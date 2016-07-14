Что такое банковский уровень? - страница 3

newdigital:

Ответил в той ветке.

Зачем вам это?

----

Это трейдерам нужно для анализа релизов экономических новостей, а просто так без цели так зачем?

Небольшой паттерн))) Идем на http://www.ecb.europa.eu/pub/mb/html/index.en.html смотрим дату выхода этих данных, затем переходим на график и делаем следующее. По пробитию уровня когда выходят эти данные тренд идет на месяц в том же направление. Т.е ждем когда выйдет отчет и закроется этот день. На нем строем хай-лоу. И после пробития и закрепления (хай-лоу) этого уровня мы месяц идем в том же направление (в 90% случаях). Проверял только на EUR/USD
crocuz:

Завелся потому что в том месяце наткнулся на западный СПОТовый форум и там на форуме сидел какой то банки, как он утверждал и над всеми смеялся. Говорил Вы понятия не имеете где торгуете (речь пошла о форексе). Типа если торгуете на форексе то торгуйте от банковских уровней либо опционных в момент экспирации. Ну там конечно некоторые его тоже засмеяли но как видно ему было пофиг.

 

Меня по началу это тоже как то не удивило, но потом вспомнил, что смотрел видео где так же говорили о неких банковских уровнях и о том что нужно понимать где мы торгуем.  Меж банк значит банки, акции значит акции.

 

P.S. Сейчас к сожалению не могу найти ссылку на этот форум так как полностью переустанавливал винду ((( 

тут три варианта

  • или тот юсер просто стебался (стёб, типа развлекался от нечего делать)
  • или он имел в виду уровни поддержки и сопротивления
  • или он провоцировал. Например - "пробовал" тот форум на банковские уровни в смысле инсайда (пробы, там у них на западе даже за это несколько человек из банков посадили) ... типа там "мне Билл присылает инфу по interest rate за 15 секунд до официального выхода, так что я могу поставить бай или селл куда уже знаю" ... по-моему - там два человека посадили за это, и все банки трясут сейчас, вкл Швейцарские (там это тоже было) ...

тут мы ничем не поможем :)

 
crocuz:
Небольшой паттерн))) Идем на http://www.ecb.europa.eu/pub/mb/html/index.en.html смотрим дату выхода этих данных, затем переходим на график и делаем следующее. По пробитию уровня когда выходят эти данные тренд идет на месяц в том же направление. Т.е ждем когда выйдет отчет и закроется этот день. На нем строем хай-лоу. И после пробития и закрепления (хай-лоу) этого уровня мы месяц идем в том же направление (в 90% случаях). Проверял только на EUR/USD

Торговля по новостям? Я этим уже несколько лет занимаюсь ... там не надо никуда ходить ... те же линии поддержки/сопротивления + Метатрейдер 5 + фундаментальный анализ ... я это все уже больше года пощу на англ часть форума ...

Посмотрите там где-то в соседней секции  в этой рус части есть вебинар Герчика по уровням (он торгует по уровням).

 
newdigital:

тут три варианта

  • или тот юсер просто стебался (стёб, типа развлекался от нечего делать)
  • или он имел в виду уровни поддержки и сопротивления
  • или он провоцировал. Например - "пробовал" тот форум на банковские уровни в смысле инсайда (пробы, там у них на западе даже за это несколько человек из банков посадили) ... типа там "мне Билл присылает инфу по interest rate за 15 секунд до официального выхода, так что я могу поставить бай или селл куда уже знаю" ... по-моему - там два человека посадили за это, и все банки трясут сейчас, вкл Швейцарские (там это тоже было) ...

тут мы ничем не поможем :)

Сейчас пришел к маленькому выводу. Как мне кажется банковские уровни это ежемесячные бюллетени. Но, почему то, не все ЦБ дают эти данные. На данный момент четкие данные (даты выхода) нашел только у ЕЦБ.
 
newdigital:

Торговля по новостям? Я этим уже несколько лет занимаюсь ... там не надо никуда ходить ... те же линии поддержки/сопротивления + Метатрейдер 5 + фундаментальный анализ ... я это все уже больше года пощу на англ часть форума ...

Посмотрите там где-то в соседней секции  в этой рус части есть вебинар Герчика по уровням (он торгует по уровням).

Речь идет не конкретно о входе в рынок на новостях, а о том, что этот день (точнее хай и лоу этого дня) когда публикуются такие данные является очень важным. И чисто на этом дне можно построиться своеобразные уровни.

P.S. Сам торгую по уровням и с Герчиком знаком, часто в Skype общаемся. Но речь совсем о другом. Можно сказать речь идет о фундаментальном направление курса после регулирования ЦБ. 

P.S.S. Не могли бы дать ссылки на свои записи на англ. части форуму? 

 

Еще у других есть ... еще спичи есть (speech) ... и еще ...

вот например как двигалась цена от французского индекса деловой активности менеджеров в сфере производства (что это такое - см тут), или если колроче , то от French Manufacturing PMI :

15 пипсов за два пятимянутных бара на Францию ...

Я раньше несколько лет назад вообще даже предположить не мог, что цена от китайскизх новостей будет двигаться ... но сейчас двигается, и  особенно AUDUSD ...

потом не думал что от Франции будет, но двигается!

Теперь от Италии двигается ...

кто следующий?

А вы тут про банковские уровни ...

 
crocuz:

P.S.S. Не могли бы дать ссылки на свои записи на англ. части форуму? 

Не могу, так как там много всего (просто уже значительная часть форума в процентном отношении)
 

Вот, если про Китай - на 40 писов!

2014-06-23 01:45 GMT (or 03:45 MQ MT5 time) | [CNY - HSBC Manufacturing PMI]

(индекс деловой активности менеджеров в сфере производства Гонконга и Шанхая)


 
newdigital:

Еще у других есть ... еще спичи есть (speech) ... и еще ...

вот например как двигалась цена от французского индекса деловой активности менеджеров в сфере производства (что это такое - см тут), или если колроче , то от French Manufacturing PMI :

15 пипсов за два пятимянутных бара на Францию ...

Я раньше несколько лет назад вообще даже предположить не мог, что цена от китайскизх новостей будет двигаться ... но сейчас двигается, и  особенно AUDUSD ...

потом не думал что от Франции будет, но двигается!

Теперь от Италии двигается ...

кто следующий?

А вы тут про банковские уровни ...

Так это очень значимая новость, но она конкретно по Франции. А бюллетени в целом по Европе, что как мне кажется является значим.

 

P.S. Почему двигается Китай, Австралия и Италия от этих новостей не знаю, возможно именно с этими странами очень крупные контракты. 

 
Вот когда американский доллар будет также как австраллийский от Шанхайского индекса на 40 пипсов двигаться, то тут уже всё ... сбылась мечта Демуры от rbc :)

