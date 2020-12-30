Идея мучает давно. - страница 14

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Serqey Nikitin:

Мальчик! Постарайся исправить свой мелкий счет...  Пока только этот счет марает твой монитор...


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Evgeniy Chumakov:


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Понимаю ваше желание форсировать сливание моего тест-сигнала.

Посмотрю вашу реакцию в дальнейшем.

Похихикаю вволю.)))

 
Uladzimir Izerski:

Понимаю ваше желание форсировать сливание моего тест-сигнала.

Посмотрю вашу реакцию в дальнейшем.

Похихикаю вволю.)))

Не понимание простых вещей!

Задача Трейдера - получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ!

Если Трейдер не может получить СТАБИЛЬНОСТЬ, то ни какие отговорки здесь уже не принимаются... Просто трейдер - очень слабый как специалист, т.е. он - всего лишь НОВИЧОК!

 
Uladzimir Izerski:

Понимаю ваше желание форсировать сливание моего тест-сигнала.

Посмотрю вашу реакцию в дальнейшем.

Похихикаю вволю.)))

.
 
Serqey Nikitin:

Не понимание простых вещей!

Задача Трейдера - получить СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ!

Если Трейдер не может получить СТАБИЛЬНОСТЬ, то ни какие отговорки здесь уже не принимаются... Просто трейдер - очень слабый как специалист, т.е. он - всего лишь НОВИЧОК!

Новичёк это не отравляющее вещество для гыгы, а когда  он не понимает куда вляпался. Есть группы людей: новички, окунувшиеся в тему и продвинутые в понимании темы.

 
Evgeniy Chumakov:
.

Жень, учись, учись и еще раз учись. Потом со временем поделишься результатами.  Хи-хи. Если достигнешь.

 
Uladzimir Izerski:

Новичёк это не отравляющее вещество для гыгы, а когда  он не понимает куда вляпался. Есть группы людей: новички, окунувшиеся в тему и продвинутые в понимании темы.

Какие умные бла-бла-бла...

Мне вот не понятен один момент: Почему 70% прибыльных сделок дают полностью КРАСНЫЙ баланс?...

Это наверное от ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕЙДИНГА?...

 
Serqey Nikitin:

Какие умные бла-бла-бла...

Мне вот не понятен один момент: Почему 70% прибыльных сделок дают полностью КРАСНЫЙ баланс?...

Это наверное от ПРАВИЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ТРЕЙДИНГА?...

Наверно у тебя нет понимания отрицательного спреда.

Стыдно мне слушать такого собеседника.)))

Минутный график. Всё сказано.

 
Uladzimir Izerski:

Жень, учись, учись и еще раз учись. Потом со временем поделишься результатами.  Хи-хи. Если достигнешь.


У тебя можно только научиться ими не делиться ... Хи- хи

 
Uladzimir Izerski:

Наверно у тебя нет понимания отрицательного спреда.

Стыдно мне слушать такого собеседника.)))

Минутный график. Всё сказано.

Ну да, ну да...

А если бы баланс полностью нырнул вниз, то сказал бы, что торгуешь по тиковому графику?...

МУДРО!

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