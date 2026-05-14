Тики в реальном времени - страница 18

Новый комментарий
 
prostotrader:

Пока споры спорятся, провел еще 1 эксперимент.

Т.е при инициализации засекаю микросекундное время,

и перед каждым принтом вновь буру время

В идеале должно быть так

 Но очень часто получается так (выдержки лога):

Но это не как не вяжется с 4 секндами...

о, додумались наконец-то время засекать, прогресс!)

з.ы. в подтверждение того, что время точно не записи на диск приведу простейший тест, между операциями в Test делаются некоторые вычисления, занимающие в среднем 7 микросекунд.

При этом видно что с одинаковым временем в микросекундах выводятся принты за десяток+ таких операций, и принты выводятся каждую микрсоекунду. Думаю всем всё понятно.

ап: если первый принт поставить прямо перед вторым, тогда дельта уже 0-1, значит Принт самый долгий в этой цепочке.

   for(int count=0;count<10000;count++) 
     { 
         ul=GetMicrosecondCount();         
         Print("MicrosecondCount ",ul);
         Test(); 
         ul_cur=GetMicrosecondCount(); 
         Print("MicrosecondCount ", ul_cur, " delta ",ul_cur-ul);
     }    



 
Aleksey Mavrin:

о, додумались наконец-то время засекать, прогресс!)

Вам что, уважаемый? Делать нечего?

С это все и началось!

 
prostotrader:

Вам что, уважаемый? Делать нечего?

С это все и началось!

Добавлено

К тому же, Вы еще не знаете, что GetMicrosecondCount() имеет погрешность до 16 мс! :)

Функция дающая микросекунды, имеет погрешность до 16 миллисекунд, т.е. ошибка на порядок выше своего названия, ну-ну)) может ещё и пруфом подтвердите?

 
Aleksey Mavrin:

Функция дающая микросекунды, имеет погрешность до 16 миллисекунд, т.е. ошибка на порядок выше своего названия, ну-ну)) может ещё и пруфом подтвердите?

Перепутал

 
prostotrader:

Перепутал

Ну респект что признаёте ошибку сразу ;)

Лаг 4 секунды скорее всего действительно в какой-то момент терминал задумался, такое вроде бывает когда антивирус начинает проверку и т.п. случаи. 

И 4 секунды это означает именно что Принт вышел на 4 секунды позже в кэш лога, а не то что ОнБук пришёл на 4 секунды позже (хотя и такое думаю возможно в зависимости как загрузить в моменте комп)

з.ы. т.к. Принт сначала идёт в очередь, а оттуда уже в лог.
 
Aleksey Mavrin:

Ну респект что признаёте ошибку сразу ;)

Лаг 4 секунды скорее всего действительно в какой-то момент терминал задумался, такое вроде бывает когда антивирус начинает проверку и т.п. случаи. 

И 4 секунды это означает именно что Принт вышел на 4 секунды позже в кэш лога, а не то что ОнБук пришёл на 4 секунды позже (хотя и такое думаю возможно в зависимости как загрузить в моменте комп)

з.ы. т.к. Принт сначала идёт в очередь, а оттуда уже в лог.

да возможно так

 
Aleksey Mavrin:

И 4 секунды это означает именно что Принт вышел на 4 секунды позже в кэш лога, а не то что ОнБук пришёл на 4 секунды позже (хотя и такое думаю возможно в зависимости как загрузить в моменте комп)

з.ы. т.к. Принт сначала идёт в очередь, а оттуда уже в лог.

Ну да, а как же это?

На одном чарте был запущен OnBook, а на другом OnTick

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK        // Use OnTick
};

input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  if(Mode == USE_BOOK) is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(Mode == USE_BOOK)
  {
    if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  }  
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if((Symbol() != symbol) || (Mode != USE_BOOK)) return;
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", GetTickCount(), " ms");
}
void OnTick()
{
  if(Mode != USE_TICK) return;
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", GetTickCount(), " ms");
}
//+------------------------------------------------------------------+


56 мс разница между OnTick и OnBook

и таже разница в принте :)

2020.02.04 22:37:48.212 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205482644 ms
2020.02.04 22:37:49.268 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205483690 ms

2020.02.04 22:37:50.354 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205484782 ms
2020.02.04 22:37:50.354 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205484782 ms

2020.02.04 22:37:51.064 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205485484 ms
2020.02.04 22:37:51.064 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205485484 ms

2020.02.04 22:37:52.833 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205487262 ms
2020.02.04 22:37:52.833 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205487262 ms

2020.02.04 22:38:01.932 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205496357 ms
2020.02.04 22:38:01.932 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205496357 ms

2020.02.04 22:38:05.310 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205499742 ms
2020.02.04 22:38:05.310 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205499742 ms

