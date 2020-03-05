Форекс это обман - страница 3

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Во всем виноват Черный фон терминала. Поменяйте будет фартить.
 

рынок можно обмануть,есть пара вещей которые ну никак не может рынок противостоять, первое это против тренда нельзя заходить (это написано в каждой книге), и вторая вещь , самая главная, что есть флэт? резкий переход в другое состояние рынка и зигзаги, не обязательно в это время торговать на этом символе

важно избавиться от навязчивой мысли что есть у вас любимый инструмент, его не должно быть, где любимый инструмент, там и любимая сторона сделки будет, в зависимости от времени года или погоды.

 
Fast235:
рынок можно обмануть,есть пара вещей которые ну никак не может рынок противостоять, первое это против тренда нельзя заходить (это написано в каждой книге), и вторая вещь , самая главная, что есть флэт? резкий переход в другое состояние рынка и загзаги, не обязательно в это время торговать на этом символе
Что есть флет на Н1 если поглядеть на него на М5 ?
 
Artyom Trishkin:
Что есть флет на Н1 если поглядеть на него на М5 ?

на M5 скальперы, врятли хорошо систематизированная торговля, 

вчера в ветке про идеальный сигнал, я написал свою версию.

на открытии дня, нужно четко знать куда будет твой робот открывать позицию, открывать лучше утром после стабилизации спреда, и после закрытия не открываться по этому символу в тот день

этому есть даже логические объяснения.

 

Или можете исходя из предположения - "теряют все", открываться против всех. Но тут главное вовремя выйти.


[Удален]  
Фантазёры.. Да откуда вам знать-то где именно все теряют? ))
 
Aleksandr Volotko:
Фантазёры.. Да откуда вам знать-то где именно все теряют? ))

как где) вспомни одно из первых правил форекса - если показалась покупка, надо продавать, но кто против здравого смысла идет) вот там и теряют

на следующий день сделал ровно наоборот и тоже проиграл, такая ручная торговля.

 

Теряют на спреде и комиссиях. Если бы их не было, прибыль всех в сумме трейдеров на рынке была бы равна 0 :)

 
Alexander Nikolaev:

Теряют на спреде и комиссиях. Если бы их не было, прибыль всех в сумме трейдеров на рынке была бы равно 0 :)

нет, счет всегда ограничен, а тейкпрофит бездонный,

в торговле у многих как раз наоборот)) Парадокс

 
обман для 95%, а 5% способны "обмануть" "обманщиков".
Правило 5% работает во всех сферах.
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