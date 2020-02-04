как вывести средства с диллингового центра - страница 6
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платила картой.дц сказало поведут проверку но помочь не могут и заблакировали тот акаунт
Что за карта? В каком ДЦ регистрировали счёт? Нет в гугле PremiumSystems-Live (по крайней мере я не нашёл прямую ссылку на сайт этого ДЦ).
да, и все дальнейшие действия лучше вести с отдельного компьютера.
А тот к которому у злоумышленника был (удалённый?) административный доступ убрать пока в сторонку.
Там в худшем случае может быть всё что угодно, от авто-тим-вьювер и включенного rdp до кей-логеров. Антивирусом не вылечить, потому что поставлено штатным образом
Пароли (все) поменять.
хм, а только у меня гугл работает?
схема в интернете описана по отзывам клиентов, суть - добиться чтобы клиент перевел деньги в крипту и потом под любым предлогом не выводить средства...то верификация не проходит, то вот каккой то куратор из связи пропал, не важно что там рассказывают, деньги жулики уже получили
из крипты потом клиенту не получится получить свои деньги любым законным способом
хм, а только у меня гугл работает?
схема в интернете описана по отзывам клиентов, суть - добиться чтобы клиент перевел деньги в крипту и потом под любым предлогом не выводить средства...то верификация не проходит, то вот каккой то куратор из связи пропал, не важно что там рассказывают, деньги жулики уже получили
из крипты потом клиенту не получится получить свои деньги любым законным способом
Нет, видать у меня не работает - из меня ещё тот "поисковик"
Нет, видать у меня не работает - из меня ещё тот "поисковик"
самое простое "название ДЦ развод"
часть коментов оплачены, часть коментов отчаивавшихся людей, которые профукали деньги, но все таки пишут полностью свою историю
связаться криптой с неизвестным ДЦ.... имхо, схема самая надежная, но к сожалению это работает только для жуликов
по карте в течение 180 дней можно отменить платёж -- обратитесь в банк
спасибо за совет попробую обратится в банк
самое простое "название ДЦ развод"
часть коментов оплачены, часть коментов отчаивавшихся людей, которые профукали деньги, но все таки пишут полностью свою историю
связаться криптой с неизвестным ДЦ.... имхо, схема самая надежная, но к сожалению это работает только для жуликов
Что угодно в выдаче - косметика, курьеры, работодатели... Но только не эти мошенники... Похоже, гугл меня не любит...
Нашел их два сервера -
Открываю демо - открылось вот это -
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Открываю реал (заполняю просто случайную/любую информацию, но часть вставилось само) -
и ничего ... ни логина, ни пароля.
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Ищу их сайт в гугле -
сайт их не открывается, и я иду по ссылке "Is Capital Pilots ...", и читаю статью от октября прошлого года, что ряд брокеров были забанены европейским регулятором за незаконную деятельность, в том числе связанную с бинарными опционами и криптовалютой.
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Наверное, брокера официально уже нет ...
Тут ей надо писать в банк откуда отправлялись средства (и пусть ищут этого "куратора").
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как вывести
Helena Prusakevica, 2020.02.03 21:27
спасибо за совет попробую обратится в банк
Если у вас подключен интернет-банк, то это можно сделать через личный кабинет интернет-банка.
Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, по тому что банк будет рассматривать причину вашего отзыва, и может затребовать уточняющие детали причины отмены.
А так да, вы попались на развод. Как я понял, вы даже не имеете доступ к личному кабинету своего торгового счёта.
Срочно делайте chargeback.
спасибо за совет попробую обратится в банк
при обращении в банк не забудьте взять аргументы Голубева постом выше