Форекс это обман - страница 8
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Разве в этой веселой картинке есть упоминание форекс?
Судя по комментам в этой ветке - на реале торгует только ее автор. Остальные ходят лесом вокруг форекса: кодят, продают, учат, советуют и т.п. ))
Пожалуй так и есть
Разве в этой веселой картинке есть упоминание форекс?
Пожалуй так и есть
Да, это международный заговор, чтобы забрать ваши стопы.
Разве в этой веселой картинке есть упоминание форекс?
Пожалуй так и есть
Ну и по теме
Так-же можете почитать, что те ребята с картинки сидят в подразделении CME и ждут, пока в рынке появится ваша позиция и гонят цену против неё
https://www.cmegroup.com/designated-contract-market.html#cme
Ну и по теме
Так-же можете почитать, что те ребята с картинки сидят в подразделении CME и ждут, пока в рынке появится ваша позиция и гонят цену против неё
https://www.cmegroup.com/designated-contract-market.html#cme
А ещё коронавирус был организован именно для слития счетов топикстартера.
При чём тут коронавирус ? Если некоторые счета были слиты до него. Это типа как у алкоголика всегда праздник найдется?
Я привел картинки с фактами.
Как их воспримет кто из здешних гуру - мне по барабану.
При чём тут коронавирус ? Если некоторые счета были слиты до него. Это типа как у алкоголика всегда праздник найдется?
Я привел картинки с фактами.
Как их воспримет кто из здешних гуру - мне по барабану.
Там нет фактов, там есть дилетантство. На картинках именно то, что сейчас покупка нефти.
При чём тут коронавирус ? Если некоторые счета были слиты до него. Это типа как у алкоголика всегда праздник найдется?
Я привел картинки с фактами.
Как их воспримет кто из здешних гуру - мне по барабану.
Ну тогда - точно Сорос. Он прослушивает ваш телефон и следит за вами в окно.
Коронавирус точно не при чём. Равно как не при чём и дилер, и брокер, и Сорос, и все мировые события - ничто из перечисленного не имеет отношения к слитию ваших счетов - только вы сами.
Я тоже в младшем торговом возрасте так думал. И мой знакомй. так скажем - друг, так думал. Потом мы начали сверять котировки. Сначала друг у друга, потом сообразили, что мы у одного брокера. И полезли в интернет в историю.
Вот тут мы начали бочку на Бога катить (прости Господи). Только ему подвластно нас так разводить. В интернете котировки мало чем отличались от котировок нашего брокера. Порядка миллиарда, наверное, терминалов. Может меньше.
Потом я сообразил, что это я туплю. А он нет. Мы почти поругались. Теория заговора в нем преобладала. И каждый остался при своем мнении.
С тех пор я не задаюсь этим вопросом. :)
Когда-то очень давно, я управлял клиентскими счетами в одном известном дц. Торговал исключительно роботами, у меня было много счетов и я работал в интересах себя и клиента (не сливал на благо дц). Но однажды я заметил, что котировки то разные у разных клиентов... да, различия были на 1-3 пункта 4-х значных. Но они были! Я сделал скрины и пошел показывать менеджерам. Но их это не особо волновало.
Если ты торгуешь на Форекс, то ты торгуешь через кухню.
1-3 пункта может быть когда то и были. Сейчас этим мало кто занимается - все клиенты "умными" стали.
Топикстартер нарушил главное правило трейдинга - режь убытки и дай прибыли расти, и как итог - испортил себе карму.