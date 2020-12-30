Идея мучает давно. - страница 11

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Wizard2018:

Не надо ломать хребет рынку, нужно наоборот - полностью подчиниться ему.    Сколько волка не корми, у слона все равно толще (с) Neo

Есть такая странная и местами  довольно  опасная организация - сайентологи.  Не рекомендовал бы с ее представителями пересекаться в жизни, очень навязчивые и беcцеремонные   ребята.   А  почитать очень бы было что нибудь полезно.    У них куча интересных методик и тренингов, крайне эффективных в смысле быстрого достижения нужного результата.     Например такой:  обычная жилая комната, кровать, стул, стол, телевизор и т. д.   В комнате "ученик" и "тренер"    Тренер просит ученика все время выполнить какую нибудь просьбу.  Это не команды, просто просьба, все спокойно и дружелюбно.  Встать, пересесть на стул, лечь на кровать, сходить подать стакан сока, включить или выключить телевизор,переключить канал, подойти к окну  - простые казалось бы вещи,  но через некоторое время у тренируемого неизбежно сдают нервы,  рано или поздно - но он начинает буквально звереть в ответ на очередную простую просьбу.    Как только ученик начинает нервничать - тренировка прекращается.  На следующий день с утра - все повторяется сначала.  И так изо дня в день. Пока  ученик не становиться способен  целый день абсолютно спокойно с утра до вечера реагировать  и выполнять  просьбы.  

В результате ученик приобретает властность в голосе и взгляде, его спокойной просьбы-команды  невозможно ослушаться.  Потому что люди реагируют большую часть на невербальные знаки.  Это на уровне инстинктов, отвечало за выживаемость на всем протяжении эволюции, поэтому намного быстрей работает.  А потом уже вникают в смысл просьбы умом.   Когда уже ноги бегут давно  ее выполнять :)))    Власть возможна через подчинение. Абсолютная власть -через абсолютное подчинение.  Вообще все  по настоящему достигается через свою противоположность.  Вода камень точит (c)   

Если бы это так работало, то властными людьми с непререкаемым словом внезапно становились бы самые подчиненные люди, в идеале вообще рабы, но что-то примеров таких не особенно. Инстинкты, невербальные знаки, ага. Вижу дворника или грузчика - так и тянет поклон в знак покорности отвесить, еле сдерживаюсь, аж шею клинит. Так что ли? Всегда развивается и усиливается то качество, которое применяется. Подчиняясь изо всех сил, можно только научиться подчиняться еще лучше, а собственную волю совсем утратить и выученную беспомощность заработать. 

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Wizard2018:
   

Есть такая странная и местами  довольно  опасная организация

Суть, боевое НЛП.

 
vladavd:

 Так что ли? 

Нет не так. Для начала нужно понять, что подчинятся надо научиться самому себе.

 

Приветствую всех не равнодушных к этой ветке.

У меня был опыт общаться с такими сектантами.

Когда то в стране стала возможность разного рода сектантам разрушать общество.

Приходили на дом разного рода сектанты.

Со мной беседовали, в чем то убеждали. Я их внимательно слушал, задавал сопутствующие вопросы, всегда соглашался.) Мне нравилось поиздеваться. Куда деться и теперь.

Дошло до того, что в один прекрасный день они начали предлагать мне должность десятника и как там у них на хорошую должность.

Убеждения у них скажу прямо научно обоснованные, глубоко продуманные. Но не для Вовки.)) А люди клюют, что им не предложат.

 
apr73:

Нет не так. Для начала нужно понять, что подчинятся надо научиться самому себе.

В обществе личность разрушается и подчиняется толпе. Доказано научными наблюдениями.

Личность сложно воспитать в обществе и в отрыве от общества. Природа даст некоторым возможность, но не всем.

 
vladavd:

Если бы это так работало, то властными людьми с непререкаемым словом внезапно становились бы самые подчиненные люди, в идеале вообще рабы, но что-то примеров таких не особенно. Инстинкты, невербальные знаки, ага. Вижу дворника или грузчика - так и тянет поклон в знак покорности отвесить, еле сдерживаюсь, аж шею клинит. Так что ли? Всегда развивается и усиливается то качество, которое применяется. Подчиняясь изо всех сил, можно только научиться подчиняться еще лучше, а собственную волю совсем утратить и выученную беспомощность заработать. 

Это работает.  Но вы ничего не поняли и все перевернули с ног на голову. Не уловили суть тренинга вообще.   Дворник  в той комнатке попытается забить тренера стулом минут через тридцать. Скорее всего еще раньше.  А улицы мел послушно, да.   Какое внутреннее состояние - такие и знаки.  

 
Надо бы как то передать вьетнамскому товарищу Ni Ki Tiny,ч то Аннушка уже купила подсолнечное масло и скоро пойдет трамвай...
 
Uladzimir Izerski:
Надо бы как то передать вьетнамскому товарищу Ni Ki Tiny,ч то Аннушка уже купила подсолнечное масло и скоро пойдет трамвай...

...и не только купила но даже разлила.

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О чем ветка, кто-нибудь понял?
 
Об идее, которая мучает. 
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