Форекс это обман - страница 3
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рынок можно обмануть,есть пара вещей которые ну никак не может рынок противостоять, первое это против тренда нельзя заходить (это написано в каждой книге), и вторая вещь , самая главная, что есть флэт? резкий переход в другое состояние рынка и зигзаги, не обязательно в это время торговать на этом символе
важно избавиться от навязчивой мысли что есть у вас любимый инструмент, его не должно быть, где любимый инструмент, там и любимая сторона сделки будет, в зависимости от времени года или погоды.
рынок можно обмануть,есть пара вещей которые ну никак не может рынок противостоять, первое это против тренда нельзя заходить (это написано в каждой книге), и вторая вещь , самая главная, что есть флэт? резкий переход в другое состояние рынка и загзаги, не обязательно в это время торговать на этом символе
Что есть флет на Н1 если поглядеть на него на М5 ?
на M5 скальперы, врятли хорошо систематизированная торговля,
вчера в ветке про идеальный сигнал, я написал свою версию.
на открытии дня, нужно четко знать куда будет твой робот открывать позицию, открывать лучше утром после стабилизации спреда, и после закрытия не открываться по этому символу в тот день
этому есть даже логические объяснения.
Или можете исходя из предположения - "теряют все", открываться против всех. Но тут главное вовремя выйти.
Фантазёры.. Да откуда вам знать-то где именно все теряют? ))
как где) вспомни одно из первых правил форекса - если показалась покупка, надо продавать, но кто против здравого смысла идет) вот там и теряют
на следующий день сделал ровно наоборот и тоже проиграл, такая ручная торговля.
Теряют на спреде и комиссиях. Если бы их не было, прибыль всех в сумме трейдеров на рынке была бы равна 0 :)
Теряют на спреде и комиссиях. Если бы их не было, прибыль всех в сумме трейдеров на рынке была бы равно 0 :)
нет, счет всегда ограничен, а тейкпрофит бездонный,
в торговле у многих как раз наоборот)) Парадокс