Форекс это обман - страница 8

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Vitaly Muzichenko:

    

Разве в этой веселой картинке есть упоминание форекс?


AlfaGroup:
Судя по комментам в этой ветке - на реале торгует только ее автор. Остальные ходят лесом вокруг форекса: кодят, продают, учат, советуют и т.п. ))

Пожалуй так и есть

 
ilya_v:

Разве в этой веселой картинке есть упоминание форекс?


Пожалуй так и есть

Да, это международный заговор, чтобы забрать ваши стопы.


 
ilya_v:

Разве в этой веселой картинке есть упоминание форекс?


Пожалуй так и есть

Ну и по теме

Так-же можете почитать, что те ребята с картинки сидят в подразделении CME и ждут, пока в рынке появится ваша позиция и гонят цену против неё

https://www.cmegroup.com/designated-contract-market.html#cme

 
Vitaly Muzichenko:

Ну и по теме

Так-же можете почитать, что те ребята с картинки сидят в подразделении CME и ждут, пока в рынке появится ваша позиция и гонят цену против неё

https://www.cmegroup.com/designated-contract-market.html#cme

А ещё коронавирус был организован именно для слития счетов топикстартера.
 
Artyom Trishkin:
А ещё коронавирус был организован именно для слития счетов топикстартера.

При чём тут коронавирус ? Если некоторые счета были слиты до него. Это типа как у алкоголика всегда праздник найдется?

Я привел картинки с фактами.

Как их воспримет кто из здешних гуру - мне по барабану.

 
ilya_v:

При чём тут коронавирус ? Если некоторые счета были слиты до него. Это типа как у алкоголика всегда праздник найдется?

Я привел картинки с фактами.

Как их воспримет кто из здешних гуру - мне по барабану.

Там нет фактов, там есть дилетантство. На картинках именно то, что сейчас покупка нефти.

 
ilya_v:

При чём тут коронавирус ? Если некоторые счета были слиты до него. Это типа как у алкоголика всегда праздник найдется?

Я привел картинки с фактами.

Как их воспримет кто из здешних гуру - мне по барабану.

Ну тогда - точно Сорос. Он прослушивает ваш телефон и следит за вами в окно.

Коронавирус точно не при чём. Равно как не при чём и дилер, и брокер, и Сорос, и все мировые события - ничто из перечисленного не имеет отношения к слитию ваших счетов - только вы сами.

 
Oleg Papkov:
Я тоже в младшем торговом возрасте так думал. И мой знакомй. так скажем - друг, так думал. Потом мы начали сверять котировки. Сначала  друг у друга, потом сообразили, что мы у одного брокера. И полезли в интернет в историю. 

Вот тут мы начали бочку на Бога катить (прости Господи). Только ему подвластно нас так разводить.  В интернете котировки мало чем отличались от котировок нашего брокера.  Порядка миллиарда, наверное, терминалов. Может меньше.

Потом я сообразил, что это я туплю. А он нет. Мы почти поругались. Теория заговора в нем преобладала. И каждый остался при своем мнении.

С тех пор я не задаюсь этим вопросом. :)
Когда-то очень давно, я управлял клиентскими счетами в одном известном дц. Торговал исключительно роботами, у меня было много счетов и я работал в интересах себя и клиента (не сливал на благо дц). Но однажды я заметил, что котировки то разные у разных клиентов... да, различия были на 1-3 пункта 4-х значных. Но они были! Я сделал скрины и пошел показывать менеджерам. Но их это не особо волновало. 
Вот такая история, сейчас я в такие кухни не лезу и не видел давно подобных вещей.
 
Maxim Romanov:
Когда-то очень давно, я управлял клиентскими счетами в одном известном дц. Торговал исключительно роботами, у меня было много счетов и я работал в интересах себя и клиента (не сливал на благо дц). Но однажды я заметил, что котировки то разные у разных клиентов... да, различия были на 1-3 пункта 4-х значных. Но они были! Я сделал скрины и пошел показывать менеджерам. Но их это не особо волновало. 
Вот такая история, сейчас я в такие кухни не лезу и не видел давно подобных вещей.

Если ты торгуешь на Форекс, то ты торгуешь через кухню.

1-3 пункта может быть когда то и были. Сейчас этим мало кто занимается - все клиенты "умными" стали.

 

Топикстартер нарушил главное правило трейдинга - режь убытки и дай прибыли расти, и как итог - испортил себе карму.

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