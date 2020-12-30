Идея мучает давно. - страница 4
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Такой вариант, по идее, должен работать. Но я никогда в тики не вникал, не видел смысла, как их накапливать в 4ке, как их использовать, не знаю.
Вариант от Evgeny Belyaev намного проще, а выигрышном плане не понятно, что лучше.
Вы в первых своих постах задачу поставили как? Исключить дёрганья. Далее пояснили, что эти дёрганья имеют превалирующее направление и если его вычислить, то дёрганьями можно отчасти и пренебречь. Всё верно? Ну так вот, не имея в руках истории дёрганий мы направление основного потока не увидим. Значит поступаем просто: пришёл тик - в массив его. Пришёл новый тик - снова его в массив. В результате получим целый ряд значений. Скажем так, в 10-ти ячейках лежат 10 цен (10 тиков). Суммируем их все и делим на 10 - получаем среднее арифметическое. Это и есть значение МА - она (простая) так и работает. Проводя такой же рассчёт на каждом тике мы получим кривую, которую мы и называем Скользяще Среднее. Откройте график Н1 и бросьте на него скользящую с периодом 24. Она покажет среднестатистическое направления цены за последний день (за последние 24 часа). Иными словами, она покажет, куда сейчас направлена в средем дневной поток цен. Откройте теперь М 15 и период усреднения увеличьте до 96 - Вы получите ту же самую скользящую, что и на предыдущем графике. Просто в сутках мы имеем 96 пятнадцатиминуток. Она покажет нам то же самое среднесуточное направление цены, но теперь уже на более мелком, 15-минутном таймфрейме. Если на М1 кинуть скользящую с периодом = 60, то мы увидим куда (среднестатистически) движется цена за последний час. А вот увидеть тренды внутри минутной свечи мы не можем - нет в терминале таймфрейма меньше 1 минуты. Но мы можем накапливать тики и усреднять их скользящими. В результате мы получим кривую, показывающую тренды внутри минутной свечи. Всё, что тут нужно знать, это какой именно период задавать и почему именно его. Дело в том, что при таком подходе мы будем иметь кривую, показывающую направление движения цены без привязки к таймфрейму! Подумайте!
Спасибо за такое подробное объяснение. Попробую во всём разобраться. Меня заинтересовал такой подход.
Спасибо за такое подробное объяснение. Попробую во всём разобраться. Меня заинтересовал такой подход.
Если интересует, как тут пишут - типа за несколько минут :-) сделать все средние и прочие вещи по тикам - могу скинуть шаблоны и образцы написания индикаторов в ЛК, чтобы тут не хламить - сам сейчас продолжаю заниматься неким подобным... там ссылки на кодебазу и статьи в основном по этой теме... для себя выборку делал раньше еще, когда готовился...
Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е. максимально исключить дерганья при переходе границ чего либо уровня, трендовой, МАшки.
Все знают, что на 0 баре может произойти всё что угодно. Но.!!!
Но есть одно - "высокая вероятность".
Есть у кого интересные варианты.
Даже исключить 20%
Low[0] и High[0] изменяются только в одну сторону. Туда-сюда не прыгают. Можно их как-нибудь пришпандорить. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, или, на худой конец iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
Идея мучает давно
Если интересует, как тут пишут - типа за несколько минут :-) сделать все средние и прочие вещи по тикам - могу скинуть шаблоны и образцы написания индикаторов в ЛК, чтобы тут не хламить - сам сейчас продолжаю заниматься неким подобным... там ссылки на кодебазу и статьи в основном по этой теме... для себя выборку делал раньше еще, когда готовился...
В личку бросайте. Буду разбираться в тонкостях. А если что готовое, то еще лучше.))
Low[0] и High[0] изменяются только в одну сторону. Туда-сюда не прыгают. Можно их как-нибудь пришпандорить. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, или, на худой конец iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).
У меня так сделано. Но думаю есть более интересные варианты.
Идея мучает давно
Давно. Даже не сплю ночами. Думаю)))
У меня так сделано. Но думаю есть более интересные варианты.
Так ведь это PRICE_WEIGHTED.
Зачем только здесь MathAbs?
Так ведь это PRICE_WEIGHTED.
Зачем только здесь MathAbs?
Да с MathAbs перемудрил, показалось, что при медвежьей свечке может быть отрицательное число. Бывает, заскок.)) А может с тела начинал, а потом хайлоу добавил и не убрал, не помню.