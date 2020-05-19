Vim в качестве ide для mql - страница 3

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Vladimir Simakov:

PS для защитников: Cntrl+Shift+F почему-то никто из Вас не назвал. Только это все равно не то, а почему - сами думайте.

Ну есть еще Ctrl+Shift+H, но и это все равно не то, даже если бы такая штука была в метаедиторе

 
TheXpert:

...

Угу, как про трейдинг, как про ООП, конечно знаешь )

Прописные истины с каждой стенки, коими ты можешь щеголять - мейнстрим, без тени индивидуального отношения и личных мыслей. Заученные пластинки и "деревянный" опыт "прибитые" к сознанию для выполнения заданных обществом функций. Неординарность мышления и взглядов - интеллектуальный "шик" и угроза картонному мировоззрению?

Ну выучил ты ООП и дальше что? Ты знаешь что есть Объект? Сформулируешь его определение своими мыслями и словами? Объяснишь, как и почему он стал центром в программировании? У тебя есть к собственное отношение к этой концепции? Может, свой подход? Умеешь цитировать, зубрить, повторять, разбираться в заученном, а мыслить самостоятельно? Если да, продемонстрируй хоть одним философским суждением. Эксперт...)))

 
Реter Konow:
мне неинтересно твое мнение в принципе, обо мне в том числе, иди занимайся словоблудием куда-нибудь в другое место
 
TheXpert:
мне неинтересно твое мнение в принципе, обо мне в том числе, иди занимайся словоблудием куда-нибудь в другое место
ну, ну...)))
 

Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.

Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.

Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.


Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.
 

Так как мало кто вообще оценивает объем сделанного, то рекомендую почитать детальные описания релизов: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes

Что нового в MetaTrader 5?
Что нового в MetaTrader 5?
  • www.metatrader5.com
MetaTrader 5 build 2280 Terminal Исправлена ошибка, не позволявшая удалить эксперта с графика, для которого нет данных. Исправлено отображения заголовков графиков при работе под Wine.Ускорена загрузка и компиляция MQL5 программ. Теперь при двойном клике на графике MQL5-программе передается событие одиночного клика. Ранее такие события не...
 
Renat Fatkhullin:

Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.

Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.

Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.


Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.

Ренат, реально чего не хватает, так это "подсветки совпадений"

Планируете её введение в редактор?


 
Renat Fatkhullin:

Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.

Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.

Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.


Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.
За убогий извиняюсь, согласен, грубовато вышло. GitHub - это гут, это респект.
 
Renat Fatkhullin:

Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.

Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.

Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.


Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.

По фичам, которых мне реально не хватает, я выше написал, плюсом:

  1. Фолдинг неплохо было бы, хотя я приверженец принципа: файл не более 200 строк.
  2. Показать определение (Alt+F12 в MVS) хочется иметь.
  3. Объявленные функции подсвечивать.

Пользуясь случаем, по развитию самого языка:

  1. constexpr переменные, макросы та еще головная боль.
  2. variadic function/template/macros.
  3. Препроцессор развивать, тот же #if нужен.
  4. Специализированные шаблоны.
  5. Передача в шаблоны non-type template-parameter
  6. Множественное наследование.

Вроде ничего не забыл)))

PS Если хотите популяризации языка, то уберите запрет на dll в маркете. Объясню: средствами одного mql, действительно путный коммерческий продукт не сделать, тот же самый графический интерфейс писать то еще уныние нагнетает, и это при наличие готовых продуктов типа windowsform, а один поток выполнения тоже знаете ли не айс по нынешним временам. А так, снаружи все тяжелое, а mql для того, для чего и нужен, с терминалом общаться.

 

А отлаживаться как? По сути ни один редактор не становится полноценным IDE для MQL из-за особенности отладки. Если только GDB сделают, чтобы прокидывать на IDE.

По фичам не хватает фреймворка нормального, generic контейнеров взамен Array

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