Форекс это обман - страница 6

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Artyom Trishkin:
Ежедневный объём торгов на Форекс меньше объёма ваших счетов? Это к слову о нужности кому-то капли в море.

 Что есть Форекс;) Для начала.. Риторический вопрос.

Дмитрий:

Котировки твоего ДЦ совпадают с котировками Форекс?

Не важно. Движения "против" - всегда бывают. Везде) И пока не выжмут, будут идти против.

ilya_v:

Проблема в том что это не тренд.

А целенаправленное движение к сливу моих счетов.

Если вы конечно заметили развороты после сливов.

Никакой ММ здесь не поможет а лишь отсрочит суть понимания происходящего .

Чтобы не было - научись контролировать себя. Складывай на счет то, что не критично потерять. Опыт требует денег. За все нужно платить, всегда.

Самому нужно искать свои варианты и только для себя. Разные варианты/рынки смотри. Расширяй кругозор. 

Обрати внимание: если ты торгуешь (спекулируешь/играешь) не на свои, а с плечами, любыми (пусть даже плечи на форекс как "идея" будет, любые  плечи от 2 до 3000+), ты не сможешь зарабатывать. Никогда. Это временно, твои прибыли) Это тоже нужно учитывать и использовать;)

P.S. Даже при отсутствии плечей и не на форекс, заработать почти нереально. Активным трейдингом в долгосроке (на дистанции)... 

Думай.

 
ilya_v:

Посмотри мой первый пост.

Картинку номер 6 по eurusd со слитым счётом и какая сейчас цена.

Точность как в аптеке)

Параноя? Пусть будет так)

Еще раз - если котировки твоего ДЦ совпадают с котировками Форекс, то параноя.

Скачать и сравнить - дело нескольких минут.

Если есть разница - значит, кухня химичит, хотя эти времена давно прошли

 
Artyom Trishkin:
Ежедневный объём торгов на Форекс меньше объёма ваших счетов? Это к слову о нужности кому-то капли в море.

Артем, дело в том, что трейдеры ведут себя в основном одинаково, стандартно.

Если цена растет - они будут продавать.

Это сильно упрощает и стандартизирует понимание о каплях в море.

То есть не важно - сколько на счету, важно - куда он встанет.

В остальных случаях получится лок.

 
Renat Akhtyamov:

Артем, дело в том, что трейдеры ведут себя в основном одинаково, стандартно.

Если цена растет - они будут продавать.

Это гораздо упрощает понимание о каплях в море.

Одно дело управлять толпой, и совсем другое - целенаправленно охотиться на счета одного единственного человека.
Человек, вместо принятия факта, что он один из толпы, подсознательно ставит себя в центр системы - мол на его счёте построено поведение рынка
Это уже не на форум, а к доктору...
 
ilya_v:

Мой дц сливает мои позы великому пожирателю счетов.


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transcendreamer:


ха хаа))

 
Я тоже в младшем торговом возрасте так думал. И мой знакомй. так скажем - друг, так думал. Потом мы начали сверять котировки. Сначала  друг у друга, потом сообразили, что мы у одного брокера. И полезли в интернет в историю. 

Вот тут мы начали бочку на Бога катить (прости Господи). Только ему подвластно нас так разводить.  В интернете котировки мало чем отличались от котировок нашего брокера.  Порядка миллиарда, наверное, терминалов. Может меньше.

Потом я сообразил, что это я туплю. А он нет. Мы почти поругались. Теория заговора в нем преобладала. И каждый остался при своем мнении.

С тех пор я не задаюсь этим вопросом. :)
 

onedollarusd:

Чтобы не было - научись контролировать себя. Складывай на счет то, что не критично потерять. Опыт требует денег. За все нужно платить, всегда.

Самому нужно искать свои варианты и только для себя. Разные варианты/рынки смотри. Расширяй кругозор. 

Обрати внимание: если ты торгуешь (спекулируешь/играешь) не на свои, а с плечами, любыми (пусть даже плечи на форекс как "идея" будет, любые  плечи от 2 до 3000+), ты не сможешь зарабатывать. Никогда. Это временно, твои прибыли) Это тоже нужно учитывать и использовать;)

P.S. Даже при отсутствии плечей и не на форекс, заработать почти нереально. Активным трейдингом в долгосроке (на дистанции)... 

Думай.

Эти входы не от балды.

Всё было нормально на центовом счёте.

А что думать ещё даже и не знаю.

 
transcendreamer:


:)))

 
ilya_v:

Эти входы не от балды.

Всё было нормально на центовом счёте.

А что думать ещё даже и не знаю.

Думаю, что это Сорос против тебя двигает рынок.

Или Ротшильды

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