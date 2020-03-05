Форекс это обман - страница 9
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Ну, ты то можешь?
Я пока что дошел до 10-30000 за пару лет с тысячи. Пока что предел :D но даже и этого хватает с запасом.
Классная игра!
А я "дошел" до 90000 с тысячи за "пару лет".
Давай, опять твой ход.
Я пока что дошел до 10-30000 за пару лет с тысячи. Пока что предел :D но даже и этого хватает с запасом.
Классная игра!
А я "дошел" до 90000 с тысячи за "пару лет".
Давай, твой ход.
Мало что-то ребята, у меня вон на одной сделке уже сколько набежало и сколько ещё набежит.)
Ниже на картинках мои 6ть разных слитых счетов с несколькими килобаксами.
Ниже на картинках мои 6ть разных слитых счетов с несколькими килобаксами.
По разным парам.
В разное время.
На последней фотке текущая евра.
Совпадение? Не думаю )
Попробуйте в порядке эксперимента открыть демо счет на ту же сумму что вы уже проиграли. Попробуйте на демо счете увеличить эти виртуальные деньги хотябы в 5-ть раз. Вы удивитесь результату но вы скорее всего даже в 2раза не увеличите демо-депозит перед тем как его слить или приблизить к нулю. А если уж виртуальные деньги не увеличить, то что уж говорить о реальных.
Все дело в том что данные обо всех открытых позициях (даже на демо счетах) через брокеров уходят в один глобальный сервер. Там эти данные обрабатываются и в зависимости от текущих открытых позиций и зарегистрированных ордеров сервер решает куда и как двигать цену чтобы 95% были в проигрыше. Вы же сами видели не раз - стоит вам открыть позицию и цена идет куда угодно но только не в сторону вашей прибыли.
Более того представьте ситуацию: есть вы с 1000долл. и есть дядя владеющий банком. Для того чтобы вы что-нибудь заработали на биржевой операции вам нужно прооперировать суммой не в 1000$ а в разы и десятки раз больше. Дядя то идиот, у него денег много, они ему не нужны, он альтруист и меценат - он решает "а дам ка я ему(вам) кредитных денег этак в несколько десятков тыс долл. и за это возьму всего 0,000000000000000000000000001%, и пусть он с помощью моих денег становиться богаче. Все лучше чем самому своими деньгами пользоваться и самому богатеть".
Все дело в том что данные обо всех открытых позициях (даже на демо счетах) через брокеров уходят в один глобальный сервер. Там эти данные обрабатываются и в зависимости от текущих открытых позиций и зарегистрированных ордеров сервер решает куда и как двигать цену чтобы 95% были в проигрыше. Вы же сами видели не раз - стоит вам открыть позицию и цена идет куда угодно но только не в сторону вашей прибыли.
Да, все именно так.
Есть один глобальный форекс сервер, который только и следит за моментом когда ты откроешь позицию в 0.01 лот на центовом счету чтобы ее остопить.
Весна пришла. )
Да, все именно так.
Есть один глобальный форекс сервер, который только и следит за моментом когда ты откроешь позицию в 0.01 лот на центовом счету чтобы ее остопить.
Весна пришла. )
Вот видите. И вы согласны. Факты - вещь упрямая.
Giorgio5:
Вы же сами видели не раз - стоит вам открыть позицию и цена идет куда угодно но только не в сторону вашей прибыли.
Хорошо Вы открыли sell лотом 0.01 , а глобальный сервер видит, что в buy суммарный лот в тысячи раз больше, куда ему выгоднее двинуть цену?
Ниже на картинках мои 6ть разных слитых счетов с несколькими килобаксами.
По разным парам.
В разное время.
На последней фотке текущая евра.
Совпадение? Не думаю )
Представьте следующую ситуацию: 1. У вас дома стоит телевизор , вы подходите к телевизору , вы хотите его посмотреть и всецело при этом понимаете что нет ничего что было бы основанием для того что бы не делать то что вы желаете. Что вы сделаете? - Вероятнее всего возьмете пульт ду (полагаем в примере что ТВ современный) и нажмете на кнопку включить. Что может быть дальше? ТВ либо включиться либо нет. Если включиться - ок - цель достигнута - вы смотрите тв. Если нет то что? Учитывая что ваше желание непреодолимо вы решаете разобраться в чем проблема, почему не включается ТВ. Какие могут быть причины? Сломался пульт, сели батарейки, сломался ТВ, нет электричества, при нажатии направили не на тв, недостаточно сильно нажали, и все вышеперечисленное сразу. Положим вы выяснили причину и включили тв и сидите и смотрите его. (либо тв включился с первой попытки и вы смотрите его). Если в процессе просмотра возникает какая либо из проблем мешающая просмотру тв - вы ее устраняете и далее по ситуации контролируете процесс.
2. В случае с форексом это будет выглядеть примерно так: вы нажимает на пульт и либо включаете либо нет. Если включаете - то тв может выключиться "сам по себе" ,либо работать и когда вам надо будет его выключить вы его не выключите, спать пойдете при включенном ТВ. А если выключите то он сам включится при том в произвольной временной точке.И все в таком духе.
Форекс - это как бы общественный телевизор где не одни вы решаете включить его или нет. И не одни вы решаете что смотреть.
Вам нравиться жить в комунальной квартире с одним ТВ на всех? Вы все еще пытаетесь посмотреть на нем то что вам надо? Вы думаете у вас это получиться? ... Ну а если еще учесть и тот факт что этот ТВ вам в квартиру принесли и подарили добрые дяди, да еще и бесплатно, и как и от куда этот ТВ контролируется вы точно не знаете то что вообще остается вам делать в такой ситуации?
Вывод очевиден - надо дальше пытаться посмотреть то что вы хотите.
Хорошо Вы открыли sell лотом 0.01 , а глобальный сервер видит, что в buy суммарный лот в тысячи раз больше, куда ему выгоднее двинуть цену?
Сначала вниз чтобы слить buy потом по ситуации. Ведь 001 лот это явно меньше 95% тех кто должен проиграть. И потом цена что по прямой ходит? Но вы как владелей 001 лота все равно не увидите кто куда стоит, и через n-ое кол-во шагов и ваш лот 001 будет стоять в направлении тех 95% позиций .