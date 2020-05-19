Vim в качестве ide для mql - страница 3
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PS для защитников: Cntrl+Shift+F почему-то никто из Вас не назвал. Только это все равно не то, а почему - сами думайте.
Ну есть еще Ctrl+Shift+H, но и это все равно не то, даже если бы такая штука была в метаедиторе
...
Угу, как про трейдинг, как про ООП, конечно знаешь )
Прописные истины с каждой стенки, коими ты можешь щеголять - мейнстрим, без тени индивидуального отношения и личных мыслей. Заученные пластинки и "деревянный" опыт "прибитые" к сознанию для выполнения заданных обществом функций. Неординарность мышления и взглядов - интеллектуальный "шик" и угроза картонному мировоззрению?
Ну выучил ты ООП и дальше что? Ты знаешь что есть Объект? Сформулируешь его определение своими мыслями и словами? Объяснишь, как и почему он стал центром в программировании? У тебя есть к собственное отношение к этой концепции? Может, свой подход? Умеешь цитировать, зубрить, повторять, разбираться в заученном, а мыслить самостоятельно? Если да, продемонстрируй хоть одним философским суждением. Эксперт...)))
мне неинтересно твое мнение в принципе, обо мне в том числе, иди занимайся словоблудием куда-нибудь в другое место
Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.
Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.
Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.
Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.
Так как мало кто вообще оценивает объем сделанного, то рекомендую почитать детальные описания релизов: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.
Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.
Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.
Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.
Ренат, реально чего не хватает, так это "подсветки совпадений"
Планируете её введение в редактор?
Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.
Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.
Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.
Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.
Господа, сделайте сравнение "список фич и возможностей" vs "не хватает того-то" и уберите слово "убогий". Тем более, если вимом пользуетесь.
Интеллисенс мы будем улучшать, это не так просто с шаблонами. Поиск есть, но будет лучше - план уже расписан.
Цветовые схемы расцветки есть в настройках Options -> Colors, но тем не будет.
Вообще в следующем релизе удивитесь, что произойдет с редактором. Мы делаем из него мультиязычную MQL4/MQL5/C++/Python студию с интеграцией в Гитхаб и Stack Overflow.
По фичам, которых мне реально не хватает, я выше написал, плюсом:
Пользуясь случаем, по развитию самого языка:
Вроде ничего не забыл)))
PS Если хотите популяризации языка, то уберите запрет на dll в маркете. Объясню: средствами одного mql, действительно путный коммерческий продукт не сделать, тот же самый графический интерфейс писать то еще уныние нагнетает, и это при наличие готовых продуктов типа windowsform, а один поток выполнения тоже знаете ли не айс по нынешним временам. А так, снаружи все тяжелое, а mql для того, для чего и нужен, с терминалом общаться.
А отлаживаться как? По сути ни один редактор не становится полноценным IDE для MQL из-за особенности отладки. Если только GDB сделают, чтобы прокидывать на IDE.
По фичам не хватает фреймворка нормального, generic контейнеров взамен Array