как вывести средства с диллингового центра - страница 5
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делалось все с помащью куратора он отдалена руковадил транзакциями на моем комьпьютере
если вы своим счётом не управляете -- то для начала надо показать поддержке ДЦ переписку с вашим куратором и попросить поддержку заблокировать все операции по вашему торговому счёту -- надежда что заблокируют невысокая, но мало ли.
всю переписку с поддержкой сохраняйте в виде скринов.
все что мне ответили дц что ничем помочь не могут что возможно мошеники воспользоволись
вы им задайте конкретные вопросы, что вам написал.
вам надо вести с ними конкретный диалог -- задавать конкретные вопросы и требовать конкретные ответы, а не слышать от них отговорки в стиле "отвянь".
у них есть контакты по почте -- напишите им по контактам -- по почте легче отслеживать диалог, чем по чату.
попросите их переключить вас на диалог со службой безопасности, с тем, кто компетентный решать такие вопросы.
Для начала надо задаться вопросом : а кто такой куратор? у него есть имя и фамилия?
и откуда он появился?
все что мне ответили дц что ничем помочь не могут что возможно мошеники воспользоволись
а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины ответов ДЦ
а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины ответов ДЦ
скриншот смотрел ? последний вывод - через BTC в октябре..через биток не отзовёшь, да и поезд давно ушёл
я так подозреваю что плечо стоит 1:100 в терминале отображается 100*100 радуя глаз,
у "куратора" на НГ кончились 9900USD и он предложил пополнить.
скриншот смотрел ? последний вывод - через BTC в октябре..через биток не отзовёшь, да и поезд давно ушёл
я так подозреваю что плечо стоит 1:100 в терминале отображается 100*100 радуя глаз,
у "куратора" на НГ кончились 9900USD и он предложил пополнить.
тыкало дешевое, вы скриншот смотрели?
так посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/331983/page2#comment_14831278 -- слепому видно, что на торговом счёте есть 1300 долл, о которых и пишет топикстартер.
и мне не пишите, помогайте топикстартеру, если есть мысли и желание
Andrey F. Zelinsky:
https://www.mql5.com/ru/forum/331983/page2#comment_14831278
Попробовал открыть счёт на этом сервере - ни демо, ни реал не открываются, хотя сервер такой есть.
При этом, при регистрации реального счёта,его тип "demoforex"
а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите с
а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины отвпл
а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины ответов ДЦ
платила картой.дц сказало поведут проверку но помочь не могут и заблакировали тот акаунт
Попробовал открыть счёт на этом сервере - ни демо, ни реал не открываются, хотя сервер такой есть.
При этом, при регистрации реального счёта,его тип "demoforex"
Артём, ты девушке советуй что ей делать.
вон у нас мошенник летом закрыл работу во фрилансе без спросу заказчика -- так помогли же МК решить проблему -- хоть и дело было "хлипкое" -- если правильно помню paypal подключился -- может и здесь есть подобные рычаги.
девушка же на форум пришла за помощью -- или форум не для помощи?
платила картой.дц сказало поведут проверку но помочь не могут и заблакировали тот акаунт
по карте в течение 180 дней можно отменить платёж -- обратитесь в банк