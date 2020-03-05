Форекс это обман - страница 7
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Судя по комментам в этой ветке - на реале торгует только ее автор. Остальные ходят лесом вокруг форекса: кодят, продают, учат, советуют и т.п. ))
ты примерно прав
просто они уже свое оставили рынку и не пытаются понять почему
естественно у каждого свой отмаз
но причина одна и та же и я её описал выше
Судя по комментам в этой ветке - на реале торгует только ее автор. Остальные ходят лесом вокруг форекса: кодят, продают, учат, советуют и т.п. ))
Ему несколько раз объясняли, что достаточно сравнить котировки рынка и ДЦ - несколько минут дело.
Но часами флудить на форуме интереснее
Проблема в том что это не тренд.
А целенаправленное движение к сливу моих счетов.
Если вы конечно заметили развороты после сливов.
Никакой ММ здесь не поможет а лишь отсрочит суть понимания происходящего .
Да никому твои копейки не нужны.
Я вот, скажем, на последних сильных движениях - весьма хорошо поднял, счет был в сильном просаде, сейчас - во вполне умеренном.
5 баллов)))
Эти входы не от балды.
Всё было нормально на центовом счёте.
А что думать ещё даже и не знаю.
Один из миллиона или нескольких сотен миллионов человек может сделать из тысячи долларов пару сотен тысяч за несколько лет.
Ну, ты то можешь?