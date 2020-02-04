как вывести средства с диллингового центра - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не знаю на данном этапи я их вижу что они есть но вывести не возможно.куратором было предложино если внесу еще то покажет как выводить после отказа исчез.
отправте скриншот где вы их видите
отправте скриншот где вы их видите
ну вот скриншот
ну вот скриншот
Вебтерминал, что сверху по ссылке -- транслирует движение на торговом счёте, который заведен и обслуживается на каком-то ДЦ -- данный ресурс торговые счета не открывает и ДЦ и брокером не является.
Вы где заводили средства? Здесь на ресурсе или на неком другом ресурсе?
эээ видимо разводка с фейковыми реальными счетами, т.е. у мошенников есть МТ4 сервер где они рисуют зачисление на баланс.
напишите в СД, им в любом случае будет интересно. деньги вы вернете вряд ли, но возможно получится хоть как-то идентифицировать и прикрыть мошенников
как можно вывести средства?
Зайдите в свой профиль и покажите раздел Платежи. Чтобы точно понять, а заводили ли Вы средства на mql5.com аккаунт.
ну вот скриншот
это демо терминал и демо деньги.. Чтобы посмотреть реальный баланс перейдите по ссылке, которую выше Владимир дал
как можно вывести средства?
Вебтерминал, что сверху по ссылке -- транслирует движение на торговом счёте, который заведен и обслуживается на каком-то ДЦ -- данный ресурс торговые счета не открывает и ДЦ и брокером не является.
Вы где заводили средства? Здесь на ресурсе или на неком другом ресурсе?
на cryptopay заводила.потом перевили меня на mql5.
это демо терминал и демо деньги.. Чтобы посмотреть реальный баланс перейдите по ссылке, которую выше Владимир дал
Вы издеваетесь?
Там реальный счёт с настоящими деньгами, но на каком-то непонятном сервере. Профиль mql не имеет к этому отношения, так-же как и сервисдеск
У вас торговый счет для терминала MT4, торговлю вы ведете через веб терминал. Вы можете подключиться к этому счету через мобильное приложение, но пополнить или вывести сможете только через официальный сайт вашего ДЦ, через него же вы и должны были пополнить счет, по другому обычно не бывает.