Форекс это обман - страница 6
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Ежедневный объём торгов на Форекс меньше объёма ваших счетов? Это к слову о нужности кому-то капли в море.
Что есть Форекс;) Для начала.. Риторический вопрос.
Котировки твоего ДЦ совпадают с котировками Форекс?
Не важно. Движения "против" - всегда бывают. Везде) И пока не выжмут, будут идти против.
Проблема в том что это не тренд.
А целенаправленное движение к сливу моих счетов.
Если вы конечно заметили развороты после сливов.
Никакой ММ здесь не поможет а лишь отсрочит суть понимания происходящего .
Чтобы не было - научись контролировать себя. Складывай на счет то, что не критично потерять. Опыт требует денег. За все нужно платить, всегда.
Самому нужно искать свои варианты и только для себя. Разные варианты/рынки смотри. Расширяй кругозор.
Обрати внимание: если ты торгуешь (спекулируешь/играешь) не на свои, а с плечами, любыми (пусть даже плечи на форекс как "идея" будет, любые плечи от 2 до 3000+), ты не сможешь зарабатывать. Никогда. Это временно, твои прибыли) Это тоже нужно учитывать и использовать;)
P.S. Даже при отсутствии плечей и не на форекс, заработать почти нереально. Активным трейдингом в долгосроке (на дистанции)...
Думай.
Посмотри мой первый пост.
Картинку номер 6 по eurusd со слитым счётом и какая сейчас цена.
Точность как в аптеке)
Параноя? Пусть будет так)
Еще раз - если котировки твоего ДЦ совпадают с котировками Форекс, то параноя.
Скачать и сравнить - дело нескольких минут.
Если есть разница - значит, кухня химичит, хотя эти времена давно прошли
Ежедневный объём торгов на Форекс меньше объёма ваших счетов? Это к слову о нужности кому-то капли в море.
Артем, дело в том, что трейдеры ведут себя в основном одинаково, стандартно.
Если цена растет - они будут продавать.
Это сильно упрощает и стандартизирует понимание о каплях в море.
То есть не важно - сколько на счету, важно - куда он встанет.
В остальных случаях получится лок.
Артем, дело в том, что трейдеры ведут себя в основном одинаково, стандартно.
Если цена растет - они будут продавать.
Это гораздо упрощает понимание о каплях в море.
Мой дц сливает мои позы великому пожирателю счетов.
ха хаа))
Вот тут мы начали бочку на Бога катить (прости Господи). Только ему подвластно нас так разводить. В интернете котировки мало чем отличались от котировок нашего брокера. Порядка миллиарда, наверное, терминалов. Может меньше.
Потом я сообразил, что это я туплю. А он нет. Мы почти поругались. Теория заговора в нем преобладала. И каждый остался при своем мнении.
С тех пор я не задаюсь этим вопросом. :)
onedollarusd:
Чтобы не было - научись контролировать себя. Складывай на счет то, что не критично потерять. Опыт требует денег. За все нужно платить, всегда.
Самому нужно искать свои варианты и только для себя. Разные варианты/рынки смотри. Расширяй кругозор.
Обрати внимание: если ты торгуешь (спекулируешь/играешь) не на свои, а с плечами, любыми (пусть даже плечи на форекс как "идея" будет, любые плечи от 2 до 3000+), ты не сможешь зарабатывать. Никогда. Это временно, твои прибыли) Это тоже нужно учитывать и использовать;)
P.S. Даже при отсутствии плечей и не на форекс, заработать почти нереально. Активным трейдингом в долгосроке (на дистанции)...
Думай.
Эти входы не от балды.
Всё было нормально на центовом счёте.
А что думать ещё даже и не знаю.
:)))
Эти входы не от балды.
Всё было нормально на центовом счёте.
А что думать ещё даже и не знаю.
Думаю, что это Сорос против тебя двигает рынок.
Или Ротшильды