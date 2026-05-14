Тики в реальном времени - страница 9
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Посмотрел внимательно, несколько раз.
В 13:40:50.839 в OnTick были получены тики, которые дошли до OnBookEvent только в 13:40:50.853
Это не прокомментируете? )
Находит только такой:
Но не открывает там счет.
Сбросьте инвест, запущу тест у себя.
Как это сделать?
Находит только такой:
Но не открывает там счет.
Сбросьте инвест, запущу тест у себя.
Счёт нужно открывать у них на сайте.
Это не прокомментируете? )
Вы лучше это прокомментируйте
Налицо явные пропуски в OnTick()
Андрей!
Зачем Вам счет, я выложил лог, или Вы думаете, что я его подправлял?
Добавлено
И еще, у вас в коде есть неточность
А если CopyTicks() возвращает "0"
У Вас не обрабатывается эта ситуация, а при использовании OnBookEvent()
такая ситуация встречается часто, она происходит, когда в стакан ставится (удаляется) отложенный
ордер с уже существующей ценой, OnBookEvent() срабатывает, а вот OnTick() - нет
В моей реализации это учитывается
Вы лучше это прокомментируйте
Налицо явные пропуски в OnTick()
Пропусков не видел, а задержки - в обе стороны.
Но это не я выдвигал тезис, что в ОнБук тики приходят быстрее, а вы. Лог показал, то бывает и наоборот.
Поэтому комментариев жду от вас.
Андрей!
Зачем Вам счет, я выложил лог, или Вы думаете, что я его подправлял?
Да нет, просто интересно сравнить свои результаты с вашими в одних условиях.
И еще, у вас в коде есть неточность
А если CopyTicks() возвращает "0"
У Вас не обрабатывается эта ситуация, а при использовании OnBookEvent()
такая ситуация встречается часто, она происходит, когда в стакан ставится отложенный
ордер с уже существующей ценой, OnBookEvent() срабатывает, а вот OnTick() - нет
И зачем этот "тик"? Это и не тик вовсе, если использовать общепринятую терминологию.
Мой вариант просто пропускает тики, у которых не изменилось время или одна из цен. Так как для анализа тикового потока они не нужны (нужны для анализа стакана, но о нем сейчас речи не идет).
Как это сделать?
На закладке Почта есть письмо про открытие счета, там есть логин и 2 пароля - трейдерский и инвесторский.
И зачем этот "тик"? Это и не тик вовсе, если использовать общепринятую терминологию.
Мой вариант просто пропускает тики, у которых не изменилось время или одна из цен. Так как для анализа тикового потока они не нужны (нужны для анализа стакана, но о нем сейчас речи не идет).
Сразу видно, что Вы поклонник ФОРЕКС,
а на ФОРТС очень часто анализируется весь стакан (все его изменения), это важно для торговли на Бирже!
На закладке Почта есть письмо про открытие счета, там есть логин и 2 пароля - трейдерский и инвесторский.
Пропусков не видел, а задержки - в обе стороны.
Как это не видел?
А это что?
Вообщем, для меня все давно было очевидно, пусть каждый сам выбирает что ему "по душе"!
Добавлено
OnBookEvent() специально создана для работы со стаканом.
А на бирже стакан всему "голова"!
Добавлено
Вы, думаю что не специально, берете только один тик
Тем самым пропускаете, все что было до этого времени (0, т.е текущее время)!
В моей реализации учитываются ВСЕ тики
Ваш код не годится для подобного тестирования!
Сразу видно, что Вы поклонник ФОРЕКС,
а на ФОРТС очень часто анализируется весь стакан (все его изменения), это важно для торговли на Бирже!
Поклонник здесь один, и это вы.
Я работаю с технической информацией.
Задачи анализировать стакан в этой теме не стояло, от слова совсем. Тики без изменений цен не нужны по условиям задачи.