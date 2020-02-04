как вывести средства с диллингового центра - страница 2

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Helena Prusakevica:

не знаю на данном этапи я их вижу что они есть но вывести не возможно.куратором было предложино если внесу еще то покажет как выводить после отказа исчез.

 отправте скриншот где вы их видите

 
Nikolay Ivanov:

 отправте скриншот где вы их видите

ну вот скриншот

Файлы:
20200203_160003.jpg  4533 kb
 
Helena Prusakevica:

ну вот скриншот

Вебтерминал, что сверху по ссылке -- транслирует движение на торговом счёте, который заведен и обслуживается на каком-то ДЦ -- данный ресурс торговые счета не открывает и ДЦ и брокером не является.


Вы где заводили средства? Здесь на ресурсе или на неком другом ресурсе?

 

эээ видимо разводка с фейковыми реальными   счетами, т.е. у мошенников есть МТ4 сервер где они рисуют зачисление на баланс.

напишите в СД, им в любом случае будет интересно. деньги вы вернете вряд ли, но возможно получится хоть как-то идентифицировать и прикрыть мошенников

 
Helena Prusakevica:
как можно вывести средства?

Зайдите в свой профиль и покажите раздел Платежи. Чтобы точно понять, а заводили ли Вы средства на mql5.com аккаунт.

 
Helena Prusakevica:

ну вот скриншот

это демо терминал и демо деньги.. Чтобы посмотреть реальный баланс перейдите по ссылке, которую выше Владимир дал

 
Helena Prusakevica:
как можно вывести средства?

  1. Зайдите на свою почту,
  2. найдите сообщения об успешном пополнении, если его нет, то к пунку 3 можно не переходить наверное...) 
  3. найдите от этого же отправителя письмо с темой об успешной регистрации,
  4. зайдите на сайт ДЦ, где открыли счет для торговли и там уже заказывайте вывод. 
 
Andrey F. Zelinsky:

Вебтерминал, что сверху по ссылке -- транслирует движение на торговом счёте, который заведен и обслуживается на каком-то ДЦ -- данный ресурс торговые счета не открывает и ДЦ и брокером не является.


Вы где заводили средства? Здесь на ресурсе или на неком другом ресурсе?

на cryptopay заводила.потом перевили меня на mql5.

 
Nikolay Ivanov:

это демо терминал и демо деньги.. Чтобы посмотреть реальный баланс перейдите по ссылке, которую выше Владимир дал

Вы издеваетесь?

Там реальный счёт с настоящими деньгами, но на каком-то непонятном сервере. Профиль mql не имеет к этому отношения, так-же как и сервисдеск

 

У вас торговый счет для терминала MT4, торговлю вы ведете через веб терминал. Вы можете подключиться к этому счету через мобильное приложение, но пополнить или вывести сможете только через официальный сайт вашего ДЦ, через него же вы и должны были пополнить счет, по другому обычно не бывает. 


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