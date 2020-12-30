Идея мучает давно. - страница 11
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Не надо ломать хребет рынку, нужно наоборот - полностью подчиниться ему. Сколько волка не корми, у слона все равно толще (с) Neo
Есть такая странная и местами довольно опасная организация - сайентологи. Не рекомендовал бы с ее представителями пересекаться в жизни, очень навязчивые и беcцеремонные ребята. А почитать очень бы было что нибудь полезно. У них куча интересных методик и тренингов, крайне эффективных в смысле быстрого достижения нужного результата. Например такой: обычная жилая комната, кровать, стул, стол, телевизор и т. д. В комнате "ученик" и "тренер" Тренер просит ученика все время выполнить какую нибудь просьбу. Это не команды, просто просьба, все спокойно и дружелюбно. Встать, пересесть на стул, лечь на кровать, сходить подать стакан сока, включить или выключить телевизор,переключить канал, подойти к окну - простые казалось бы вещи, но через некоторое время у тренируемого неизбежно сдают нервы, рано или поздно - но он начинает буквально звереть в ответ на очередную простую просьбу. Как только ученик начинает нервничать - тренировка прекращается. На следующий день с утра - все повторяется сначала. И так изо дня в день. Пока ученик не становиться способен целый день абсолютно спокойно с утра до вечера реагировать и выполнять просьбы.
В результате ученик приобретает властность в голосе и взгляде, его спокойной просьбы-команды невозможно ослушаться. Потому что люди реагируют большую часть на невербальные знаки. Это на уровне инстинктов, отвечало за выживаемость на всем протяжении эволюции, поэтому намного быстрей работает. А потом уже вникают в смысл просьбы умом. Когда уже ноги бегут давно ее выполнять :))) Власть возможна через подчинение. Абсолютная власть -через абсолютное подчинение. Вообще все по настоящему достигается через свою противоположность. Вода камень точит (c)
Если бы это так работало, то властными людьми с непререкаемым словом внезапно становились бы самые подчиненные люди, в идеале вообще рабы, но что-то примеров таких не особенно. Инстинкты, невербальные знаки, ага. Вижу дворника или грузчика - так и тянет поклон в знак покорности отвесить, еле сдерживаюсь, аж шею клинит. Так что ли? Всегда развивается и усиливается то качество, которое применяется. Подчиняясь изо всех сил, можно только научиться подчиняться еще лучше, а собственную волю совсем утратить и выученную беспомощность заработать.
Есть такая странная и местами довольно опасная организация
Суть, боевое НЛП.
Так что ли?
Нет не так. Для начала нужно понять, что подчинятся надо научиться самому себе.
Приветствую всех не равнодушных к этой ветке.
У меня был опыт общаться с такими сектантами.
Когда то в стране стала возможность разного рода сектантам разрушать общество.
Приходили на дом разного рода сектанты.
Со мной беседовали, в чем то убеждали. Я их внимательно слушал, задавал сопутствующие вопросы, всегда соглашался.) Мне нравилось поиздеваться. Куда деться и теперь.
Дошло до того, что в один прекрасный день они начали предлагать мне должность десятника и как там у них на хорошую должность.
Убеждения у них скажу прямо научно обоснованные, глубоко продуманные. Но не для Вовки.)) А люди клюют, что им не предложат.
Нет не так. Для начала нужно понять, что подчинятся надо научиться самому себе.
В обществе личность разрушается и подчиняется толпе. Доказано научными наблюдениями.
Личность сложно воспитать в обществе и в отрыве от общества. Природа даст некоторым возможность, но не всем.
Если бы это так работало, то властными людьми с непререкаемым словом внезапно становились бы самые подчиненные люди, в идеале вообще рабы, но что-то примеров таких не особенно. Инстинкты, невербальные знаки, ага. Вижу дворника или грузчика - так и тянет поклон в знак покорности отвесить, еле сдерживаюсь, аж шею клинит. Так что ли? Всегда развивается и усиливается то качество, которое применяется. Подчиняясь изо всех сил, можно только научиться подчиняться еще лучше, а собственную волю совсем утратить и выученную беспомощность заработать.
Это работает. Но вы ничего не поняли и все перевернули с ног на голову. Не уловили суть тренинга вообще. Дворник в той комнатке попытается забить тренера стулом минут через тридцать. Скорее всего еще раньше. А улицы мел послушно, да. Какое внутреннее состояние - такие и знаки.
Надо бы как то передать вьетнамскому товарищу Ni Ki Tiny,ч то Аннушка уже купила подсолнечное масло и скоро пойдет трамвай...
...и не только купила но даже разлила.