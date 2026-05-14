Тики в реальном времени - страница 20
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Что то вы всё намудрили.
Я же писал ранее, что трейды и левел2, это разные подписки на данные, соответственно это разные событийные обработчики.
По этому трейды нужно вызывать из ОнТик, а банды с объемом из ОнБук.
А вы трейды пытаетесь вызывать из событий ОнБук, а банды из ОнТик. При этом думая, что для трейдов ОнБук будет быстрее.
Не будет о быстрее, мне кажется это заблуждение, сравнивать два обработчика событий, предназначенные под каждый свой поток данных.
Я понимаю что это всё эксперименты, но не понимая логики сокетов вы бесконечно будете путаться в этих обработчиках ОнТик и ОнБук.
Я уже писал, если Вы не видели, "для меня нет альтернативы OnBookEvent()".
А все коды, результаты, объяснения - чтобы было понятно почему.
Судя по Вашему посту - Вам не понятно... :)
Может быть Вы через сообщение читаете?
Через OnBookEvent() я быстро могу получить все данные никак не используя OnTick(), а
вот через OnTick() я могу получать не все данные. Так зачем мне использовать OnTick()?
Я уже писал, если Вы не видели, "для меня нет альтернативы OnBookEvent()".
А все коды, результаты, объяснения - чтобы было понятно почему.
Судя по Вашему посту - Вам не понятно... :)
Может быть Вы через топик читаете?
Да, я то понимаю что в вашем случае нет альтернативы, и это правильно.
И я понимаю о чём речь. Просто хотел акцентировать внимание на этом моменте, что трейды и левел2 это разные потоки данных.
И об этом нужно не забывать, а тем кто не знал, знать.
По этому если нужны трейды, то необходимые для этого функции нужно вызывать из ОнТик,
если нужны бид аск с объемом, или глубина стакана, то соответствующие функции вызывать из ОнБук.
Не корректно брать события из ОнБук и получать трейды, а из событий ОнТик пытаться получить объемы или глубину.
А так то я понял, что вы просто объясняете другим, и попутно экспериментируете.
А так то я понял, что вы просто объясняете другим, и попутно экспериментируете.
Правильно поняли.
Просто подобные эксперементы проводил 7 лет назад, выбрал OnbookEvent().
А сейчас решил проверить, вдруг что-то изменилось... Не изменилось.
Дело в том, что Срочный ранок (ФОРТС) даже на "высоколиквидных" инструментах очень слабый,
т.е по нужной цене можно купить очень ограниченное кол-во контрактов, поэтому нужна не только цена,
но очень важен объем контрактов по этой цене.
А SymbolInfo не дает объема этой цены.
В связи с этом нужно использовать MarketBookGet(), который дает и цены и объем всего стакана.
Какое это имеет отношение к теме? Я только из-за этого и встрял, для получения тиков ОнБук не нужен, т.к. ОнТик точно не медленнее.
И зачем по 20 раз говорить про незаменимость ОнБук? В ней кто-то сомневается?
И я не согласен, что при срабатывании OnTck() мы можем получать тики из истории.
Запоминая последнее время тика, при срабатывании OnTck() мы можем получать тики
в реальном времени пришел новый тик(и) - сработал OnTck() мы его сразу считали, т.е это не история.
Любой тик, пришедший в терминал — это уже история.
Но я говорил не об этом, а о построении ленты без пропусков (SymbolInfoTick в этом не поможет).
Хотел поставить проверить код для начала
Но что-то не могу открыть демо-счёт открывашки. Время нерабочее наверное, или ещё есть заморочки?
Тики в реальном времени
prostotrader, 2020.01.31 13:18
Account : 1007932
Какое это имеет отношение к теме? Я только из-за этого и встрял, для получения тиков ОнБук не нужен, т.к. ОнТик точно не медленнее.
И зачем по 20 раз говорить про незаменимость ОнБук? В ней кто-то сомневается?
Любой тик, пришедший в терминал — это уже история.
Но я говорил не об этом, а о построении ленты без пропусков (SymbolInfoTick в этом не поможет).
Кажется вы не допоняли друг друга :))
Он вам про лучшие бид аск с объемом, а вы ему про трейды и ленту сделок :))
Ну да ладно, теперь разобрались думаю.
Ну смотря как посмотреть, что пришедший тик - это уже история.
Если для сервера биржи, то да это уже история, для терминала не совсем.
Ведь терминал для ОнТик хранит последние 4096 записи в кэше, для горячего доступа к ним, а затем уже скидывает в историю на диск.
Тогда получается это не совсем ещё история )), то есть при аварийном выключении кеш не сохраниться наверно на диск.
А при повторном запуске терминала, потерянные данные в кеше, уже подгрузятся с сервера. Но это касается только ОнТик данных.
ОнБук скорее всего не подгружает данные.
Я думал на каждый ОнТик приходится минимум один ОнБук. но тогда вот это не понял
Поставил вот этот код На Демо Открытия, посчитать среднюю и макс. задержку между ОнТик и следующим за ним ОнБук.
Код на коленке, может кривой, по результатам буду смотреть.
Любой тик, пришедший в терминал — это уже история.
Но я говорил не об этом, а о построении ленты без пропусков (SymbolInfoTick в этом не поможет).
Ок. Ваша точка зрения об истории вполне понятна.
Но я все же останусь при своем мнении, что от метода получения тиков будет зависить
их чтение (из истории или в реальном времени).
А я и не возражал Вам по поводу SymbolInfoTick и ленты без пропусков.
Вот такая картина за день. Конечно не проверялось соответствует ли ОнБук Тику, а просто брался следующий пришедший в надежде что если ОнТик опережает ОнБук, то соответствующий будет или следующий же , либо чуть позже.
Максимальный конечно без доп.проверок не показатель, или выброс или действительно ОнБук где-то подтормаживает.
А вот это кто сможет пояснить? Почему столько ОнТиков распринтовывается, и между ними не влазит ни одного ОнБука?