Идея мучает давно.

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Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е. максимально исключить дерганья при переходе границ чего либо уровня, трендовой, МАшки.

Все знают, что на 0 баре может произойти всё что угодно. Но.!!! 

Но есть одно - "высокая вероятность".

Есть у кого интересные варианты.

 Даже исключить 20%

 
Подожду. Может не все пришли с завода.
 
Uladzimir Izerski:

Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е. максимально исключить дерганья при переходе границ чего либо уровня, трендовой, МАшки.

Все знают, что на 0 баре может произойти всё что угодно. Но.!!! 

Но есть одно - "высокая вероятность".

Есть у кого интересные варианты.

 Даже исключить 20%

 Это не идея, это задача, которая не имеет решения. Цена всегда дёргалась, дёргается и будет дёргаться. Не дёргается только в нерабочие дни.)

 
Uladzimir Izerski:

Идея мучает давно. Как создать на 0 баре самое актуальное решение. Т.е. максимально исключить дерганья при переходе границ чего либо уровня, трендовой, МАшки.

Все знают, что на 0 баре может произойти всё что угодно. Но.!!! 

Но есть одно - "высокая вероятность".

Есть у кого интересные варианты.

 Даже исключить 20%

Сгладить фильтром, хотя вы наверно не об этом...

Не знаю, на заводе не работаю может они, и знают..

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khorosh:

 Это не идея, это задача, которая не имеет решения. Цена всегда дёргалась, дёргается и будет дёргаться. Не дёргается только в нерабочие дни.)

Понятно, что дергается , но у неё есть направление. Она может дергаться, но направление её всегда стабилизирует её направление. Не понятно сказал? можно прочесть повторно.) Сложно конечно. Но реальных решений много. На этом заострим внимание. Вариантов много. Это актуально для всех. Это не шутка.)

 
Martingeil:

Сгладить фильтром, хотя вы наверно не об этом...

Не знаю, на заводе не работаю может они, и знают..


Нам нужен 0 бар. От сюда будем плясать. Да, фильтры помогут. Нужны фильтры стабильные. Есть такие?

 
Uladzimir Izerski:

Нам нужен 0 бар. От сюда будем плясать. Да, фильтры помогут. Нужны фильтры стабильные. Есть такие?

Этот не пробовали? Я его использую давно, нареканий нет пока.

double SP1(int i) { double res =
  0.363644232288*B1[i]+0.319961361319*B1[i+1]+0.2429021537279*B1[i+2]+0.1499479402208*B1[i+3]+0.0606476023757*B1[i+4]
 -0.00876136797274*B1[i+5]-0.0492967601969*B1[i+6]-0.0606402244647*B1[i+7]-0.0496978153976*B1[i+8]-0.02724932305397*B1[i+9]-0.00400372352396*B1[i+10]
 +0.01244416185618*B1[i+11]+0.01927941647120*B1[i+12]+0.01821767237980*B1[i+13]+0.01598780862402*B1[i+14]-0.00338313465225*B1[i+15];  
  return(res);}
 
Uladzimir Izerski:

Нам нужен 0 бар. От суда будем плясать. Да, фильтры помогут. Нужны фильтры стабильные. Есть такие?

можно и нулевой минутный бар поделить на бары поменьше - секунд по 5-10 и плясать уже оттуда

 
Uladzimir Izerski:

Нам нужен 0 бар. От сюда будем плясать. Да, фильтры помогут. Нужны фильтры стабильные. Есть такие?

Прошлое определяет будущее - это и есть ответ на все ваши вопросы.

 
Martingeil:

Этот не пробовали? Я его использую давно, нареканий нет пока.

Интересно.  Да.

А из чего взята последовательность? И начальная от куда?

0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
 
Aleksey Semenov:

можно и нулевой минутный бар поделить на бары поменьше - секунд по 5-10 и плясать уже оттуда

Нет, тут кроется  дребезжание  неизбежно. Но реже.

Попробуем найти лучшие.

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