2020.02.04 22:38:07.706 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205502129 ms
2020.02.04 22:38:07.706 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205502129 ms

2020.02.04 22:38:09.426 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205503845 ms
2020.02.04 22:38:09.426 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205503845 ms

2020.02.04 22:38:10.035 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205504453 ms
2020.02.04 22:38:10.035 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205504453 ms

2020.02.04 22:38:14.225 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205508650 ms
2020.02.04 22:38:14.225 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205508650 ms

2020.02.04 22:38:14.252 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205508681 ms
2020.02.04 22:38:14.252 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205508681 ms

2020.02.04 22:38:14.593 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205509024 ms
2020.02.04 22:38:14.593 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205509024 ms

2020.02.04 22:38:15.105 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205509523 ms
2020.02.04 22:38:15.105 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205509523 ms

2020.02.04 22:38:15.584 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205510007 ms
2020.02.04 22:38:16.226 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205510647 ms

2020.02.04 22:38:16.232 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205510662 ms
2020.02.04 22:38:16.232 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205510662 ms

2020.02.04 22:38:21.476 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205515904 ms
2020.02.04 22:38:21.477 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205515904 ms

2020.02.04 22:38:22.403 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205516824 ms
2020.02.04 22:38:22.404 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205516824 ms

2020.02.04 22:38:23.582 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205518010 ms
2020.02.04 22:38:23.583 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205518010 ms

2020.02.04 22:38:24.707 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205519133 ms
2020.02.04 22:38:24.708 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205519133 ms

2020.02.04 22:38:30.962 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205525389 ms
2020.02.04 22:38:30.962 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205525389 ms

2020.02.04 22:38:31.188 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205525607 ms
2020.02.04 22:38:31.189 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205525607 ms

2020.02.04 22:38:31.989 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205526418 ms
2020.02.04 22:38:31.989 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205526418 ms

2020.02.04 22:38:32.048 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205526481 ms
2020.02.04 22:38:32.048 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205526481 ms

2020.02.04 22:38:32.140 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205526559 ms
2020.02.04 22:38:32.140 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205526559 ms

2020.02.04 22:38:32.153 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205526574 ms
2020.02.04 22:38:32.153 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205526574 ms

2020.02.04 22:38:32.589 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205527011 ms
2020.02.04 22:38:32.590 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205527011 ms

2020.02.04 22:38:39.930 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205534359 ms
2020.02.04 22:38:39.931 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205534359 ms

2020.02.04 22:38:40.009 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnTick; Time: 205534437 ms
2020.02.04 22:38:40.009 Ticks_test_2 (GOLD-3.20,M1)     OnBookEvent; Time: 205534437 ms
 
prostotrader:

Ну да, а как же это?

На одном чарте был запущен OnBook, а на другом OnTick


56 мс разница между OnTick и OnBook

и таже разница в принте :)

Я опять же точно не уверен, т.к. спать хочу и сомневаться - удел опытных и мудрых)

Но думается что тут дело лишь элементарно в том, что Symbol()  жрёт время )))

вот так правильный тест - проверьте - мне лень)

ul это ulong глоб. перем-ая.

void OnBookEvent(const string &symbol)
{
ul=GetTickCount();
  if((Symbol() != symbol) || (Mode != USE_BOOK)) return;
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", ul, " ms");
}
void OnTick()
{
ul=GetTickCount();
  if(Mode != USE_TICK) return;
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", ul, " ms");
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Aleksey Mavrin:

Я опять же точно не уверен, т.к. спать хочу и сомневаться - удел опытных и мудрых)

Но думается что тут дело лишь элементарно в том, что Symbol()  жрёт время )))

вот так правильный тест - проверьте - мне лень)

ul это ulong глоб. перем-ая.

:), спокойной ночи

 
Aleksey Mavrin:

Я опять же точно не уверен, т.к. спать хочу и сомневаться - удел опытных и мудрых)

Но думается что тут дело лишь элементарно в том, что Symbol()  жрёт время )))

вот так правильный тест - проверьте - мне лень)

ul это ulong глоб. перем-ая.

string gSymbol;
int OnInit()
{
gSymbol = Symbol(); 
return 0;
}

void OnBookEvent(const string &symbol)
{
ul=GetTickCount();
  if((Symbol() != symbol) || (Mode != USE_BOOK)) return;
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", ul, " ms");
}
void OnTick()
{
ul=GetTickCount();
  if((Symbol() != gSymbol) || (Mode != USE_TICK)) return;  // можно попробовать привести оба обработчика к одинаковому коду
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", ul, " ms");
}
//+------------------------------------------------------------------+

как вариант,  что бы отсечь опасения что  Symbol() жрет время ,  пусть тогда оба обработчика "питаются" одинаково.

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