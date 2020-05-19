Vim в качестве ide для mql - страница 6
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Привет, зеленый, не видел тебя целую вечность))) Где твой кортеж?)))
Все хорошо. Все на месте.
Все хорошо. Все на месте.
Модератор, ну зачем же переводить принудительно надо было? Всего лишь обмен приветствиями двух старых друзей, ну да, не по русски, но кому интересно и сам перевести мог.
Для тех, кто не в теме: я писал на скучном Английском, а вот Дмитрий реально поразил, ответил на чистейшем Телугу, я о таком даже не подозревал. Но, к сожалению, пробегал модератор)))
Шутка.
Модератор, ну зачем же переводить принудительно надо было? Всего лишь обмен приветствиями двух старых друзей, ну да, не по русски, но кому интересно и сам перевести мог.
Для тех, кто не в теме: я писал на скучном Английском, а вот Дмитрий реально поразил, ответил на чистейшем Телугу, я о таком даже не подозревал. Но, к сожалению, пробегал модератор)))
Шутка.
Нужно выписать медаль как минимум. Наверное ждёт пока вызовут в кабинет и при всех вручат грамоту!
Так а ничего нового и быть не может, всё по кругу: "Открыл -> Протралил -> Закрыл"
Когда-то давно работал на монолите на стройке, точно также всё как было несколько лет назад: "Собрали опалубку -> Повязали арматуру -> Залили бетоном -> Разобрали опалубку" и так по кругу, потому что другого не дано :)
Ну почему же:
cPos=new CRealPosition(cParam);
вот так активируется позиция,
а вот так она сопровождается. Причем это mql5, на mql4 идентичный код был бы. CRealPosition это:
А вот CPosition уже и является частью библиотеки, которая сопровождает торговую операцию (неважно mql4 или mql5, правда неттинг еще не до конца реализован) от инициации и до закрытия.
И да, еще момент, перебор всех позиций, которые находятся в сетке, а это сеточник, причем с разветвленной логикой, выполняется так:
Очередной релиз.
1. Ждать от МК include guard'ов в стд бесполезно, думаю. Сделал сам. Идея такая - при первой коимпиляции (через F7 в виме) вся директория Include будет преобразована в utf-8 и будут добавлены include guard во все файлы (при последующих запусках всё это делаться не будет). В compile_mql (это bash скрипт) вверху есть строчка, которая указывает поддиректории в Include, в которых скрипт ничего не правит. Ну идея такая, что пользовательские данные не трогать.
Возможные значения:
* пустая (дефолтно) - функция отключена (гуарды не добавляются, кодировка не меняется)
* одна директория user_include_subdir="any_dir"
* несколько директорий user_include_subdir="{dir1,dir2}"
Ну т.е. вносим в эту переменную директории, в которых живут свои заголовочные файлы. Например у меня
user_include_subdir="myincl"
и во все mqh в ~/.wine/MQL5/Include/myincl и поддиректориях не будут добавляться guard'ды. Теперь можно подключать стд заголовки обычным способом + clang будет давать подсказки по типам оттуда.
ЗЫ: ссылка на последнюю версию в профиле
#vim_as_mql_ide_2
Очередной релиз.
1. Ждать от МК include guard'ов в стд бесполезно, думаю. Сделал сам. Идея такая - при первой коимпиляции (через F7 в виме) вся директория Include будет преобразована в utf-8 и будут добавлены include guard во все файлы (при последующих запусках всё это делаться не будет). В compile_mql (это bash скрипт) вверху есть строчка, которая указывает поддиректории в Include, в которых скрипт ничего не правит. Ну идея такая, что пользовательские данные не трогать.
Возможные значения:
* пустая (дефолтно) - функция отключена (гуарды не добавляются, кодировка не меняется)
* одна директория user_include_subdir="any_dir"
* несколько директорий user_include_subdir="{dir1,dir2}"
Ну т.е. вносим в эту переменную директории, в которых живут свои заголовочные файлы. Например у меня
и во все mqh в ~/.wine/MQL5/Include/myincl и поддиректориях не будут добавляться guard'ды. Теперь можно подключать стд заголовки обычным способом + clang будет давать подсказки по типам оттуда.
ЗЫ: ссылка на последнюю версию в профиле
#vim_as_mql_ide_2
Очередной релиз.
остаётся прикрутить m4 препроцессором и получать ex4/5 из уникального винигрета :-)
решение не переносимо (без мата по крайней мере) даже между парой комплектов linux+wine+metatrader. Результирующие исходники будут прибиты гвоздями к IDE в виде vim/clang.
решение не переносимо (без мата по крайней мере) даже между парой комплектов linux+wine+metatrader. Результирующие исходники будут прибиты гвоздями к IDE в виде vim/clang.
Нет, требования только "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5" и ссылка на MQL5. Разве это гвоздями? И то, я поторопился, можно было требовать лишь ссылку MQL5 в нужном месте (может допилю).
А compile_mql - обычный bash скрипт, можно смотреть/править. На крайняк выполнить sed команды с номерами строк 68-70 (в релизе 2) над исходниками и получить обратно пригодный для метаэдитора код.
А вообще вопросы неправильные у вас появились, интереснее другие - я вот за пару дней на коленках сделал ide со всеми плюшками и значительно более высоким качеством нежели метаэдитор (ну тот же автокмплит шаблонов, МЭ его до сих пор не умеет и по словам Рената это сложно, детский препроцессор, а функциональность вима вообще выше на порядок) над которым трудится целая команда кодеров и уже не первый год и за приличное вознаграждение. Можно даже весь мкл компилятор на clang сменить. Да, эффективный частный бизнес, все изображают важную деятельность, а по факту колесо переизобретают.
Ну и скажу по секрету - на миллионную аудиторию я не рассчитываю, если заюзают пара гиков, то уже неплохо. Остальные и дальше будут молиться на МК, покорно ставить амперсанды перед массивами и разыменовывать через точку.
Нет, требования только "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5" и ссылка на MQL5. Разве это гвоздями? И то, я поторопился, можно было требовать лишь ссылку MQL5 в нужном месте (может допилю).
А compile_mql - обычный bash скрипт, можно смотреть/править. На крайняк выполнить sed команды с номерами строк 68-70 (в релизе 2) над исходниками и получить обратно пригодный для метаэдитора код.
А вообще вопросы неправильные у вас появились, интереснее другие - я вот за пару дней на коленках сделал ide со всеми плюшками и значительно более высоким качеством нежели метаэдитор (ну тот же автокмплит шаблонов, МЭ его до сих пор не умеет и по словам Рената это сложно, детский препроцессор, а функциональность вима вообще выше на порядок) над которым трудится целая команда кодеров и уже не первый год и за приличное вознаграждение. Можно даже весь мкл компилятор на clang сменить. Да, эффективный частный бизнес, все изображают важную деятельность, а по факту колесо переизобретают.
Ну и скажу по секрету - на миллионную аудиторию я не рассчитываю, если заюзают пара гиков, то уже неплохо. Остальные и дальше будут молиться на МК, покорно ставить амперсанды перед массивами и разыменовывать через точку.
если верно понял, всё равно желательно ставить guard`s и остаются ещё особые требованию к коду ?
с одной стороны дело хорошее - почему-бы и нет. Я и сам проекты более 2-х файлов собираю через make :-)
не обижайтесь - это не критика ради неё, это обсуждение
PS/ тут 9 из 10 не смогут "выйти из VIM" по доброй воле, кроме как отключив питание :-)