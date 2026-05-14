Тики в реальном времени - страница 7
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Вы должны выложить Ваш код, чтобы что-то доказать или опровергнуть!
Вы взялись доказать, что между соседними OnTick-событиями имеются записи, которые попадают потом в CopyTicks-историю и могут быть отловлены в реальном времени через OnBookEvent.
К сожалению, из приведенных логов этого не видно.
Вы взялись доказать, что между соседними OnTick-событиями имеются записи, которые попадают потом в CopyTicks-историю и могут быть отловлены в реальном времени через OnBookEvent.
К сожалению, из приведенных логов этого не видно.
Я доказал это выложив рабочий код и объяснил почему он работает быстрее и в реальном времени,
основываясь на справке к функциям MQL5 и личном опыте.
Хотите сами проверяйте. Или докажите рабочим кодом обратное.
Я доказал это выложив рабочий код и объяснил почему он работает быстрее и в реальном времени.
К сожалению, когда отсутствует основное звено доказательства в виде пропущенных OnTick записей CopyTicks-истории, оно не может быть принято.
К сожалению, когда отсутствует основное звено доказательства в виде пропущенных OnTick записей CopyTicks-истории, оно не может быть принято.
Так в чем дело?
Проверьте сами.
Так в чем дело?
Проверьте сами.
Лишь указал, что ваше доказательство не может быть принято исключительно из логических соображений, а не как противоречащее какой-то другой точке зрения.
Лишь указал, что ваше доказательство не может быть принято исключительно из логических соображений, а не как противоречащее какой-то другой точке зрения.
Ок, понятно, по все же посоветую прочитать справку по OnBookEvent()
Я и не собирался что-то доказывать, просто написал рабочий код в тему топика, и объяснил (по просьбе форумчан)
почему этот метод лучше чем OnTick(), если кто-то не верит, то пусть проверяет сам!
Или выложит рабочий код, который опровергает мои объяснения.
Добавлено
Здесь, на форуме, тысячи ФОРЕКСников, которые никогда не работали с OnBookEvent()
и со стаканом.
Что я должен что-то делать для каждого кто будет писать в этой теме?
Время первого OnTick() 2020.01.30 19:31:11.112
время второго OnTick() 2020.01.30 19:31:11.802
Т.е прошло 690 мс, тем временем, между OnTick() за эти 690 мс
15 раз сработал OnBookEvent()
Вы считаете что это срабатывания не имеют отношения к тикам?
Если не называть тиком изменение стакана, которое не влияет на крайний банд (бид/аск) или ласт, то да, эти срабатывания не имеют отношения к тикам.
Есть еще один существенный момент о котором многие забывают.
Это скорость принятия решения советником, анализируя входные данные.
Используя OnBookEvent() вместо OnTick() мой советник окажется быстрее Вашего.
Вы заблуждаетесь, и я вам об этом говорю в тысячный раз.
Запустите на одном терминале вот этого советника на двух графиках: одного в режиме "Use OnBookEvent", второго — в режиме "Use OnTick" (это входной параметр). Код внутри обработчиков событий идентичный (можно вынести его в отдельную функцию и вызывать от-туда, но не суть):
А потом загляните в журнал советников, и проанализируйте время получения тиков:
Если найдете что-то интересное (например, время получения тика (GetTickCount64) из ОнТик больше, чем аналогичное (для того же тика) из ОнБук), выкладывайте сюда.
Если не называть тиком изменение стакана, которое не влияет на крайний банд (бид/аск) или ласт, то да, эти срабатывания не имеют отношения к тикам.
Вы заблуждаетесь, и я вам об этом говорю в тысячный раз.
Запустите на одном терминале вот этого советника на двух графиках: одного в режиме "Use OnBookEvent", второго — в режиме "Use OnTick" (это входной параметр). Код внутри обработчиков событий идентичный (можно вынести его в отдельную функцию и вызывать от-туда, но не суть):
А потом загляните в журнал советников, и проанализируйте время получения тиков:
Если найдете что-то интересное (например, время получения тика (GetTickCount64) из ОнТик больше, чем аналогичное (для того же тика) из ОнБук), выкладывайте сюда.
Все как я и говорил!
В первой же строчке лога (совместная работа) прямое подтверждение моих объяснений
OnTick() позднее срабатывает, в следствии чего получает устаревшие данные
Все как я и говорил!
В первой же строчке лога (совместная работа) прямое подтверждение моих объяснений
OnTick() позднее срабатывает, в следствии чего получает устаревшие данные
Покажите немного информации перед этим куском лога.
Это прямо после запуска было (самые первые записи)? В каком порядке запускали советников?
ps: вижу прикрепленный лог, сейчас посмотрю
Покажите немного информации перед этим куском лога.
Это прямо после запуска было (самые первые записи)? В каком порядке запускали советников?
Сначала онбук, потом онтик, лог прикреплен выше