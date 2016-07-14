Что такое банковский уровень? - страница 3
Ответил в той ветке.
Зачем вам это?
----
Это трейдерам нужно для анализа релизов экономических новостей, а просто так без цели так зачем?
Завелся потому что в том месяце наткнулся на западный СПОТовый форум и там на форуме сидел какой то банки, как он утверждал и над всеми смеялся. Говорил Вы понятия не имеете где торгуете (речь пошла о форексе). Типа если торгуете на форексе то торгуйте от банковских уровней либо опционных в момент экспирации. Ну там конечно некоторые его тоже засмеяли но как видно ему было пофиг.
Меня по началу это тоже как то не удивило, но потом вспомнил, что смотрел видео где так же говорили о неких банковских уровнях и о том что нужно понимать где мы торгуем. Меж банк значит банки, акции значит акции.
P.S. Сейчас к сожалению не могу найти ссылку на этот форум так как полностью переустанавливал винду (((
тут три варианта
тут мы ничем не поможем :)
Торговля по новостям? Я этим уже несколько лет занимаюсь ... там не надо никуда ходить ... те же линии поддержки/сопротивления + Метатрейдер 5 + фундаментальный анализ ... я это все уже больше года пощу на англ часть форума ...
Посмотрите там где-то в соседней секции в этой рус части есть вебинар Герчика по уровням (он торгует по уровням).
Речь идет не конкретно о входе в рынок на новостях, а о том, что этот день (точнее хай и лоу этого дня) когда публикуются такие данные является очень важным. И чисто на этом дне можно построиться своеобразные уровни.
P.S. Сам торгую по уровням и с Герчиком знаком, часто в Skype общаемся. Но речь совсем о другом. Можно сказать речь идет о фундаментальном направление курса после регулирования ЦБ.
P.S.S. Не могли бы дать ссылки на свои записи на англ. части форуму?
Еще у других есть ... еще спичи есть (speech) ... и еще ...
вот например как двигалась цена от французского индекса деловой активности менеджеров в сфере производства (что это такое - см тут), или если колроче , то от French Manufacturing PMI :
15 пипсов за два пятимянутных бара на Францию ...
Я раньше несколько лет назад вообще даже предположить не мог, что цена от китайскизх новостей будет двигаться ... но сейчас двигается, и особенно AUDUSD ...
потом не думал что от Франции будет, но двигается!
Теперь от Италии двигается ...
кто следующий?
А вы тут про банковские уровни ...
P.S.S. Не могли бы дать ссылки на свои записи на англ. части форуму?
Вот, если про Китай - на 40 писов!
2014-06-23 01:45 GMT (or 03:45 MQ MT5 time) | [CNY - HSBC Manufacturing PMI]
(индекс деловой активности менеджеров в сфере производства Гонконга и Шанхая)
Так это очень значимая новость, но она конкретно по Франции. А бюллетени в целом по Европе, что как мне кажется является значим.
P.S. Почему двигается Китай, Австралия и Италия от этих новостей не знаю, возможно именно с этими странами очень крупные контракты.