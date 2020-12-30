Идея мучает давно. - страница 5
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Можно принимать решение по закрытию первого бара, но это для меня не серьёзно. Если это большая свечка, то может быть началом разворота, а не движением вперед. Для краткосрочной торговли не приемлемо. Перехожу на краткосрочную торговлю. Есть много нюансов которые хочется решить.
Доброе время суток!
Ну тут только комплексный подход поможет. Я аналогичным образом пытаюсь обуздать этот "хаос". Собственно пока вот два постулата, вернее три ... :)
1) Для текущего направления достаточно zigzag_fx + краткосрочный прогноз по вейвлетам.
1.1) Исходник Zigzag_fx во вложении. Отличием от простого зигзага в том, что этот точками показывает когда появилось плечо. Выглядит это так:
Тут принцип прост. Как только появляется точка в другом направлении считаем, что разворот. Теперь надо делать статистическую выборку в прошлое чтобы узнать как далеко дальше пойдёт цена. Тут можно и нейросети разные "присовокупить"
1.2) Вейвлеты. Сейчас находится в стадии тестирования один индюк (вейвлеты там в Matlabe считаются и прогнозируются дальнейшее развитие цены). Взят вейвлет Добеши 10-го порядка. Получилось вроде красиво, но долго пока считает (около 40 секунд на один бар). Пока тестирую и сказать полезно или нет не могу. Выглядит как-то так:
Прогноз это точки для разного значения исторического окна.
2) По отсеиванию отдельных "разворотных" свечек, то тут только PriceAction поможет, в том числе пАттерны из VSA, но там (в VSA) слишком много субъективизма - хотя тоже отчасти решаемо.
С уважением, RomFil
привет....а тема че заглохла...ААУУУУУ
Смысл иссяк.
Наверно никому не интересно стало.
Если есть смысл. Продолжим.
Прошлое определяет будущее - это и есть ответ на все ваши вопросы.
Настоящее, прошлое и будущее связаны соотношением:
П+Н+Б=1
причем, главенствующим членом является "Настоящее" (Н), поскольку, "Прошлое" (П) получается интегрированием Н, а "будущее" (Б) получается из вышеприведенного соотношения:
Б=1-(Н+П)
Следовательно, все определяется настоящим и от правильной его оценки зависит вся стратегия торговли, иначе, прошлое ничем не поможет. Так происходят все природные и техногенные процессы и рыночные процессы не исключение. Эти соотношения безупречны как логически так и математически. В ветке "Ищем закономерности" приведены доказательства этих закономерностей.Тому доказательство и тот факт, что, рынку не удалось убить робота, работающего на реальном счете в течении свыше 6-ти лет на основе вышеприведенных соотношений, только его прибыльность оказалась в 2 раза ниже максимальной просадки.
Настоящее, прошлое и будущее связаны соотношением:
П+Н+Б=1
причем, главенствующим членом является "Настоящее" (Н), поскольку, "Прошлое" (П) получается интегрированием Н, а "будущее" (Б) получается из вышеприведенного соотношения:
Б=1-(Н+П)
Следовательно, все определяется настоящим и от правильной его оценки зависит вся стратегия торговли, иначе, прошлое ничем не поможет. Так происходят все природные и техногенные процессы и рыночные процессы не исключение. Эти соотношения безупречны как логически так и математически. В ветке "Ищем закономерности" приведены доказательства этих закономерностей. Тот факт, что, рынку не удалось убить робота, работающего на реальном счете в течении свыше 6-ти лет на основе вышеприведенных соотношений, только его прибыльность оказалась в 2 раза ниже максимальной просадки.
Добрый вечер, Юсуф.
Правильно. Настоящее, прошлое и будущее связаны соотношением: П+Н+Б=1
Есть маленькие нюансы.
О будущем у нас нет информации, о настоящем мы видим маленькую толику информации, а вся основная информация лежит в истории.
Почему нам не использовать такой кладеж информации?
Как её использовать вопрос другой. Но вся важная информация лежит в истории и вес её будет преобладать над Н+Б.
Формула хорошая, но надо её под корректировать. П=0.6, Н=0.3, Б=0,1.
Добрый вечер, Юсуф.
Правильно. Настоящее, прошлое и будущее связаны соотношением: П+Н+Б=1
Есть маленькие нюансы.
О будущем у нас нет информации, о настоящем мы видим маленькую толику информации, а вся основная информация лежит в истории.
Почему нам не использовать такой кладеж информации?
Как её использовать вопрос другой. Но вся важная информация лежит в истории и вес её будет преобладать над Н+Б.
Формула хорошая, но надо её под корректировать. П=0.6, Н=0.3, Б=0,1.
Не находите, что, прошлое воссоздано из кирпичиков настоящего? Если еще глубже вникнуть, то, следует историю (И) отделить от прошлого таким образом: П+Н = И. Вся закономерность спрятана в Настоящем, причем, сами настоящие зависят от 3-х параметров. Найдем эти 3 параметра, а у меня есть формулы для их определения, найдем и всю закономерность, включая будущее.Скоро открою спецветку по этой тематике и покажу это воочию.Будем исследовать, как ведут себя эти 3 параметра. Эти закономерности описывают даже расположение межатомных расстояний в минералах с момента создания вселенной и не может быть, чтобы я не раскрыл закономерности рынка. Возьмем любой кусок рынка и расставим всё по полочкам. Чуть-чуть освобожусь от академических обязанностей в ВУЗе и начнем. Дадим определение его величеству "ВРЕМЯ" и его роли в процессе торговли и многое другое и интересное ждет нас.
Не находите, что, прошлое воссоздано из кирпичиков настоящего? Если еще глубже вникнуть, то, следует историю (И) отделить от прошлого таким образом: П+Н = И. Вся закономерность спрятана в Настоящем, причем, сами настоящие зависят от 3-х параметров. Найдем эти 3 параметра, а у меня есть формулы для их определения, найдем и всю закономерность, включая будущее.Скоро открою спецветку по этой тематике и покажу это воочию.Будем исследовать, как ведут себя эти 3 параметра. Эти закономерности описывают даже расположение межатомных расстояний в минералах с момента создания вселенной и не может быть, чтобы я не раскрыл закономерности рынка. Возьмем любой кусок рынка и расставим всё по полочкам. Чуть-чуть освобожусь от академических обязанностей в ВУЗе и начнем. Дадим определение его величеству "ВРЕМЯ" и его роли в процессе торговли и многое другое и интересное ждет нас.
Поспорю и с формулой и с подходом к времени. Прошлое и настоящее не всегда история. и время это ущербное измерение по отношению к туда сюда.
Нулевой бар старшего ТФ-ма можно усреднить на младьшем
То есть посчитать его по младьшему ТФ-му.
Например имеем нулевой бар на Н1.
Вешаем МА-шку с периодом 60 на М1 и переписывыем результат индикатора с нулевого бара М1 на Н1.
Ну или правильно выше написали - сгладить фильтром на младьшем, а дальше точно также
PS!только вот в названии ветки речь про идею, а у тебя проблема без идей как её решить