Вот, если про Китай - на 40 писов!
2014-06-23 01:45 GMT (or 03:45 MQ MT5 time) | [CNY - HSBC Manufacturing PMI]
(индекс деловой активности менеджеров в сфере производства Гонконга и Шанхая)
Ну так индекс деловой активности менеджеров в сфере производства это можно сказать основной индекс который влияет на данные ВВП. Естественно что цена так и будет скакать. Но при этом нужно учитывать средний ход цены. Допустим на EUR/AUD средний ход 80-90п и когда выходит новости и он стреляет до 120-150 это не так уж и много. Чуть выше среднего хода.
На AUD/USD средний ход 50-70п.
Средний ход очень сильно зависит от процентной ставки. Ну или можно рассчитать по ATR. Кому нужно индикатор, качайте)))
пипсов или пойнтов? У четырёхзначных брокеров пипсы = пойнтам (цифрам после запятой) - кроме серебра и золота.
40 четырёхзначных пипсов (или 400п) - это много. На этом можно 20 пипсов прибыли сделать ...
насчет Шанхая (город в Китае) ... вот смотри -
-----
actual data is 50.8 according to the latest press release
данные больше прогнозируемых, то есть - хорошо для китайский валюты (плохо для доллара). Если плохо для доллара - цена двигается от доллара.
-----
Пример с евро ...
2014-06-23 07:00 GMT (or 09:00 MQ MT5 time) | [EUR - French Manufacturing PMI]
if actual > forecast = good for currency (for EUR in our case)
Что это значит? Это значит, что если данные по новости больше чем прогнозируемые, то это хорошо для евро валюты (и плохо для доллара).
То есть - 47.8 меньше, чем прогнозируемая 49.5. Это "плохо" для евро, и хорошо для доллара. Значит - цена двигается в сторону доллара в этом случае.
Так цена и двигалась (в сторону доллара):
Что такое 'прогнозируемое значение'? Это своего рода консенсус, прогноз везде почти одинаковый, и крутится вокруг одних и тех же цифр (но есть и почти официальные цифры прогнозов - по безработице например).
Как мы узнаем актуальные значения? В момент выхода новостей на вкладке МТ5, или на другом календаре. Откуда они (МТ5 и т.д.) знают? Они читают релизы ... например, 12:30 какого-то времени (GMT) выходят эти цифры ... их и публикуют все календари. Где выходят эти цифры? Они из официальных источников (вы спрашивали про источники о банках? есть источники о всех новостях - и этих официальных сайтов много - нам достаточно просто вкладки календарь на МТ5).
Те, кто узнает актуальные новости раньше, чем их официально опубликовали - называюся инсайдерами, и сейчас в европейских и амер банках "шмон" на эту тему ... по-моему, два трейдера уже сидят ... банки проверяют ... и т.д.
Для нас (для "мелких рыбёшек") - нужно просто анализировать аналитику, знать прогнозную цифру (по вкладке 'Календарь' на МТ5), и вовремя поставить два отложенных ордера.
Все горизонтальные линии на моих графиках тут (голубые для бай стоп ордер, красные для селл стоп ордер, трендовая линия, другие линии поддержки/сопротивления) - нарисованы этим индикатором:MaksiGen_Range_Move MTF - индикатор для MetaTrader 5
Пример с USDCAD: Consumer Price Index (CPI)/Индекс потребительских цен -
55 пипсов прибыли (по эквити), а сейчас уже 87, так как я еще не закрыл эту сделку:
То есть, я открывал buy stop и sell stop отложенные ордера.
....слышал на вебинарах про некие банковские уровни. Но почему то не кто про это подробно не рассказывал. Расскажите, кто что знает. Как строить эти уровни да и что это вообще такое?
по моим сведениям банковский уровень = линия баланса = точка отсчета от которой в обе стороны откладывается средний недельный ход до следующей среды (коридор). Образуется он для EURUSD на закрытии Американской торговой сессии.
поделитесь - если есть информация как расчитывать недельные (месячные) КЗ контрольные зоны пользуясь инфой о маржинальных требованиях и % ставкой....
Вообще многие за грааль берут данные с CME. Сайт крупный и показывает все что делали трейдеры на фьючах и опционах и по этим данным строят уровни различные.
http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
умножением НLна % так на день расчет хода делают, и то я пользуюсь средним за 20дн, знаю, что есть "секретная" метода где недельные КЗ расчитываются от данных с фьючерсного рынка оперируя маржинальными и залоговыми требованиями, "но моя голова формулу не догоняет"
про СМЕ знаю, пользусь еще http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx
умножением НLна % так на день расчет хода делают, и то я пользуюсь средним за 20дн, знаю, что есть "секретная" метода где недельные КЗ расчитываются от данных с фьючерсного рынка оперируя маржинальными и залоговыми требованиями, "но моя голова формулу не догоняет"
Пасиб. Если что:
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
P.S. Вопрос в том как все это рассчитать и сделать разметки на графике.