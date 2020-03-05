Форекс это обман - страница 7

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Судя по комментам в этой ветке - на реале торгует только ее автор. Остальные ходят лесом вокруг форекса: кодят, продают, учат, советуют и т.п. ))
 
AlfaGroup:
Судя по комментам в этой ветке - на реале торгует только ее автор. Остальные ходят лесом вокруг форекса: кодят, продают, учат, советуют и т.п. ))

ты примерно прав

просто они уже свое оставили рынку и не пытаются понять почему

естественно у каждого свой отмаз

но причина одна и та же и я её описал выше

 
AlfaGroup:
Судя по комментам в этой ветке - на реале торгует только ее автор. Остальные ходят лесом вокруг форекса: кодят, продают, учат, советуют и т.п. ))

Ему несколько раз объясняли, что достаточно сравнить котировки рынка и ДЦ - несколько минут дело.

Но часами флудить на форуме интереснее

 
я советую пойти на завод :)))
 
ilya_v:

Проблема в том что это не тренд.

А целенаправленное движение к сливу моих счетов.

Если вы конечно заметили развороты после сливов.

Никакой ММ здесь не поможет а лишь отсрочит суть понимания происходящего .

Да никому твои копейки не нужны.

Я вот, скажем, на последних сильных движениях - весьма хорошо поднял, счет был в сильном просаде, сейчас - во вполне умеренном.

 
Обман есть,но он в том,что якобы на форекс легкие деньги !
 
transcendreamer:


5 баллов)))

 
ilya_v:

Эти входы не от балды.

Всё было нормально на центовом счёте.

А что думать ещё даже и не знаю.

    

 
Один из миллиона или нескольких сотен миллионов человек может сделать из тысячи долларов пару сотен тысяч за несколько лет. 
Остальные - ноль.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Один из миллиона или нескольких сотен миллионов человек может сделать из тысячи долларов пару сотен тысяч за несколько лет. 
Остальные - ноль.

Ну, ты то можешь?

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