полученную информацию, т.к. интернет забит "граалями" и из-за этого у людей информационная перегрузка)
Очень хотелось бы увидеть и прочитать про подтверждающий паттерн.
//даже если это грааль, то по статистике лишь 1% трейдеров будут использовать полученную информацию, т.к. интернет забит "граалями" и из-за этого у людей информационная перегрузка)
Звиняйте. С некоторых пор не все хотелки исполняю. Даже если они от хороших и порядочных форумян.
У всех есть свой взгляд на трейдинг. Все создают удобный инструментарий для себя. Некоторые для обмана других.)
П.С.
Многие тут на форуме утверждают, что на финансовых рынках нельзя заработать или невозможно прибыльно торговать и в тоже время можно обнаружить у них на маркете десятки индикаторов и советников. Сталкиваюсь с такими ежедневно.
Кого обманывают? Меня или покупателей граалей.?
Евро начали продавать ещё от уровня 1.17, мотивируя какой-то перекупленностью
Так показал индикатор перекупленной перепроданности ... уже было три зеленых стрелочки...
Vitaly Muzichenko:
Приснится кому нибудь с несколькими ярдами плохой сон, обналичит акции какой-то теслы и побежит цена вниз, так и не нарисовав вымышленную 4-ю волну.
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Есть текущая волна с вполне понятной логикой поведения, подтвержденная паттерном.
Раньше хотел объяснить всем, но после хамского отношения ко мне передумал.
У меня так же. Волны Эллиота и Тактика Адверса - вещь хорошая и нужная, это что то типа букваря на начальном этапе, без этого никак. Но с неправильными буквами :))) Суть идеи правильная в теории - паттерны немножко не те. Практика применения идей на графике, для разметки извлечения с рынка золотых баблонов - хромает :)))
У меня так же. Волны Эллиота и Тактика Адверса - вещь хорошая и нужная, это что то букваря на начальном этапе, без этого никак. Суть идеи правильная в теории - паттерны немножко не те. Практика применения идей на графике, для разметки извлечения с рынка золотых баблонов - хромает :)))
Раньше не придавал большого значения паттернам. Мало ли чего напридумывают. Смотрел на свечные. Для меня это не то. Вода на киселе. А когда создал свои, уже никуда без них, стану как слепой.)
Функции ПНБИзвмнмте за плохое качество и неумлое представление картинки.
Функции ПНБИзвмнмте за плохое качество и неумлое представление картинки.
Не надо ломать хребет рынку, нужно наоборот - полностью подчиниться ему. Сколько волка не корми, у слона все равно толще (с) Neo
Есть такая странная и местами довольно опасная организация - сайентологи. Не рекомендовал бы с ее представителями пересекаться в жизни, очень навязчивые и беcцеремонные ребята. А почитать очень бы было что нибудь полезно. У них куча интересных методик и тренингов, крайне эффективных в смысле быстрого достижения нужного результата. Например такой: обычная жилая комната, кровать, стул, стол, телевизор и т. д. В комнате "ученик" и "тренер" Тренер просит ученика все время выполнить какую нибудь просьбу. Это не команды, просто просьба, все спокойно и дружелюбно. Встать, пересесть на стул, лечь на кровать, сходить подать стакан сока, включить или выключить телевизор,переключить канал, подойти к окну - простые казалось бы вещи, но через некоторое время у тренируемого неизбежно сдают нервы, рано или поздно - но он начинает буквально звереть в ответ на очередную простую просьбу. Как только ученик начинает нервничать - тренировка прекращается. На следующий день с утра - все повторяется сначала. И так изо дня в день. Пока ученик не становиться способен целый день абсолютно спокойно с утра до вечера реагировать и выполнять просьбы.
В результате ученик приобретает властность в голосе и взгляде, его спокойной просьбы-команды невозможно ослушаться. Потому что люди реагируют большую часть на невербальные знаки. Это на уровне инстинктов, отвечало за выживаемость на всем протяжении эволюции, поэтому намного быстрей работает. А потом уже вникают в смысл просьбы умом. Когда уже ноги бегут давно ее выполнять :))) Власть возможна через подчинение. Абсолютная власть -через абсолютное подчинение. Вообще все по настоящему достигается через свою противоположность. Вода камень точит (c)
Не надо ломать хребет рынку, нужно наоборот - полностью подчиниться ему. Сколько волка не корми, у слона все равно толще (с) Neo
Есть такая странная и местами довольно опасная организация - сайентологи. Не рекомендовал бы с ее представителями пересекаться в жизни, очень навязчивые и беcцеремонные ребята. А почитать очень бы было что нибудь полезно. У них куча интересных методик и тренингов, крайне эффективных в смысле быстрого достижения нужного результата. Например такой: обычная жилая комната, кровать, стул, стол, телевизор и т. д. В комнате "ученик" и "тренер" Тренер просит ученика все время выполнить какую нибудь просьбу. Это не команды, просто просьба, все спокойно и дружелюбно. Встать, пересесть на стул, лечь на кровать, сходить подать стакан сока, включить или выключить телевизор,переключить канал, подойти к окну - простые казалось бы вещи, но через некоторое время у тренируемого неизбежно сдают нервы, рано или поздно - но он начинает буквально звереть в ответ на очередную простую просьбу. Как только ученик начинает нервничать - тренировка прекращается. На следующий день с утра - все повторяется сначала. И так изо дня в день. Пока ученик не становиться способен целый деть абсолютно спокойно с утра до вечера реагировать и выполняет просьбы.
В результате ученик приобретает властность в голосе и взгляде, его спокойной просьбы-команды невозможно ослушаться. Потому что люди реагируют большую часть на невербальные знаки. Это на уровне инстинктов, отвечало за выживаемость на всем протяжении эволюции, поэтому намного быстрей работает. А потом уже вникают в смысл просьбы умом. Когда уже ноги бегут давно ее выполнять :))) Власть возможна через подчинение. Абсолютная власть -через абсолютное подчинение. Вообще все по настоящему достигается через свою противоположность. Вода камень точит (c)
Читал я про них раньше и про методику эту слышал,но не понял тогда , куда это можно "прикрутить". Идея интересная. Спасибо.