Форекс это обман
Ниже на картинках мои 6ть разных слитых счетов с несколькими килобаксами.
По разным парам.
В разное время.
На последней фотке текущая евра.
Совпадение? Не думаю )
Ниже на картинках мои 6ть разных слитых счетов с несколькими килобаксами.
По разным парам.
В разное время.
На последней фотке текущая евра.
Совпадение? Не думаю )
Хм... Ну, еще бы, на нисходящем тренде входить в лонги...
Продолжай подобную практику до полного просветления...
Бабла-то много, чего бы не сливать ?
А обман где ?
лиха беда начало
все через эти думки прошли
но в данном случае на талант даже намека нет
конечно на завод
Ниже на картинках мои 6ть разных слитых счетов с несколькими килобаксами.
По разным парам.
В разное время.
На последней фотке текущая евра.
Совпадение? Не думаю )
Вам надо на демо больше тренироваться. И меньше эмоций. Не понятно почему вы тут покупали когда ясно видно ложный пробой уровня и следом две большие медвежьи свечи.
Анализировать историю конечно очень просто но если долго тренироваться то можно научится и в реальном времени быстро распознавать такие случаи.
Последняя картинка вообще крайний случай, видно тут эмоции зашкаливали иначе ни как не объяснить зачем надо было усреднять покупки на нисходящем движении. Про обман полностью согласен так как что бы заработать на разнице курса быкам им нужно для этого обмануть медведей. Форекс сам по себе не генерирует деньги, тут деньги перетекают из одного кармана в другой. Что бы кто то заработал надо что бы кто то при этом потерял.
Совпадение? Не думаю )
Вы делаете одни и те же вещи, а хотите получить разный результат. Попробуйте, для начала, не усредняться. Как минимум, это должно замедлить слив.
Да он про то что после слива, цена сразу разворачивается.
+1
Единственный правильно подметил. К сожалению, тут закон падающего бутерброда работает.
Да он про то что после слива, цена сразу разворачивается.
Просто брокер передаёт информацию о его позициях маркетмейкеру, а тот двигает рынок как хочет, чтобы слить парня.
Всё же ясно!
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Ниже на картинках мои 6ть разных слитых счетов с несколькими килобаксами.
По разным парам.
В разное время.
На последней фотке текущая евра.
Совпадение? Не думаю )