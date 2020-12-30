Идея мучает давно. - страница 14
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Мальчик! Постарайся исправить свой мелкий счет... Пока только этот счет марает твой монитор...
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Понимаю ваше желание форсировать сливание моего тест-сигнала.
Посмотрю вашу реакцию в дальнейшем.
Похихикаю вволю.)))
Понимаю ваше желание форсировать сливание моего тест-сигнала.
Посмотрю вашу реакцию в дальнейшем.
Похихикаю вволю.)))
Не понимание простых вещей!
Задача Трейдера - получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ!
Если Трейдер не может получить СТАБИЛЬНОСТЬ, то ни какие отговорки здесь уже не принимаются... Просто трейдер - очень слабый как специалист, т.е. он - всего лишь НОВИЧОК!
Понимаю ваше желание форсировать сливание моего тест-сигнала.
Посмотрю вашу реакцию в дальнейшем.
Похихикаю вволю.)))
Не понимание простых вещей!
Задача Трейдера - получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ!
Если Трейдер не может получить СТАБИЛЬНОСТЬ, то ни какие отговорки здесь уже не принимаются... Просто трейдер - очень слабый как специалист, т.е. он - всего лишь НОВИЧОК!
Новичёк это не отравляющее вещество для гыгы, а когда он не понимает куда вляпался. Есть группы людей: новички, окунувшиеся в тему и продвинутые в понимании темы.
.
Жень, учись, учись и еще раз учись. Потом со временем поделишься результатами. Хи-хи. Если достигнешь.
Новичёк это не отравляющее вещество для гыгы, а когда он не понимает куда вляпался. Есть группы людей: новички, окунувшиеся в тему и продвинутые в понимании темы.
Какие умные бла-бла-бла...
Мне вот не понятен один момент: Почему 70% прибыльных сделок дают полностью КРАСНЫЙ баланс?...
Это наверное от ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕЙДИНГА?...
Какие умные бла-бла-бла...
Мне вот не понятен один момент: Почему 70% прибыльных сделок дают полностью КРАСНЫЙ баланс?...
Это наверное от ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕЙДИНГА?...
Наверно у тебя нет понимания отрицательного спреда.
Стыдно мне слушать такого собеседника.)))
Минутный график. Всё сказано.
Жень, учись, учись и еще раз учись. Потом со временем поделишься результатами. Хи-хи. Если достигнешь.
У тебя можно только научиться ими не делиться ... Хи- хи
Наверно у тебя нет понимания отрицательного спреда.
Стыдно мне слушать такого собеседника.)))
Минутный график. Всё сказано.
Ну да, ну да...
А если бы баланс полностью нырнул вниз, то сказал бы, что торгуешь по тиковому графику?...
МУДРО!