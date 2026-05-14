Тики в реальном времени - страница 24
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Если заявка рыночная, то цены у нее нет.
Если без цена, просто две рыночные заявки, то сначала первая пришедшая будет сведена с тем, что есть в стакане, потом вторая с тем что осталось в стакане. Между собой свестись они не могут.
Так если лимитки стоят далеко от последней цены, разве не могут свестись два маркет-ордера?
Если заявка рыночная, то цены у нее нет.
Если без цена, просто две рыночные заявки, то сначала первая пришедшая будет сведена с тем, что есть в стакане, потом вторая с тем что осталось в стакане. Между собой свестись они не могут.
Вы глубоко ошибаетесь!
У каждой заявки есть цена!
Просто в рыночную заявку терминал сам подставляет мин. или макс. цену по инструменту.
Вы глубоко ошибаетесь!
У каждой заявки есть цена!
Просто в рыночную заявку терминал сам подставляет мин. или макс. цену по инструменту.
Не обязательно, есть площадки с настоящими рыночными заявками.
Не обязательно, есть площадки с настоящими рыночными заявками.
На любой площадке, у ордера должна быть цена, иначе его отменят!
Не нужно фантазировать!
На любой площадке, у ордера должна быть цена, иначе его отменят!
Не нужно фантазировать!
Давайте посмотрим, кто здесь фантазирует. Вот вам спецификация с площадки той же Мосбиржи, только не СР:
Давайте посмотрим, кто здесь фантазирует. Вот вам спецификация с площадки той же Мосбиржи, только не СР:
"Включите голову"! Как будет сводится заявка, с какой ценой?
Ставится "0" - это просто признак, что заявка должна исполнится по любой цене , а сам терминал (сервер) подставляет цену
для сведения лучшей заявки!
"Включите голову"! Как будет сводится заявка, с какой ценой?
Ставится "0" - это просто признак, что заявка должна исполнится по любой цене , а сам терминал (сервер) подставляет цену
для сведения лучшей заявки!
Да нет же, биржа уже сводит и "подставляет" цену, а не терминал-сервер.
Да нет же, биржа уже сводит и "подставляет" цену, а не терминал-сервер.
Да какая разница кто? :)
Да какая разница кто? :)
Мне без разницы :) Определились уже - могут две рыночные заявки свестись или нет?)
Давайте посмотрим, кто здесь фантазирует. Вот вам спецификация с площадки той же Мосбиржи, только не СР:
В ядре биржи нет рыночных заявок, в ядре исполняются всё лимитными ордерами.
Или лимитный ордер по лучшей цене(который сначала попадает в книгу заявок)
Или лимитный ордер по худшей цене, который исполняется сразу по ближайшей доступной цене.
Всё, не каких рыночных заявок нет. Всё что пишут что заявка рыночная, маркетная и т.д. это сленг для упрощения понимания заявки.
Рыночная, маркетная и т.д. означает что ты отправил лимитный ордер по худшей цене, он сразу исполняется, система это распознает, и присваивает ему статут рыночный.
Признак ноль, как раз это всё скрыто выполняет, где то в глубине системы.
Кстати, вы понимаете как пишется протокол FIX ? Есть вопрос.
Не могу понять как он работает, не в плане тегов, а самой организации.
То есть это обычное сокет подключение?
В котором вместо открытого сообщения, отправляется сформированная подписанная FIX строка из спецификации тегов?
То есть чтобы писать FIX, нужно просто научится составлять строку запроса?
А отправляется она по обычному TCP протоколу?
Я правильно понимаю?