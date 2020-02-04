как вывести средства с диллингового центра - страница 5

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Helena Prusakevica:

делалось все с помащью куратора он отдалена руковадил транзакциями на моем комьпьютере

если вы своим счётом не управляете -- то для начала надо показать поддержке ДЦ переписку с вашим куратором и попросить поддержку заблокировать все операции по вашему торговому счёту -- надежда что заблокируют невысокая, но мало ли.

всю переписку с поддержкой сохраняйте в виде скринов.

 
Helena Prusakevica:

все что мне ответили дц что ничем помочь не могут что возможно мошеники воспользоволись

вы им задайте конкретные вопросы, что вам написал.

вам надо вести с ними конкретный диалог -- задавать конкретные вопросы и требовать конкретные ответы, а не слышать от них отговорки в стиле "отвянь".

у них есть контакты по почте -- напишите им по контактам -- по почте легче отслеживать диалог, чем по чату.

попросите их переключить вас на диалог со службой безопасности, с тем, кто компетентный решать такие вопросы.

[Удален]  

Для начала надо задаться вопросом : а кто такой куратор? у него есть имя и фамилия?

и откуда он появился?

 
Helena Prusakevica:

все что мне ответили дц что ничем помочь не могут что возможно мошеники воспользоволись

а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины ответов ДЦ

 
Andrey F. Zelinsky:

а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины ответов ДЦ

скриншот смотрел ? последний вывод - через BTC в октябре..через биток не отзовёшь, да и поезд давно ушёл

я так подозреваю что плечо стоит 1:100 в терминале отображается 100*100 радуя глаз,

у "куратора" на НГ кончились 9900USD и он предложил пополнить.

 
Maxim Kuznetsov:

скриншот смотрел ? последний вывод - через BTC в октябре..через биток не отзовёшь, да и поезд давно ушёл

я так подозреваю что плечо стоит 1:100 в терминале отображается 100*100 радуя глаз,

у "куратора" на НГ кончились 9900USD и он предложил пополнить.

тыкало дешевое, вы скриншот смотрели?

так посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/331983/page2#comment_14831278 -- слепому видно, что на торговом счёте есть 1300 долл, о которых и пишет топикстартер.

и мне не пишите, помогайте топикстартеру, если есть мысли и желание

 

Andrey F. Zelinsky:

https://www.mql5.com/ru/forum/331983/page2#comment_14831278


Попробовал открыть счёт на этом сервере - ни демо, ни реал не открываются, хотя сервер такой есть.

При этом, при регистрации реального счёта,его тип "demoforex"


 
Andrey F. Zelinsky:

а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите с

Andrey F. Zelinsky:

а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины отвпл

Andrey F. Zelinsky:

а как вы платили -- paypal, картой -- напишите в платежную систему, что вас обманули и покажите скрины ответов ДЦ

платила картой.дц сказало поведут проверку но помочь не могут и заблакировали тот акаунт

 
Artyom Trishkin:

Попробовал открыть счёт на этом сервере - ни демо, ни реал не открываются, хотя сервер такой есть.

При этом, при регистрации реального счёта,его тип "demoforex"


Артём, ты девушке советуй что ей делать.

вон у нас мошенник летом закрыл работу во фрилансе без спросу заказчика -- так помогли же МК решить проблему -- хоть и дело было "хлипкое" -- если правильно помню paypal подключился -- может и здесь есть подобные рычаги.

девушка же на форум пришла за помощью -- или форум не для помощи?

 
Helena Prusakevica:

платила картой.дц сказало поведут проверку но помочь не могут и заблакировали тот акаунт

по карте в течение 180 дней можно отменить платёж -- обратитесь в банк

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